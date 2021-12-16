Разработчик ИИ-решений для бизнеса Rubbles привлёк $6 млн от «Эльбрус Капитал» и FinSight Ventures Статьи редакции
Средства пойдут на расширение продуктовой линейки и международную экспансию.
- Rubbles разрабатывает ИТ-решения для оптимизации технологических и бизнес-процессов на основе анализа данных и ИИ, а затем продаёт их крупным клиентам, пишет Forbes.
- Проект в 2014 году основали выходцы из «Яндекса» — Никита Блинов, Владислав Лисицкий и Александр Фонарев. На запуск прототипа платформы они потратили 2 млн рублей из собственных средств.
- Первыми клиентами стартапа стали Qiwi и «Альфа-банк». В начале 2016 года у Rubbles появился первый зарубежный банк-клиент в Финляндии. В том же году компания привлекла первые инвестиции от фонда FinSight Ventures. Полученные $1,5 млн стартап потратил на развитие зарубежных продаж и привлечение клиентов вне банковской сферы.
- По данным Блинова, сейчас с Rubbles сотрудничают более 30 клиентов, в том числе «Сбер», «Пятёрочка» и «Перекрёсток», KFC, «Газпром нефть», Mars и Henkel. Компания работает и с зарубежными заказчиками из Европы, Сингапура и Канады. Средний чек на услуги Rubbles в России составляет 25 млн рублей, за рубежом — $500 тысяч в год.
- По данным «Контур.Фокуса», с 2016 по 2020 год выручка российского юрлица Rubbles, ООО «Раблз», выросла с 15,5 млн рублей до более чем 220 млн рублей. В 2020 году компания получила убыток 4 млн рублей.
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