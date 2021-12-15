ЦФТ создал сервис для оплаты покупок частями PayStep — решение принимается на основе больших данных по номеру телефона Статьи редакции
Пока платформа работает в тестовом режиме, первым партнером стал «Мегафон»
- Группа компаний ЦФТ (Центр финансовых технологий), в которую входит платежная система «Золотая корона», разработала сервис для ритейлеров PayStep, сообщает «Ъ». Через него можно запустить оплату товаров и услуг частями «без необходимости сложных интеграций и подключения множества кредиторов».
- У PayStep нет обязанности запрашивать и передавать данные в бюро кредитных историй, необходимости оформлять договор кредита или займа. «Для оценки нужен лишь телефон, мы оцениваем клиента на основании поведенческих характеристик, в том числе с использованием больших данных, предоставляемых партнерами с согласия клиента», — пояснил член совета директоров ЦФТ Никита Смирнов.
- Платформа будет зарабатывать на комиссии с ритейлеров, ставка — 10% для офлайна и 5% для онлайна. Средний чек — 30 тысяч рублей, срок рассрочки — шесть недель, первый взнос — 25%.
- «Мегафон» запустил сервис в тестовом режиме в своих магазинах в Москве, Московской области и ещё восьми регионах. Для оформления нужен телефон, ФИО, дата рождения и фото. Оформление занимает около двух минут, сервис доступен для граждан России и стран СНГ.
- ЦФТ планирует увеличить объём рассрочек через PayStep в 2022 году до 15 млрд рублей.
- В августе 2021 года «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок в онлайн-магазинах по частям, который смогут подключить интернет-магазины. С апреля работает подобный сервис от «Тинькофф».
«Для оценки нужен лишь телефон, мы оцениваем клиента на основании поведенческих характеристик, в том числе с использованием больших данных, предоставляемых партнерами с согласия клиента»
Ой. Это вы наверно про те самые "обезличенные" данные, которые "нужны только для статистики и никак не привязаны к конкретному человеку".
С чем связан бум рассрочек и что мне мешает(если нет заброса в ККИ) взять 5 макбуков, заплатить 25% и уехать на год отдыхать в грузию? что они сделают , если ККИ и кредитные договоры отсутствуют? Издержки оплатит ритейл?
Попробуй, вдруг прокатит.
Вопрос в том, позволят ли «большие данные» выявить тех, кто может уехать отдыхать в Грузию, и им рассрочку не дать
А чем для покупателя договор купли-продажи отличается от кредитного договора? И там и там есть перспектива судебного разбирательства в случае неуплаты полной суммы. Год в Грузии не спасёт от суда по возвращении. То, что просрочки не будет в кредитной истории самое малое из проблем. А если уехать с концами, то вряд ли иметь смысл не возвращать рассрочку на несколько десятков-сотен тысяч рублей - можно кредит побольше взять.
учитывая что можно взять номер и паспорт любой бабки пришедшей в условный салон связи и оформить себе телефон - как доказать что именно я оформил договор.
- Чтобы уехать в Грузию нужна вакцина и QR-код
- Ты хочешь нагнуть систему, поэтому ставишь вакцину
- Повышается процент вакцинированных. Profit
Путем AFRM?
Для оценки нужен лишь телефон, мы оцениваем клиента на основании поведенческих характеристик, в том числе с использованием больших данных, предоставляемых партнерами с согласия клиента
Расшифруйте, это как.
На SIM-картах
То есть если на дали купить по своему номеру телефону, то закупаешь штук10 и пробуешь на всех? Не активные номера же телефонов через полгода передаются другому
сейчас мошенники воруют аккаунты госуслуг чтобы оформлять микрозаймы.. а теперь еще будут обманом получать смску с телефона чтобы оплатить свои покупки в кредит да еще и без паспорта?
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