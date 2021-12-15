SEO из 2021 в 2022: мои выводы за год

Примерно в это время года в народе принято публиковать статьи на тему «SEO умерло» и «Тренды SEO в следующем году». Я такое ни разу не писал и давно не читаю, но год был настолько странным, что я решил как минимум для себя сформулировать некоторые впечатления. Итак, поехали.