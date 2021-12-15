Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

Игровая студия Donut Lab с основателями из России привлекла $2,3 млн от Joint Journey Сергея Дашкова и других Статьи редакции

Компания разрабатывает игру Kids vs Zombies, которую планирует выпустить в 2022 году.

  • Кроме Joint Journey в раунде участвовали европейский игровой фонд Level Up, сооснователь Braavo Сергей Коваленко, фонд Flyer One Ventures, основатель Green Day Дима Морозов и частные инвесторы, пишет VentureBeat.
  • Компания направит средства на разработку мобильной игры Kids vs Zombies. Игра уже запущена в нескольких странах и доступна в бета-версии только для Android, в конце декабря 2021 года она будет запущена в Канаде на Android. В 2022 году планируется выход на мировой рынок, в том числе на iOS.
  • Kids vs Zombies — игра о «войне» детей и зомби. Игроки могут сражаться не только в одиночку, но и группами, а также друг против друга. Несмотря на название, игра ориентирована на взрослых, отмечают в компании.

  • Donut Lab основали Андрей Гордеев, Виталий Урбан и Тим Райтер в 2018 году в США. По данным VentureBeat, с момента основания компания привлекла $4,4 млн вместе с новым раундом.

#новости #donutlab

271 просмотров
0
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Газпромбанк
Как устроена система тестирования в самом безопасном банке страны

Об этом расскажем на митапе 15-го декабря по QA и Java

0
2
Открытие Инвестиции
В «Открытие Инвестиции» конвертация валют от 1 цента!

Да, такая возможность появилась у клиентов «Открытие Инвестиции». Теперь можно совершать сделки с парами USD/RUB и EUR/RUB объемом от 1 цента!

0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Tele2
Газеты из прошлого, фото самолётов и умная теплица: необычные увлечения сотрудников Tele2

Как правильный баланс работы и личной жизни помогает решать рабочие задачи с большей вовлечённостью.

5
5
Дизайн
Антон Тихомиров
Интернет-магазин должен быть, как сайт Apple: чтобы всё, кроме товаров, было невидимым

В дизайне, как и в политике, разбираются абсолютно все. Но премиум e-commerce диктует другие правила - товары не для всех. Каким должен быть идеальный дизайн для премиум-сегмента e-commerce? Отвечаем на этот вопрос на примере нашего кейса для магазина BoConcept. Осторожно: внутри много красивых фото.

23
18
Газпромбанк
Роботы для каждого

Когда речь заходит о банковских роботах, на ум приходит механический голос на первой линии поддержки и сложные алгоритмы для работы с большими данными где-то в недрах банка. На самом деле роботов куда больше. И в Газпромбанке их может создать любой. Рассказываем, как мы к этому пришли, и зачем наши сотрудники записываются на курсы по роботизации.

3
4
Торговля
Виктория Степанова
Снос промзон, маркетплейсы и подрядчики: магазин новогодних деревьев о рисках, которые могут остановить бизнес Статьи редакции

«Господин Ёлкин» не смог запустить розничные продажи за пределами Москвы и чуть не сорвал поставку деревьев «Самокату».

Упаковка дерева для доставки
3
14
Право
Василий Черепанов
Как нас обманули банки и как нам вернуть свои деньги назад

Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз расскажу об одной незаконной схеме, которую используют банки при выдаче кредита, чтобы обманывать своих клиентов на десятки тысяч рублей и как нанести Банкам ответный удар.

50
75
Дизайн
Евгений Яровой
24 бесплатных 3D-объекта, которые разнообразят ваши интерфейсы

Мы в Pragmatica продолжаем делиться полезными материалами для дизайнеров. На этот раз бросаем в море набор 3D-объектов.

9
15
Маркетинг
Sergey Abubekerov
Customer Journey Map в барбершопе – как выжимать максимум из клиентской базы?

Читатели VC, привет! Меня зовут Сергей Абубекеров, я – владелец сети барбершопов и академии барберинга HOST.

16
31
Мнения
Полина Лааксо
«Специалисты не отвергают труд и работу как таковую — они просто больше не стремятся построить карьеру» Статьи редакции

Понятие карьеры давно приобрело негативную окраску: оно теперь не про развитие навыков и лучшую жизнь, а про подчинение и выносливость, говорит журналист Чарли Ворцел.

«У нас не хватает персонала, поэтому, пожалуйста, отнеситесь с терпением к тем, кто всё же вышел на смену. Работать нынче никто не хочет». Twitter
18
10
Офис
Маша Цепелева
Google будет отправлять сотрудников без прививки от Covid-19 в неоплачиваемый отпуск с возможным увольнением — CNBC Статьи редакции

Сотрудники должны либо привиться, либо сообщить компании о медотводе.

224
29
Больше статей
null