Игровая студия Donut Lab с основателями из России привлекла $2,3 млн от Joint Journey Сергея Дашкова и других Статьи редакции
Компания разрабатывает игру Kids vs Zombies, которую планирует выпустить в 2022 году.
- Кроме Joint Journey в раунде участвовали европейский игровой фонд Level Up, сооснователь Braavo Сергей Коваленко, фонд Flyer One Ventures, основатель Green Day Дима Морозов и частные инвесторы, пишет VentureBeat.
- Компания направит средства на разработку мобильной игры Kids vs Zombies. Игра уже запущена в нескольких странах и доступна в бета-версии только для Android, в конце декабря 2021 года она будет запущена в Канаде на Android. В 2022 году планируется выход на мировой рынок, в том числе на iOS.
- Kids vs Zombies — игра о «войне» детей и зомби. Игроки могут сражаться не только в одиночку, но и группами, а также друг против друга. Несмотря на название, игра ориентирована на взрослых, отмечают в компании.
Donut Lab основали Андрей Гордеев, Виталий Урбан и Тим Райтер в 2018 году в США. По данным VentureBeat, с момента основания компания привлекла $4,4 млн вместе с новым раундом.
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