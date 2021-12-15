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Финансы
Nazigul Jusupova

Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлёк $700 тысяч Статьи редакции

При помощи мобильного приложения можно заранее забронировать свободное место на парковке.

  • В раунде участвовали фонды Finsight Ventures, Softline Venture Partners и топ-менеджер Avito Иван Дубровин, пишет Rusbase. Стартап оценили в $3-$3,5 млн.
  • Полученные средства компания направит на развитие собственной платформы и подключение к ней дополнительных локаций в Москве и других городах, где есть проблемы с парковками.
  • Parkly запустили весной 2021 года Роман Павлушко, Дмитрий Копылов и Дмитрий Михайлов в Москве. Это облачная платформа для поиска, бронирования и оплаты парковки в торговых и бизнес-центрах, аэропортах, вокзалах.
  • Водители могут через мобильное приложение забронировать заранее свободное место — это сократит время на поиск подходящей парковки, особенно в центре города. Стоимость брони зависит от того, сколько времени будет стоять машина — от одного до 24 часов.

#новости #parkly

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25 комментариев
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Артём А.

Не представляю как это будет работать

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Алексей Винокуров

Да очень просто. "Иностранный специалист" с мобильником будет ходить по парковке и раскладывать старые покрышки, а когда нужная машина подъезжает — убирать.

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11
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Roman Pavlushko

Сервис запущен весной и уже работает, а не будет работать :) Мы даем возможность забукать место на определенное время в коммерческих паркингах и интегрирован с системой доступа. Никаких покрышек, кирпичей и тп, можете попробовать ;)

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2
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Алексей Винокуров

Посмотрел. Парковка по цене такси? Спасибо великодушно.

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0
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Михаил

Если хочешь 700к, по-другому нельзя.

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0
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Александр Рамазанов

Для предоставления достаточно было перейти по ссылке приложения. Там всё на русском.

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1
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Артём А.

Саш, ну ты же понимаешь, что красивой (кстати, не очень) картинки недостаточно чтобы это работало, нужно чтобы это было выгодно для всех сторон.
И тут лендингом не отделаешься)

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0
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Целесообразный фонарь

Вот так:

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Roman Pavlushko

Скорее вот так :)

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0
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Михаил

То летний вариант, это зимний.

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1
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Vadim Zaripov

В штатах юзал SpotHero, очень ждал когда подобная вещица появится в РФ

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3
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Kate Lapina

Интересный сервис, хорошее дело)

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Анастасия Грибченкова

Что-то мне кажется это вызовет немало скандалов среди водителей. Попробуй докажи, что место тобой оплачено..

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Old Nick

скорей всего на закрытых паркингах будет. и парковаться будет не конкретно условное место #111, а возможность запарковаться

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Roman Pavlushko

Верно, работаем в закрытых паркингах. На старте мы подключали только паркинги в самом центре Москвы и сейчас работаем в 12 местах в радиусе Садового. Водителю нет необходимости что-то доказывать и волноваться. Он бронирует место (в том числе заранее), въезжает через доступ из приложения и ставит свой авто на оплаченный период.
Модель работы нашего сервиса в действительности не новая. Во многих странах, которые на несколько лет опережают нас по развитию парковочной среды похожие сервисы уже работают. Мы просто подсмотрели, и немного адаптировали продукт под наши реалии, клиентов и партнеров.

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2
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Old Nick

Я называю это накинуть свою маржу на чужой бизнес ))
Но все равно удачи вам в этом нелегком деле

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Roman Pavlushko

если вы посмотрите тарифы, то поймете, что все наоборот. Для клиентов через букинг тарифы меньше, чем на месте (если есть часовая парковка на месте)

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Old Nick

тарифная политика быстро меняется от спроса.

плюсы в вашем сервисе есть, но не уверен, что он выстрелит.

маловероятно, что он сможет конкурировать с городской парковкой.
паковочное место в паркинге стоит в пределах садового 1,5млн плюс минус
1,5/10/12/30 = 420р+/ день
Если вы будете генерировать владельцу места меньше вы будете не интересны

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Михаил Ефимов

Не понял, вы имеете ввиду, что я могу купить парковочное место в крытом паркинге за 1.5 млн внутри садового?

В жк далеко за пределами садового (но в пределах мкад) места продают за 2-2.5млн. И это еще не элитные жк.

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Михаил

Вообще нахрена нужна парковка внутри Садового?

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Old Nick

конкретно сейчас уже вряд ли, хотя можно поискать. 1,5 года назад варианты были. особенно если брать "оптом".

изначально рассматривал для пассивного дохода такой вариант, но потом нашел приличный вариант в области из расчета 250/место.

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Михаил

А сейчас готовый бизнес. Покупаете за 1,5, и этим ребятам сдаете.

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Old Nick

я уже вложился.
не уверен, что они вытянут.

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Michael Petroff

Они где названия берут, в одном брендинговом агенстве? Вот сегодня только новость: https://vc.ru/finance/334733-cervis-dlya-arendy-basseynov-swimply-privlek-40-mln-ot-soosnovateley-airbnb-i-lime.

Cервис для аренды бассейнов Swimply привлёк $40…
Компания планирует заняться арендой и других пространств — крыш, теннисных кортов, тренажёрных…
vc.ru
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Алексей Винокуров

Даффи Дак придумывает, а с дикцией у него не очень.

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