Разработчик шпионских программ NSO Group решил продать бизнес на фоне иска от Apple и санкций — Bloomberg Статьи редакции
Apple потребовала от компании запретить ей доступ к своим устройствам, а Министерство торговли США внесло её в «чёрный список».
NSO Group находится под угрозой дефолта из-за долгов и изучает возможность закрытия своего подразделения Pegasus или продажу всей компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами источники.
Компания провела переговоры с несколькими инвестиционными фондами о рефинансировании или продаже бизнеса. По словам источников, компания привлекла советников из инвестиционной компании Moelis & Co, а кредиторы — юристов из Willkie Farr & Gallagher.
Среди потенциальных владельцев — два американских фонда, сказал один из источников. Если они получат контроль над компанией, то вложат около $200 млн в модернизацию шпионской Pegasus в сервис для кибербезопасности и, возможно, в разработку дронов.
NSO Group должна выплатить около $450 млн долга по кредиту, сообщает издание. Рейтинговое агентство Moody’s заявило в ноябре, что риск нарушения условий кредитов израильской компанией возрастает.
На продажу шпионского ПО Pegasus приходится около половины доходов NSO, сообщает издание.
- 19 июля 17 иностранных СМИ в рамках совместного расследования Pegasus Project заявили, что власти 10 стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов.
- В ноябре 2021 года Apple подала в суд на NSO Group и потребовала запретить компании доступ к своим устройствам. После этого Apple отправила предупреждения о возможной слежке как минимум двадцати активистам по всему миру, которые критиковали правительство.
- Также в ноябре 2021 года Министерство торговли США внесло NSO Group в «чёрный список», ей запрещено получать экспортные товары от американских компаний.
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