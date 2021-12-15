Cервис для аренды бассейнов Swimply привлёк $40 млн от сооснователей Airbnb и Lime Статьи редакции
Компания планирует заняться арендой и других пространств — крыш, теннисных кортов, тренажёрных залов.
- Раунд возглавил инвестиционный фонд Mayfield. Также в нём участвовали GGV и частные инвесторы, в том числе сооснователь Airbnb Нейт Блечарзик, бывший директор по развитию бизнеса в Pinterest Кейси Уинтерс, сооснователь Lime Брэд Бао, гендиректор Instacart Фиджи Симо и другие, пишет TechCrunch.
- Команда хочет заняться арендой не только бассейнов, но и других пространств. В 2022 году она планирует создать платформу для аренды гидромассажных ванн, теннисных кортов, больших задних дворов, крыш и закрытых тренажерных залов.
- Swimply не раскрывает свою оценку. По собственным данным, сервис в месяц собирает 15-20 тысяч бронирований и получает «семизначную выручку». В 2021 году благодаря сервису более 1 млн человек забронировали 15 тысяч бассейнов в 103 городах, отметили в компании.
- Swimply предлагает домовладельцам сдавать задние дворы и бассейны тем, кто хочет собраться с друзьями или потренироваться, за $45-65 в час в зависимости от удобств. За услуги сервиса арендодатель выплачивает 15% от стоимости, а арендатор — 10%.
Коммент про то что насрут и нассут в бассейн.
Впрочем при старте Airbnb тоже были такие опасения, но взлетело!
Устарел коммент, все это лечится и пример каршеринг. Бизнес прибыльный.
Это все же шутка. Но мне до конца непонятно насколько надо любить людей, чтобы у тебя были деньги на дом с бассейном и ты (да за деньги) готов был поделиться им с толпой людей, которые будут шуметь и топтать твою лужайку.
Был же проект - каршеринг предлагал шарить личные автомобили. Я бы свою личную машину туда ни при каком раскладе не отдал.
Дом с бассейном это отнюдь не роскошь, если предположить (а оно так и есть), что в новости речь идёт о странах с развитой экономикой (дешёвые ипотеки, объём потребления услуг, и тд)
Видел рекламу «rent to lease» — ипотека на дома под сдачу в тех районах, где особенно высока разница между стоимостью аренды и ипотеки. Тебе нужен только первый взнос.
Также есть управляющие компании, которые приводят дом в порядок и сдают его следующим жильцам без твоего участия.
То есть, в теории, ты можешь купить дом в ипотеку и сдавать его, ни разу там не появившись.
Чем-то похоже на передачу такси в аренду водителям без кредитной истории, которым не дают их в лизинг.
Подозреваю, что те, кто сдают свой дом или машину время от времени — это малая доля рынка, а основные обороты — как раз те, кто занимаются этим бизнесом профессионально.
А у кого из каршерингов есть прибыль?
Да бред это)
чувак просто под впечатлением "я каждый день пользуюсь" 🤣
Каршеринг не лучший пример. Вот там часто и насрано, и нассано)
Я считаю наоборот. Это не только бизнес - забота о нашем здоровье тоже.
Бгг то есть эйрбнб все же не даёт покоя их детская мечта о бассейнах? ))
Когда ты успешный миллиардер но гештальтик остался незакрыт )
Что мы имеем не ценим, потерявший плачем!
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