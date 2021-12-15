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Финансы
Nazigul Jusupova

Cервис для аренды бассейнов Swimply привлёк $40 млн от сооснователей Airbnb и Lime Статьи редакции

Компания планирует заняться арендой и других пространств — крыш, теннисных кортов, тренажёрных залов.

  • Раунд возглавил инвестиционный фонд Mayfield. Также в нём участвовали GGV и частные инвесторы, в том числе сооснователь Airbnb Нейт Блечарзик, бывший директор по развитию бизнеса в Pinterest Кейси Уинтерс, сооснователь Lime Брэд Бао, гендиректор Instacart Фиджи Симо и другие, пишет TechCrunch.
  • Команда хочет заняться арендой не только бассейнов, но и других пространств. В 2022 году она планирует создать платформу для аренды гидромассажных ванн, теннисных кортов, больших задних дворов, крыш и закрытых тренажерных залов.
  • Swimply не раскрывает свою оценку. По собственным данным, сервис в месяц собирает 15-20 тысяч бронирований и получает «семизначную выручку». В 2021 году благодаря сервису более 1 млн человек забронировали 15 тысяч бассейнов в 103 городах, отметили в компании.
  • Swimply предлагает домовладельцам сдавать задние дворы и бассейны тем, кто хочет собраться с друзьями или потренироваться, за $45-65 в час в зависимости от удобств. За услуги сервиса арендодатель выплачивает 15% от стоимости, а арендатор — 10%.
Сервисы
Дарья Протасевич
«Airbnb для бассейнов на заднем дворе»: пользователи Swimply сдают в аренду бассейны и зарабатывают $5-10 тысяч в месяц Статьи редакции

Как работает сервис и почему его выручка выросла в пандемию на 4000% — в пересказе The Wall Street Journal.

Джим Беттон и его жена Лиса The Wall Street Journal

#новости #swimply

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13 комментариев
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Denis Kite

Коммент про то что насрут и нассут в бассейн.

Впрочем при старте Airbnb тоже были такие опасения, но взлетело!

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Николай Судиловский

Устарел коммент, все это лечится и пример каршеринг. Бизнес прибыльный.

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Denis Kite

Это все же шутка. Но мне до конца непонятно насколько надо любить людей, чтобы у тебя были деньги на дом с бассейном и ты (да за деньги) готов был поделиться им с толпой людей, которые будут шуметь и топтать твою лужайку.

Был же проект - каршеринг предлагал шарить личные автомобили. Я бы свою личную машину туда ни при каком раскладе не отдал.

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Иван Ковалев

Дом с бассейном это отнюдь не роскошь, если предположить (а оно так и есть), что в новости речь идёт о странах с развитой экономикой (дешёвые ипотеки, объём потребления услуг, и тд)

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Denis Bystruev

Видел рекламу «rent to lease» — ипотека на дома под сдачу в тех районах, где особенно высока разница между стоимостью аренды и ипотеки. Тебе нужен только первый взнос.

Также есть управляющие компании, которые приводят дом в порядок и сдают его следующим жильцам без твоего участия.

То есть, в теории, ты можешь купить дом в ипотеку и сдавать его, ни разу там не появившись.

Чем-то похоже на передачу такси в аренду водителям без кредитной истории, которым не дают их в лизинг.

Подозреваю, что те, кто сдают свой дом или машину время от времени — это малая доля рынка, а основные обороты — как раз те, кто занимаются этим бизнесом профессионально.

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Антон Штадлер

А у кого из каршерингов есть прибыль?

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Сергей Щукин

Да бред это)

чувак просто под впечатлением "я каждый день пользуюсь" 🤣

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Airat Kafman

Каршеринг не лучший пример. Вот там часто и насрано, и нассано)

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Илья Попов

Я считаю наоборот. Это не только бизнес - забота о нашем здоровье тоже.

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Бабка в засаде

Бгг то есть эйрбнб все же не даёт покоя их детская мечта о бассейнах? ))
Когда ты успешный миллиардер но гештальтик остался незакрыт )

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Илья Попов

Что мы имеем не ценим, потерявший плачем!
Где мой друг Борис Васильев?

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Pavel Natalia Selivanovi

Куплю надувной бассейн, поставлю у подъезда около 17ти этажки, буду верить, главное бомжей гонять

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Олег Саенов

пацаны, придумал стартап - сервис аренды фундамента, стен, окон и дверей

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