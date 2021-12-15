Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлёк $700 тысяч Статьи редакции
При помощи мобильного приложения можно заранее забронировать свободное место на парковке.
- В раунде участвовали фонды Finsight Ventures, Softline Venture Partners и топ-менеджер Avito Иван Дубровин, пишет Rusbase. Стартап оценили в $3-$3,5 млн.
- Полученные средства компания направит на развитие собственной платформы и подключение к ней дополнительных локаций в Москве и других городах, где есть проблемы с парковками.
- Parkly запустили весной 2021 года Роман Павлушко, Дмитрий Копылов и Дмитрий Михайлов в Москве. Это облачная платформа для поиска, бронирования и оплаты парковки в торговых и бизнес-центрах, аэропортах, вокзалах.
- Водители могут через мобильное приложение забронировать заранее свободное место — это сократит время на поиск подходящей парковки, особенно в центре города. Стоимость брони зависит от того, сколько времени будет стоять машина — от одного до 24 часов.
Не представляю как это будет работать
Да очень просто. "Иностранный специалист" с мобильником будет ходить по парковке и раскладывать старые покрышки, а когда нужная машина подъезжает — убирать.
Сервис запущен весной и уже работает, а не будет работать :) Мы даем возможность забукать место на определенное время в коммерческих паркингах и интегрирован с системой доступа. Никаких покрышек, кирпичей и тп, можете попробовать ;)
Посмотрел. Парковка по цене такси? Спасибо великодушно.
Если хочешь 700к, по-другому нельзя.
Для предоставления достаточно было перейти по ссылке приложения. Там всё на русском.
Саш, ну ты же понимаешь, что красивой (кстати, не очень) картинки недостаточно чтобы это работало, нужно чтобы это было выгодно для всех сторон.
И тут лендингом не отделаешься)
Скорее вот так :)
То летний вариант, это зимний.
В штатах юзал SpotHero, очень ждал когда подобная вещица появится в РФ
Интересный сервис, хорошее дело)
Что-то мне кажется это вызовет немало скандалов среди водителей. Попробуй докажи, что место тобой оплачено..
Верно, работаем в закрытых паркингах. На старте мы подключали только паркинги в самом центре Москвы и сейчас работаем в 12 местах в радиусе Садового. Водителю нет необходимости что-то доказывать и волноваться. Он бронирует место (в том числе заранее), въезжает через доступ из приложения и ставит свой авто на оплаченный период.
Модель работы нашего сервиса в действительности не новая. Во многих странах, которые на несколько лет опережают нас по развитию парковочной среды похожие сервисы уже работают. Мы просто подсмотрели, и немного адаптировали продукт под наши реалии, клиентов и партнеров.
Я называю это накинуть свою маржу на чужой бизнес ))
Но все равно удачи вам в этом нелегком деле
если вы посмотрите тарифы, то поймете, что все наоборот. Для клиентов через букинг тарифы меньше, чем на месте (если есть часовая парковка на месте)
тарифная политика быстро меняется от спроса.
плюсы в вашем сервисе есть, но не уверен, что он выстрелит.
маловероятно, что он сможет конкурировать с городской парковкой.
паковочное место в паркинге стоит в пределах садового 1,5млн плюс минус
1,5/10/12/30 = 420р+/ день
Если вы будете генерировать владельцу места меньше вы будете не интересны
Не понял, вы имеете ввиду, что я могу купить парковочное место в крытом паркинге за 1.5 млн внутри садового?
В жк далеко за пределами садового (но в пределах мкад) места продают за 2-2.5млн. И это еще не элитные жк.
Вообще нахрена нужна парковка внутри Садового?
конкретно сейчас уже вряд ли, хотя можно поискать. 1,5 года назад варианты были. особенно если брать "оптом".
изначально рассматривал для пассивного дохода такой вариант, но потом нашел приличный вариант в области из расчета 250/место.
А сейчас готовый бизнес. Покупаете за 1,5, и этим ребятам сдаете.
я уже вложился.
не уверен, что они вытянут.
Они где названия берут, в одном брендинговом агенстве? Вот сегодня только новость: https://vc.ru/finance/334733-cervis-dlya-arendy-basseynov-swimply-privlek-40-mln-ot-soosnovateley-airbnb-i-lime.
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