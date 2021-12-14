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Финансы
Nazigul Jusupova

Сервис для ускорения сбора заказов в дарксторах Paycon привлёк $298 тысяч от AngelsDeck и корпорации МСП Статьи редакции

Компания планирует выйти на рынок США.

  • В рамках сделки «МСП Банк» выделил 10 млн рублей в качестве кредита для увеличения темпов изготовления устройств Paycon, пишет российский Inc.
  • Полученные средства компания направит на развитие продукта, выход на международные рынки, в том числе в США в конце 2021 года.

  • Система Paycon благодаря ИИ-технологии предлагает варианты, по которым можно быстрее собрать заказ. Например, она показывает в какой части даркстора есть тот или иной товар — это позволяет сотрудникам быстрее собирать заказы. Платформа ускоряет сборку заказов на 90% и снижает вероятность ошибки сотрудника с 6% до 0,4%, рассказали в стартапе.

  • По собственным данным, платформу использует 91 даркстор «ВкусВилла» в 17 городах России, ежедневно с помощью технологии собираются 50-70 тысяч заказов.

  • Paycon основали Игорь Ушаков, Илья Колмогорцев и Ростислав Косивец. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Пэйкон-Технолоджи» было зарегистрировано в 2019 году, выручка компании на конец 2020 года составила 11,1 млн рублей, чистая прибыль — 21 тысяча рублей.

#новости #paycon

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8 комментариев
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Иван Шеметов

Система Paycon благодаря ИИ-технологии предлагает варианты, по которым можно быстрее собрать заказ. Например, она показывает в какой части даркстора есть тот или иной товар — это позволяет сотрудникам быстрее собирать заказы.
 Серьёзно?

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Vladislav Nikolaevich

Зумеры изобрели адресное хранение

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Сергей Кашин

Я подумал, что это что-то для удобной покупке на Гидре, а оказалось опять про еду...Скукотища

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1
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Наим Алиев

Почему обычный склад называется «даркстор»?

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Roman Trifonov

Потому что как идея для инвесторов «склад» стоит 500 рублей, а «даркстор» — 500 000 рублей.

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Green Base

Звучит красивее

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Yan Varskii

Это не обычный склад. Это подвал жилого здания 😂

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Тепловой будильник

Цокольный этаж

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Некст
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