Конкретные компании и сроки он не назвал.

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Ближайшие два года компания сосредоточится на формировании экосистемы в России, сказал глава «Сбера» Герман Греф в ходе «Дня инвестора 2021».

Мы ограничиваем круг того, чем мы занимаемся. Мы наметили ряд бизнесов к продаже и уже часть из них начали продавать или уже продали. Герман Греф глава «Сбера»

Какие именно компании «Сбер» собирается продать, Греф не сообщил. По его словам, компания прорабатывает сроки и план действий, чтобы вывести «часть бизнесов» на биржу. Сейчас банк сосредоточен на компаниях, которые «составят основу экосистемы», отметил глава «Сбера».

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Также компания планирует развивать нефинансовый бизнес в странах СНГ, в частности, на тех рынках, где «Сбер» уже присутствует.

В СП «Сбера» и VK входят «Ситимобил», Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, «Сбермаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС», «Самокат» и «Кухня на районе».

В экосистеме «Сбера» также есть «Сберздоровье» и «Сбер Еаптека», — Okko, «Сберзвук», «Афиша», «Рамблер/касса», «Домклик» и другие.