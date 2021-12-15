Владелец аукционного дома Sotheby’s запланировал вывести его на биржу в 2022 году — Bloomberg Статьи редакции
Компания была публичной до 2019 года.
- Владелец Sotheby’s — французский миллиардер Патрик Драи — провёл переговоры с потенциальными консультантами о листинге Sotheby’s в США в 2022 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к обсуждению.
- Драхи купил Sotheby's в 2019 году за $2,7 млрд c долгами. До этого компания была публичной около 30 лет. Компания не раскрывает данные о выручке.
- В ноябре компания привлекла $1,3 млрд долларов через Marquee Sales — серию онлайн-аукционов и аукционов с личным участием.
- В 2021 году Sotheby's использовала необычные для себя источники дохода. Например, выступила площадкой для продажи Nike Air Yeezy Канье Уэста за рекордные $1,8 млн и совместно с Nifty Gateway продала NFT-коллекцию художника Пака за $16,8 млн.
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