«Делимобиль» отчитался за третий квартал 2021 года: выручка выросла на 89% — до 3,9 млрд рублей Статьи редакции
Компания планировала провести IPO в ноябре 2021 года, но перенесла его на 2022 год.
- В третьем квартале скорректированная прибыль компании выросла на 431% год к году, до 1,2 млрд рублей, EBITDA — на 1295% год к году, до 1 млрд рублей. Общий парк вырос до 18 375 машин, их стало больше на 5000 автомобилей.
- В третьем квартале компания возобновила работу каршеринга в Ростове-на-Дону, обновила мобильное приложение и разрешила пользователям фотографировать автомобиль до и после аренды, а в Москве и Петербурге запустил сервис для помощи водителям после ДТП.
По собственным данным, сейчас парк компании насчитывает 19 924 машины. За девять месяцев 2021 года выручка «Делимобиля» выросла на 105% год к году, до 8,8 млрд рублей, скорректированная прибыль — на 1012%, до 2,4 млрд рублей.
- «Делимобиль» планировал IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах 8 ноября. Компания определила стоимость акций в $10-12 за штуку и хотела привлечь с опционом до $276 млн при оценке до $912 млн.
- 4 ноября «Делимобиль» перенёс IPO на 2022 год «из-за рыночных условий». Forbes со ссылкой на источники писало, что компания решила перенести торги из-за того, что не смогла закрыть книгу заявок. В компании сообщили, что рассматривают проведение IPO в качестве дальнейшего развития.
Наштрафовали на IPO? Роскошно, не обычно, свежо. ГИБДД облизывается?
Только в РФ можно попасть на IPO через штраф! Неоэкономика!)
Я тут мимо проходил, но как ещё они должны оплачивать штрафы водителей? Ведь там штраф приходит на машину, которая зарегистрирована за ООО. А те уже пытаются вытащить деньги с пользователя услуги.
Всякие там попытки отсудить на пустом месте сотню тысяч рублей скорее всего исключение из правил.
Как это отсудить на пустом месте - исключение из правил?
Сама компания озвучивает долю штрафов в "682 млн рублей за первую половину 2021 года, а это 13,8% от всей выручки «Делимобиля» за этот период"
Непохоже на исключение из правил)
На втором месте после каршеринга в выручке компании стоят штрафы, которые собираются с пользователей за нарушение правил, повреждения машин и другие нарушения договора.
А где написано про ПДД? Вижу про нарушение правил. Правил компании. И так-то зачем в одну графу объединять транзитные суммы (штрафы ГИБДД) и штрафы за повреждения машин и другие нарушения договора. Это нелогично, имхо.
Там помимо штрафа государству ты уплачиваешь чуть ли не х5 Делимобилю.
Вообще неудивительно:
https://vc.ru/claim/333573-kak-delimobil-hochet-neobosnovanno-oshtrafovat-menya-na-106-318-rubley?comment=3630157
C каждого по штрафу — делимобилю 3,9 млрд руб.
Вангую:
В следующем году для роста прибыли Делимобиль будет вместо штрафа сразу кредит на новую машину вешать на пользователя!
Конечно выросла, благодаря дырявому законодательству РФ с помощью которого можно сдирать любые суммы со своих клиентов, если те не смогут доказать непричастность к повреждениям и без того убитого автомобиля. Сколько раз уже такое было…
Может для сбора штрафов в казну нанимать каршеринг? У них это получается намного лучше, кажется
Каршеринговые компании подозрительно часто используют в отчётности приставку Adjusted.
Мой словарь с бизнес-английского на русский это слово переводит как «пририсованная».
Делимобиль выводит лохотрон на новый уровень!)
ужас, сколько людей оштрафовали
"Общий парк вырос до 18 375 машин" и "По собственным данным, сейчас парк компании насчитывает 19 924 машины" - это как?
Делимобиль для написания статьи дал данные 19 924 авто. Пока писалась статья тачки разбили и на момент написания стало 18 375 машин.
Деримобиль
Кто-то ведь жрет этот кал
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