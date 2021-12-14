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Финансы
Nazigul Jusupova

Владелец бренда «Ессентуки» купит производителя минеральной воды «Нарзан» — «Коммерсантъ» Статьи редакции

Кроме «Ессентуков», «Холдинг Аква» разливает «Родные озёра» и «Славяновскую».

  • «Холдинг Аква», среди собственников которого есть АФК «Система» Владимира Евтушенкова, планирует купить контрольный пакет акций АО «Нарзан», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • В декабре гендиректором «Нарзана» стал бывший советник гендиректора «Холдинг Аква» Илья Якунин. Источники «Ъ» отмечают, что последний может представлять интересы покупателя или владельцев компании.
  • Также, по данным источников, «Нарзан» на некоторое время приостанавливал отгрузки и возобновил поставки после смены гендиректора. Опрошенные «Ъ» эксперты из отрасли считают, что продажа могла быть вынужденной на фоне «усиливающейся консолидации кавказских минеральных вод». Сумма сделки не раскрывается.
  • В «Нарзане» не прокомментировали «Ъ» информацию о сделке и добавили, что компания работает в штатном режиме. Изданию не удалось связаться с Ильей Якуниным.
  • По итогам 2020 года выручка АО «Нарзан» составила 8,16 млн рублей, чистая прибыль — 1,7 млн рублей, компанией на 100% владеет Владимир Бородавкин, следует из базы «Контур.Фокуса».
  • «Холдинг Аква» добывает и разливает минеральную воду под брендами «Ессентуки» №4 и №17, «Родные озёра» и «Славяновская». По данным «Контур.Фокуса», компания на 75% принадлежит ООО «Аква инвест», еще 25% — государственному АО «Кавминкурортресурсы».

#новости #нарзан #ессентуки

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9 комментариев
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Airat Kafman

Ессентуки, наконец, решили купить воду, которую можно пить))

*ИМХО

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2
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Rudolf Boiars

Ну наконец-то конкуренции конец, сколько можно было.

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Sergey Ontime

В названии покупателя будто обозвали коммерсантом)

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0
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Хозяин

Коорператоръ

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Чит Чат

ФАС не позволит! :-)

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Sergey Khohlachev

В чём отказ?
Конкуренция не нарушена — в КавМинВодах, кроме «Нарзана» много хороших брендов: «Кармадон», «Заманкул», «Бухардон», «Ачалуки», «Кара-су» и т.д.

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Airat Kafman

Что такое Бухардон? Почему его не развозят по ритейлерам???

Чтобы к обеду Бухардон был у меня на столе!

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Василий Степанофф

Как, вы не пробовали знаменитый БухарДонПериньон?

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Андрей Геращенко

Хм, это из-за этой истории Нарзан практически пропал со всех магазинов?

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Офтоп
Михаил
Открытое прошение в башни-близнецы на Ленинградском

Милый директорушка, Владимир Сергеевич!Поздравляю вас с рождественским постом и желаю тебе всего от господа бога и егойных разработчиков. Нету у меня ни редактора, ни корректора, ни продакт-дезигнера, только ты у меня один остался.

22
27
Финансы
Nazigul Jusupova
Владелец бренда «Ессентуки» купит производителя минеральной воды «Нарзан» — «Коммерсантъ» Статьи редакции

Кроме «Ессентуков», «Холдинг Аква» разливает «Родные озёра» и «Славяновскую».

9
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Некст
Четыре разгневанных бухгалтера — о рутине и любви к работе

В этой статье не будет перекладывания бумажек и чая с плюшками.

2
2
NPLaw
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