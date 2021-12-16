Как общаться с клиентами в чате, чтобы они купили

Сколько клиентов теряет ваша компания из-за того, что менеджер долго отвечает в чате или пишет ерунду? Мы на своем опыте знаем, что в высококонкурентных нишах покупатели не ждут. Они покупают там, где им ответили быстро и по делу.