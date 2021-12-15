Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлёк $700 тысяч от топ-менеджера Avito Ивана Дубровина и других Статьи редакции
При помощи мобильного приложения можно заранее забронировать свободное место на парковке.
- В раунде также участвовали фонды Finsight Ventures, Softline Venture Partners, пишет Rusbase. Стартап оценили в $3–$3,5 млн.
- Полученные средства компания направит на развитие собственной платформы и подключение к ней дополнительных локаций в Москве и других городах, где есть проблемы с парковками.
- Parkly запустили весной 2021 года Роман Павлушко, Дмитрий Копылов и Дмитрий Михайлов в Москве. Это облачная платформа для поиска, бронирования и оплаты парковки в торговых и бизнес-центрах, аэропортах, вокзалах.
- Водители могут через мобильное приложение забронировать заранее свободное место — это сократит время на поиск подходящей парковки, особенно в центре города. Стоимость брони зависит от того, сколько времени будет стоять машина — от одного до 24 часов.
Я сам торгую на озон, поэтому такая ситуация, что кто-то обязан соблюдать правила, а кто-то нет меня удивляет.
Конкретные компании и сроки он не назвал.
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