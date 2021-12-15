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Финансы
Nazigul Jusupova

«Делимобиль» отчитался за третий квартал 2021 года: выручка выросла на 89% — до 3,9 млрд рублей Статьи редакции

Компания планировала провести IPO в ноябре 2021 года, но перенесла его на 2022 год.

  • В третьем квартале скорректированная прибыль компании выросла на 431% год к году, до 1,2 млрд рублей, EBITDA — на 1295% год к году, до 1 млрд рублей. Общий парк вырос до 18 375 машин, их стало больше на 5000 автомобилей.
  • В третьем квартале компания возобновила работу каршеринга в Ростове-на-Дону, обновила мобильное приложение и разрешила пользователям фотографировать автомобиль до и после аренды, а в Москве и Петербурге запустил сервис для помощи водителям после ДТП.

  • По собственным данным, сейчас парк компании насчитывает 19 924 машины. За девять месяцев 2021 года выручка «Делимобиля» выросла на 105% год к году, до 8,8 млрд рублей, скорректированная прибыль — на 1012%, до 2,4 млрд рублей.

  • «Делимобиль» планировал IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах 8 ноября. Компания определила стоимость акций в $10-12 за штуку и хотела привлечь с опционом до $276 млн при оценке до $912 млн.
  • 4 ноября «Делимобиль» перенёс IPO на 2022 год «из-за рыночных условий». Forbes со ссылкой на источники писало, что компания решила перенести торги из-за того, что не смогла закрыть книгу заявок. В компании сообщили, что рассматривают проведение IPO в качестве дальнейшего развития.

#делимобиль #новости

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24 комментария
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Alexey Porozov

Наштрафовали на IPO? Роскошно, не обычно, свежо. ГИБДД облизывается?

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17
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proflance

Только в РФ можно попасть на IPO через штраф! Неоэкономика!)

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7
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Целесообразный фонарь

Классика

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3
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Виктор Якунин

Я тут мимо проходил, но как ещё они должны оплачивать штрафы водителей? Ведь там штраф приходит на машину, которая зарегистрирована за ООО. А те уже пытаются вытащить деньги с пользователя услуги.

Всякие там попытки отсудить на пустом месте сотню тысяч рублей скорее всего исключение из правил.

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–1
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Nikitinz

Как это отсудить на пустом месте - исключение из правил?

Сама компания озвучивает долю штрафов в "682 млн рублей за первую половину 2021 года, а это 13,8% от всей выручки «Делимобиля» за этот период"

Непохоже на исключение из правил)

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2
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Целесообразный фонарь

682 млн штрафов за что?
Ответ на этот вопрос как раз и является ключевым -)

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0
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Nikitinz

На втором месте после каршеринга в выручке компании стоят штрафы, которые собираются с пользователей за нарушение правил, повреждения машин и другие нарушения договора.

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0
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Целесообразный фонарь

Так как раз и интересно было бы узнать, какой процент у каждой у этих групп.
Одно дело - нарушение ПДД (деньги придётся отдать государству), а другое - битьё машин -)

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0
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Nikitinz

А где написано про ПДД? Вижу про нарушение правил. Правил компании. И так-то зачем в одну графу объединять транзитные суммы (штрафы ГИБДД) и штрафы за повреждения машин и другие нарушения договора. Это нелогично, имхо.

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Целесообразный фонарь

Нелогично по мне тоже.
Но очень красиво поднимает "выручку" -)

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1
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Deification Red Dawn

Там помимо штрафа государству ты уплачиваешь чуть ли не х5 Делимобилю.

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Целесообразный фонарь

Я каршером не пользуюсь, тут чисто умозрительно рассуждаю.
То есть за нарушение скоростного режима, например, на 20 км/ч пользователь отдаёт 2500 Делимобилю, из которых тот платит 500 государству, а остальное оставляет себе?

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Павел Горшенин

Вообще неудивительно:
https://vc.ru/claim/333573-kak-delimobil-hochet-neobosnovanno-oshtrafovat-menya-na-106-318-rubley?comment=3630157
C каждого по штрафу — делимобилю 3,9 млрд руб.

Как Делимобиль хочет необоснованно оштрафовать…
Обычно в моих блогах смех и позитив, но этим постом хочу выразить свой дизлайк сервису каршеринга…
vc.ru
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7
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proflance

https://vc.ru/marketing/329451-marketing-vzaimootnosheniy-v-delimobil

Маркетинг взаимоотношений в «Делимобиль…
«Делимобиль» активно работает на рынке и сейчас это один из крупнейших каршерингов в РФ. У ребят…
vc.ru
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1
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proflance

Вангую:
В следующем году для роста прибыли Делимобиль будет вместо штрафа сразу кредит на новую машину вешать на пользователя!

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5
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Roman Romaniyk

Конечно выросла, благодаря дырявому законодательству РФ с помощью которого можно сдирать любые суммы со своих клиентов, если те не смогут доказать непричастность к повреждениям и без того убитого автомобиля. Сколько раз уже такое было…

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5
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Евгений Кузовкин

Может для сбора штрафов в казну нанимать каршеринг? У них это получается намного лучше, кажется

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3
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Nikolay Belousov

Каршеринговые компании подозрительно часто используют в отчётности приставку Adjusted.
Мой словарь с бизнес-английского на русский это слово переводит как «пририсованная».

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3
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proflance

Делимобиль выводит лохотрон на новый уровень!)

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2
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unknown

ужас, сколько людей оштрафовали

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2
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Dmitriy Mamaev

"Общий парк вырос до 18 375 машин" и "По собственным данным, сейчас парк компании насчитывает 19 924 машины" - это как?

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1
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Александр Медведь

Делимобиль для написания статьи дал данные 19 924 авто. Пока писалась статья тачки разбили и на момент написания стало 18 375 машин.

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1
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Роман Александров

Деримобиль

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1
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Лёша Гожелев

Кто-то ведь жрет этот кал

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