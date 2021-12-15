Герман Греф: «Сбер» продаст часть компаний из экосистемы, часть — выведет на биржу Статьи редакции
Конкретные компании и сроки он не назвал.
Ближайшие два года компания сосредоточится на формировании экосистемы в России, сказал глава «Сбера» Герман Греф в ходе «Дня инвестора 2021».
Какие именно компании «Сбер» собирается продать, Греф не сообщил. По его словам, компания прорабатывает сроки и план действий, чтобы вывести «часть бизнесов» на биржу. Сейчас банк сосредоточен на компаниях, которые «составят основу экосистемы», отметил глава «Сбера».
Также компания планирует развивать нефинансовый бизнес в странах СНГ, в частности, на тех рынках, где «Сбер» уже присутствует.
В СП «Сбера» и VK входят «Ситимобил», Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, «Сбермаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС», «Самокат» и «Кухня на районе».
В экосистеме «Сбера» также есть «Сберздоровье» и «Сбер Еаптека», — Okko, «Сберзвук», «Афиша», «Рамблер/касса», «Домклик» и другие.
В ноябре компания объявила о продаже части дочерних банков в Европе с активами на €7,3 млрд за €500 млн. Также она продала за 12,8 млрд рублей свою долю в АО «МФ Технологии» (МФТ), которой принадлежат 57,3% голосующих акций VK.
Ну я так понимаю, собираются продать все, что связано с маил.ру. Уже давно ходили слухи, что они собираются разбегаться. Сначала с Яндексом разбежались. Теперь наверное с маил.ру Ну не маил.ру, а Vk Group. Так это вроде все называется теперь.
Лучше бы они привели часть бизнеса в человеческий вид. Заказываешь так в СберМегаМаркет, оплачиваешь, а через 2 недели тебе говорят: извините, технические проблемы, ваш заказ аннулирован. Ах да, деньги назад вы получите только через 3 дня.
И так из раза в раз.
Герман Оскарович, задумайтесь лучше о закрытии Сбера, пожалуйста 🙏
Задумайся о дичи, которую ты постишь
Сбер как банковский бизнес - во первых, весьма доходен, во вторых, весьма удобен.
В отличие от "самого лучшего в мире банка"..
Я лично в 2009 году частенько стоял в очередях и общался с операционистками. Сбер сейчас вообще в космосе по сравнению с «тем» Сбером.
Сбер и Греф это Hooly и Гевин Бэлсон
Греф на презентациях:
Про СберЮнити не упомянули.
Было бы интересно узнать об их планах.
«Продаст» всё Газпрому, к бабке не ходи
Мне кажется продажа зарубежных активов связана с риском санкций и возможной заморозкой счетов ( в случае будущих санкций ) Страючтся минимизировать эти риски.
Вроде просто читаю список компаний, а по факту волнуюсь за Яндекс🤦♂️ Или не дотянутся "наши" до Нидерландов?)
Переживаете за экономику Нидерландов?)
Я как раз дополнил😅👌
Судя по котировкам, дела не очень
Скорее всего совместные сервисы с VK продадут полностью. Лучше конечно отказатся от всего и оставить например Маркетплейс и его развивать, из филиалов сделать пункты выдачи. Получится, что у него будет: 1. Сильное продвижение. 2. Широкая сеть пунктов выдачи.
Видать какой-то дед в правительстве узнал что государственный банк занимается доставкой еды и НИПОНЯЛ
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Сотрудники должны либо привиться, либо сообщить компании о медотводе.
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