Reddit подала заявку на проведение IPO в США Статьи редакции
В августе 2021 года инвесторы оценили компанию в $10 млрд.
- Компания объявила, что конфиденциально направила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение первичного размещения акций.
- Reddit ещё не определила ценовой диапазон размещения и количество акций на продажу. О сроках проведения IPO станет известно после того, как SEC завершит процесс проверки и в зависимости от рыночных и других условий. Другие данные компания не раскрыла из-за «нормативных причин».
- В августе 2021 года Reddit привлёк $410 млн при оценке в $10 млрд, пишет TechCrunch. В марте 2021 года финансовым директором компании стал Дрю Воллеро, который ранее работал над IPO Snap, — это стало признаком подготовки Reddit к публичному размещению, отмечает издание.
Reddit работает с 2005 года. Компания известна собственной одноимённой платформой, объединяющей неквалифицированных инвесторов. С момента основания она привлекла $1,3 млрд, следует из данных Crunchbase.
Зачем им это? Не скатится ли после этого Рэддит в сраное говно?
Ээээ в смысле? Он оттуда разве уже поднялся? Сириусли, модераторы ебанутые в край, настолько гремучая смесь снежинок и токсов что просто пздц, причём среди модеров градус адекватности ничуть не выше
А, уже что ли? Просто я не в курсе, т.к. буржуйские интернеты не посещаю (трищ маёр запрещает).
Проспект эмиссии, так понимаю, написали пользователи?
* а потом по приколу уронят стоимость акций. Смешно же ...
Ну так себе ipo
Pikabu пора на Московскую биржу выводить!
по 49.5 руб/акция ? )))
Отряду YOLO-трейдеров приготовиться
"Компания известна собственной одноимённой платформой, объединяющей неквалифицированных инвесторов."
Дааа только этим и известная
Ой, это ракета. Пусть будет не сильно дорого для входа.
Какой ещё платформой объединяющей неквалифицированных инвесторов? Это автор про wsb? Это же просто сабреддит🤔
VC на IPO!
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