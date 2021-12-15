Хакеры впервые за три года смогли украсть деньги с корреспондентского счёта банка в ЦБ Статьи редакции
Сумма ущерба могла превысить 500 млн рублей.
- Атака произошла через автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР) в начале 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на отчёт Group-IB об угрозах безопасности финансового сектора. Через АРМ проводятся межбанковские переводы с корреспондентского счета, открытого в ЦБ.
- Компания считает, что деньги украли хакеры MoneyTaker. В прошлый раз группировка атаковала по такой схеме «ПИР Банк» летом 2018 года, удалось украсть более 58 млн рублей.
- Group-IB не называет банк и сумму похищенных денег. Хакеры смогли украсть более полумиллиарда рублей, рассказал РБК источник, близкий к ЦБ. Другие источники утверждают, что пострадал маленький банк не из первой сотни.
- В 2017–2018 годах атаки на корсчета в ЦБ проводились ежемесячно, рассказал гендиректор Group-IB Дмитрий Волков. Сейчас риск ниже из-за «большой работы в сфере кибербезопасности банков, регулятора и правоохранительных органов».
- Но выросло количество атак через программы, которые зашифровывают всю информацию на сервере и требуют выкуп. Во второй половине 2020 года и первом полугодии 2021 года было 127 атак, за аналогичный период год назад — менее 50.
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