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Финансы
Nazigul Jusupova

Герман Греф: «Сбер» продаст часть компаний из экосистемы, часть — выведет на биржу Статьи редакции

Конкретные компании и сроки он не назвал.

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Ближайшие два года компания сосредоточится на формировании экосистемы в России, сказал глава «Сбера» Герман Греф в ходе «Дня инвестора 2021».

Мы ограничиваем круг того, чем мы занимаемся. Мы наметили ряд бизнесов к продаже и уже часть из них начали продавать или уже продали.

Герман Греф
глава «Сбера»

Какие именно компании «Сбер» собирается продать, Греф не сообщил. По его словам, компания прорабатывает сроки и план действий, чтобы вывести «часть бизнесов» на биржу. Сейчас банк сосредоточен на компаниях, которые «составят основу экосистемы», отметил глава «Сбера».

Также компания планирует развивать нефинансовый бизнес в странах СНГ, в частности, на тех рынках, где «Сбер» уже присутствует.

В СП «Сбера» и VK входят «Ситимобил», Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, «Сбермаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС», «Самокат» и «Кухня на районе».

В экосистеме «Сбера» также есть «Сберздоровье» и «Сбер Еаптека», — Okko, «Сберзвук», «Афиша», «Рамблер/касса», «Домклик» и другие.

В ноябре компания объявила о продаже части дочерних банков в Европе с активами на €7,3 млрд за €500 млн. Также она продала за 12,8 млрд рублей свою долю в АО «МФ Технологии» (МФТ), которой принадлежат 57,3% голосующих акций VK.

#новости #сбер

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20 комментариев
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Dark Falcon

Ну я так понимаю, собираются продать все, что связано с маил.ру. Уже давно ходили слухи, что они собираются разбегаться. Сначала с Яндексом разбежались. Теперь наверное с маил.ру Ну не маил.ру, а Vk Group. Так это вроде все называется теперь.

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5
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Целесообразный фонарь

Kal Group

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Vittorio Augusto

Лучше бы они привели часть бизнеса в человеческий вид. Заказываешь так в СберМегаМаркет, оплачиваешь, а через 2 недели тебе говорят: извините, технические проблемы, ваш заказ аннулирован. Ах да, деньги назад вы получите только через 3 дня.
И так из раза в раз.

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4
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Денис Трон

Герман Оскарович, задумайтесь лучше о закрытии Сбера, пожалуйста 🙏

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–3
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Rodeus

Задумайся о дичи, которую ты постишь

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Александр Симонов

Сбер как банковский бизнес - во первых, весьма доходен, во вторых, весьма удобен.
В отличие от "самого лучшего в мире банка"..

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Феликс Федотов

Я лично в 2009 году частенько стоял в очередях и общался с операционистками. Сбер сейчас вообще в космосе по сравнению с «тем» Сбером.

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nochnoy.ru

Сбер и Греф это Hooly и Гевин Бэлсон

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Администратор Аккаунта

Греф на презентациях:

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Целесообразный фонарь

Наш ответ Чемберлену.

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1
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Борис Васильев

Про СберЮнити не упомянули.
Было бы интересно узнать об их планах.

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Alexey Shabolkin

«Продаст» всё Газпрому, к бабке не ходи

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Ваня Голяков

Мне кажется продажа зарубежных активов связана с риском санкций и возможной заморозкой счетов ( в случае будущих санкций ) Страючтся минимизировать эти риски.

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Alexey Porozov

Вроде просто читаю список компаний, а по факту волнуюсь за Яндекс🤦‍♂️ Или не дотянутся "наши" до Нидерландов?)

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Denis S

Переживаете за экономику Нидерландов?)

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Alexey Porozov

Я как раз дополнил😅👌

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Вадим Трушин

Судя по котировкам, дела не очень

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Дадохонов Лутфулло

Скорее всего совместные сервисы с VK продадут полностью. Лучше конечно отказатся от всего и оставить например Маркетплейс и его развивать, из филиалов сделать пункты выдачи. Получится, что у него будет: 1. Сильное продвижение. 2. Широкая сеть пунктов выдачи.

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Иван Поварёшкин

Видать какой-то дед в правительстве узнал что государственный банк занимается доставкой еды и НИПОНЯЛ

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Целесообразный фонарь

Сначала пылесосили, теперь погнали сливать. Типа "Бабла у нас до хера" © Некто Чубайс

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