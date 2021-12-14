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Финансы
Маша Цепелева

Разработчик шпионских программ NSO Group решил продать бизнес на фоне иска от Apple и санкций — Bloomberg Статьи редакции

Apple потребовала от компании запретить ей доступ к своим устройствам, а Министерство торговли США внесло её в «чёрный список».

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NSO Group находится под угрозой дефолта из-за долгов и изучает возможность закрытия своего подразделения Pegasus или продажу всей компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами источники.

Компания провела переговоры с несколькими инвестиционными фондами о рефинансировании или продаже бизнеса. По словам источников, компания привлекла советников из инвестиционной компании Moelis & Co, а кредиторы — юристов из Willkie Farr & Gallagher.

Среди потенциальных владельцев — два американских фонда, сказал один из источников. Если они получат контроль над компанией, то вложат около $200 млн в модернизацию шпионской Pegasus в сервис для кибербезопасности и, возможно, в разработку дронов.

NSO Group должна выплатить около $450 млн долга по кредиту, сообщает издание. Рейтинговое агентство Moody’s заявило в ноябре, что риск нарушения условий кредитов израильской компанией возрастает.

На продажу шпионского ПО Pegasus приходится около половины доходов NSO, сообщает издание.

  • 19 июля 17 иностранных СМИ в рамках совместного расследования Pegasus Project заявили, что власти 10 стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов.
  • В ноябре 2021 года Apple подала в суд на NSO Group и потребовала запретить компании доступ к своим устройствам. После этого Apple отправила предупреждения о возможной слежке как минимум двадцати активистам по всему миру, которые критиковали правительство.
  • Также в ноябре 2021 года Министерство торговли США внесло NSO Group в «чёрный список», ей запрещено получать экспортные товары от американских компаний.
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Эль Чапо The New York Times

#новость #nsogroup

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