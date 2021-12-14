Сервис для ускорения сбора заказов в дарксторах Paycon привлёк $298 тысяч от AngelsDeck и корпорации МСП Статьи редакции
Компания планирует выйти на рынок США.
- В рамках сделки «МСП Банк» выделил 10 млн рублей в качестве кредита для увеличения темпов изготовления устройств Paycon, пишет российский Inc.
- Полученные средства компания направит на развитие продукта, выход на международные рынки, в том числе в США в конце 2021 года.
Система Paycon благодаря ИИ-технологии предлагает варианты, по которым можно быстрее собрать заказ. Например, она показывает в какой части даркстора есть тот или иной товар — это позволяет сотрудникам быстрее собирать заказы. Платформа ускоряет сборку заказов на 90% и снижает вероятность ошибки сотрудника с 6% до 0,4%, рассказали в стартапе.
По собственным данным, платформу использует 91 даркстор «ВкусВилла» в 17 городах России, ежедневно с помощью технологии собираются 50-70 тысяч заказов.
- Paycon основали Игорь Ушаков, Илья Колмогорцев и Ростислав Косивец. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Пэйкон-Технолоджи» было зарегистрировано в 2019 году, выручка компании на конец 2020 года составила 11,1 млн рублей, чистая прибыль — 21 тысяча рублей.
Система Paycon благодаря ИИ-технологии предлагает варианты, по которым можно быстрее собрать заказ. Например, она показывает в какой части даркстора есть тот или иной товар — это позволяет сотрудникам быстрее собирать заказы.
Серьёзно?
Зумеры изобрели адресное хранение
Я подумал, что это что-то для удобной покупке на Гидре, а оказалось опять про еду...Скукотища
Почему обычный склад называется «даркстор»?
Потому что как идея для инвесторов «склад» стоит 500 рублей, а «даркстор» — 500 000 рублей.
Звучит красивее
Это не обычный склад. Это подвал жилого здания 😂
В этой статье не будет перекладывания бумажек и чая с плюшками.
В прошлых публикациях (раз, два, три) мы показали несколько кейсов по продвижению проектов медицинской тематики — эти результаты стали возможны благодаря системной работе и внедрению тех рекомендаций, которыми мы поделимся в этом материале.
В чек-лист вошли только те приемы, которые мы используем в Webolution и за эффективность которых можем поручиться.
Компания интересуется альтернативными источниками энергии, а аэротакси называет «самым понятным и ярким» применением этих разработок.
В четвертом завершающем материале цикла мы расскажем, как главная фишка сервиса стала его основной преградой, каким был опыт сотрудничества с производителем аудиотехники и почему Spotify сейчас — это не только музыка. Всю серию публикаций “История продукта” можно прочитать в блоге Spotify на vc.ru
Всем привет! Меня зовут Роман Малюгов. Я — CEO aim ventures. Расскажу, как мы с партнером запустили венчурную студию на базе диджитал агентства и зачем стартапам идти в неё.
На фоне ведения QR-кодов могут закрыться многие предприятия и торговые центры, считают компании.
Для вас маркетплейсы — это окно возможностей или бизнес по чужим правилам? Ваши продажи увеличились, благодаря маркетплейсам, или, наоборот, упали. Пройдите, пожалуйста, наш опрос и оцените маркетплейсы как канал продаж для бизнеса, это займет не больше 2 минут.
Развитие личного бренда часто звучит как очевидно полезная деятельность. Два года я делился знаниями в разных каналах, накопил небольшую статистику и теперь могу рассказать так ли это.
Сервис предлагает брать по подписке самокаты, велосипеды, игровые консоли и тренажёры.
Программа будет полезна и для полётов на Марс.