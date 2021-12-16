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Финансы
Nazigul Jusupova

Reddit подала заявку на проведение IPO в США Статьи редакции

В августе 2021 года инвесторы оценили компанию в $10 млрд.

  • Компания объявила, что конфиденциально направила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение первичного размещения акций.
  • Reddit ещё не определила ценовой диапазон размещения и количество акций на продажу. О сроках проведения IPO станет известно после того, как SEC завершит процесс проверки и в зависимости от рыночных и других условий. Другие данные компания не раскрыла из-за «нормативных причин».
  • В августе 2021 года Reddit привлёк $410 млн при оценке в $10 млрд, пишет TechCrunch. В марте 2021 года финансовым директором компании стал Дрю Воллеро, который ранее работал над IPO Snap, — это стало признаком подготовки Reddit к публичному размещению, отмечает издание.

  • Reddit работает с 2005 года. Компания известна собственной одноимённой платформой, объединяющей неквалифицированных инвесторов. С момента основания она привлекла $1,3 млрд, следует из данных Crunchbase.

#новости #reddit

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13 комментариев
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Семен Переделкин

Зачем им это? Не скатится ли после этого Рэддит в сраное говно?

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Бабка в засаде

Ээээ в смысле? Он оттуда разве уже поднялся? Сириусли, модераторы ебанутые в край, настолько гремучая смесь снежинок и токсов что просто пздц, причём среди модеров градус адекватности ничуть не выше

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Семен Переделкин

А, уже что ли? Просто я не в курсе, т.к. буржуйские интернеты не посещаю (трищ маёр запрещает).

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Павел Родюков

Проспект эмиссии, так понимаю, написали пользователи?

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StepanCapusta

* а потом по приколу уронят стоимость акций. Смешно же ...

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Genio Genio

Ну так себе ipo

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Максим Мишин

Pikabu пора на Московскую биржу выводить!

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Дмитрий Сухов

по 49.5 руб/акция ? )))

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Andre Macareno

Отряду YOLO-трейдеров приготовиться

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Тамерлан Сеитов

"Компания известна собственной одноимённой платформой, объединяющей неквалифицированных инвесторов."
Дааа только этим и известная

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Igor Shkarin

Ой, это ракета. Пусть будет не сильно дорого для входа.

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Dmitry Porkhaev

Какой ещё платформой объединяющей неквалифицированных инвесторов? Это автор про wsb? Это же просто сабреддит🤔

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Дмитрий Филиппов

VC на IPO!

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