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Финансы
Евгения Евсеева

«Альфа-банк» возглавил рейтинг лучших мобильных банков по версии Markswebb Статьи редакции

Прошлогодний лидер «Тинькофф» — на третьем месте.

140
2666 просмотров

Агентство Markswebb представило ежегодный рейтинг лучших мобильных банков (есть у vc.ru). Всего три списка по разным направлениям — цифровой офис, экосистемы и ежедневное использование. В них вошли 25 банков России.

Лучшим банком для ежедневных задач и с лучшим цифровым офисом стал «Альфа-банк». Последние пять лет рейтинг возглавлял «Тинькофф», который в 2021-м занял третье место и второе места соотвественно.

Markswebb отмечает, что «Альфа-банк» стал лидером благодаря голосовому помощнику, автоплатежами по всем возможным подпискам и отображением информации по открытым инвестиционным продуктам.

Большинство банков улучшили свои приложения, но среди лидеров по цифровому офису Markswebb выделяет «Альфа-банк», «Тинькофф» и МКБ.

«Тинькофф» возглавил рейтинг как банк с лучшей экосистемой. При этом Markswebb пишет, что экосистемы в разных банках отличаются: например, у «Тинькофф», «Сбера», «Совкомбанка» и МКБ она полностью собрана в мобильном банке, у ВТБ — на сайте, а у «Ак Барс» её нет совсем.

#новость #альфабанк #тинькофф

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140 комментариев
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Roman Off

В Markswebb, видимо, никто толком с Альфой не работал и не имел дела

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32
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Михаил

Как раз судя по рейтингам, работают плотно.

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38
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Roman Off

Ага😂

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3
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Рыбный единорожек88

Ну они мобильный банк же оценивают, а не банк в целом. Уже лет 6 не пользуюсь Альфой, но потыкал мобильный банк (текущие счета не закрывал, поэтому доступ есть), как минимум внешне у них выгглядит ОК. Не сказал бы, что интереснее Тинькова, но ничего криминального.

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3
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Павел Евграфович

Я клиент и Тинька, и Альфы сразу. Мобильное приложение у Альфы ИМХО лучше. Во-первых, там нет видеорекламы и строрис. Во-вторых, очень быстрый доступ к истории всех платежей (отдельная кнопка снизу), это прямо круто. В-третих, в чат сами не падают рекламные предложения, они уведены на колокольчик. Чат это чат с поддержкой, не более. В Тиньке регулярно попадаюсь на "поддержка ответила", а там рекламный спам под видом чата.

Зато у Тинькова лучше (и наглядней) сделана операция смены счёта карты. Перетянул, подтвердил — готово. В альфе нужно листать счета и карты.

P.S.:. Ха. начал тут писать про то, насколько у Альфы хуже приложение Инвестиции (чем у Тинькова), зашёл посмотреть ещё раз, а оно обновилось: теперь валюту можно покупать от 1 лота (а не от 1000 как раньше) и сразу пишут комиссию (правда, не на том же экране, а на следующем, что минус, могли бы тут же писать, чтобы сразу видеть расход)

Из пожеланий Альфе:

1. Сделайте выгрузку квитанции об операции не просто в виде таблички, а на бланке с логотипом. нынешнюю платежку отправлять людям стыдно, она не выглядит как документ от банка.

2. Сделайте чёткое понимание, уходит мой платёж по СПБ или внутри банка. Сейчас "по номеру телефона" этого не понять, если вторая сторона тоже ваш клиент.

3. УБЕРИТЕ К ЧËРТОВОЙ МАТЕРИ (или сделайте выключаемой) рекламу "вам доступна ипотека" и "вам одобрен кредит" в списке моих счетов и карт. Что за чёрные паттерны? Список счетов — это список счетов. Не нужно мне туда подсовывать "уже одобренный", это вызывает больше мата, чем интереса к продуктам, когда вместо кредитного счёта тыкаешь в рекламный, они похожи до степени смешения.

4. Сделайте отступ вправо иконок карт под счётом, чтобы видеть иерархию, какая карта к какому счёту привязана. У Тинькова это офигенно сделано.

5. Верните выгрузку ВСЕХ операций в CSV/XSLX. Вам 10 минут, а людям проще найти операцию, по которой возникли вопросы. Сейчас запаришься искать, только в старой версии кабинета на сайте есть.

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4
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Александр Наркутский

Да хорошее приложение, лет 5 использую как основной банк только по этой причине.

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1
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Михаил

Александр, у вас фамилия не Накрутский?

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1
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Антон Штадлер

У Тинька все выглядит... странно: чтобы найти автоплатеж надо сильно постараться, в аппе нет половины точек, где можно пополнить счёт

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–1
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Михаил

Антон, прекрасно. Зачем решили упомянуть про это?

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0
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Антон Штадлер

Потому что автор выше упомянул Тинькофф. У ПСБ все логичнее и проще

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0
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Михаил

Ну хорошо хоть вы не за Альфу, а то уж напрягся.

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0
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Александр Калабин

они ведь начали подключать клиентов к разработке приложух, так сказать прямая связь, от сюда видимо и рейтинги такие высокие

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0
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Михаил

Нас забыли подключить...

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0
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Александр Калабин

на сколько знаю, всем своим клиентам сообщалось точно, да и в новостях это было известно

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0
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Михаил

Нас забыли, поэтому результат такой плохой.

Ответить
0
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Александр Калабин

судя по рейтингу можно говорить об обратном)

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0
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Михаил

Рейтинг это на сайте МВ. Здесь результат свой.

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0
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Александр Калабин

тот который вам понравится ? К тому же не зря ведь автор его сюда опубликовал, каждый делится своим мнением

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0
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Михаил

Автор это хто?

Ответить
0
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Александр Калабин

автор статьи, которую Евгения зовут

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0
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Михаил

Это редактор Виси, которой МВ скинул новость, и мы не знаем, какие у них отношения. Больше на публикацию пресс-релиза похоже.

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0
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Dark Falcon

Даёшь соц опрос с рейтингом от VC, какой банк кто считает лучшим! -) Евгения а можете отредактировать новость и прикрепить опрос с банками из списка? -) Давайте проголосуем

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14
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Михаил

Тинькофф

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36
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Иван Шеметов

Вы придурки верните Михаилу рейтинг, кроме тинькофф все минусы поставили

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0
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Михаил

Иван, не переживайте, рейтинг норм. Не опросом единым!

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1
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tabularasa

Возможность ставить минусы делает голосовалку неправильной (

Ответить
0
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Михаил

Альфа-Банк

Ответить
–12
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Михаил

Райф

Ответить
–3
Развернуть ветку
Михаил

Сбер

Ответить
–22
Развернуть ветку
Михаил

Хоум Кредит

Ответить
–18
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Александр У

Михаил, надо было уточнять, чтобы только плюсы ставили))))

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2
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Ярослав Яшин

С минусами даже показательнее

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6
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Михаил

Ну теперь уже поздняк. Хотя попытка, не пытка: люди, будьте добрее, ставьте только плюсы (всем банкам).

Ответить
0
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Михаил

Открытие

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–8
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Михаил

ВТБ

Ответить
–17
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Dmitry Pushin

а это разве релевантная выборка будет? примерно, как на хабре спросить про ОС, и о чудо там будет линукс и os x, хотя рядовой гражданин из не центрального региона может не знать о таких вовсе.

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0
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Дмитрий Коннов

Лучший банк по каким параметрам? Выручка, количество клиентов, mau?

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–1
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Михаил

Интернет-мобильный банк.

Ответить
0
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Дмитрий Коннов

Количество установок, частота использования? Что мерило?

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–1
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Михаил

Марксвеб только про удобство и функционал + можно добавить массовость, да.

Ответить
0
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Дмитрий Коннов
Ответить
–2
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Михаил

Это скорее количество свежих установок.

Ответить
2
Развернуть ветку
Михаил

Уралсиб

Ответить
–8
Развернуть ветку
Михаил

МКБ

Ответить
–10
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Михаил

Совкомбанк

Ответить
–10
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Rushit Kalimullin

😂😂😂

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24
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Dear Moscow,

«Альфа-банк» возглавил рейтинг лучших интернет-банков
Вот только в нём до сих пор нельзя включить Систему быстрых платежей (СБП) хотя бы только на приём.

Обязательно надо ставить приложение.
И это несмотря на то, что клиенты могут быть пожилыми (которым дети отправляют деньги), либо иметь старый смартфон или не иметь его вообще.

К тому же ещё существуют тарифы, в которых пользование мобильным приложением альфы — платное (!!).

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10
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Stas Kokin

Жалко, что акционеры альфа-банка не знают, что это их топ-менеджеры заносят их же деньги в рейтинги, чтобы свой зад прикрыть))) самый корявый мобильный банк там багов капец, некоторые висят годами, ни смотря на то, что пользователи годами про них пишут в техподдержку)

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6
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Михаил

Этой практике не один десяток лет. Люди там не зря деньги получают.

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4
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Павел

Вспоминается диалог главных героев с представителями рейтингового агенства из "Игры на понижение".

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1
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Лилиан Прока

а у вас есть доступ к этому ?раз вы знаете такое. Багов у альфы очень мало , по сравнению даже с тинькофф , так как там со входом даже входы что говорить о самом приложении . Так что просто ляпнул ерунды и все)

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0
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Михаил

Фантастика. Один из 3 ваших комментариев решил выступить в защиту Альфы. Это просто чудо какое-то!

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1
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Daniel Feldman

Рейтинг куплен на бабки, украденные с платных пушей и кешбека

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5
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Артём Гайдукевич

Господи, поди и сниться вам это) отключайте и живите спокойно, а по рейтингу все достойно

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0
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Дмитрий Коннов

У нас в РФ каждый банк возглавляет какой-то рейтинг по версии кого-то

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6
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Вик Бой

по той версии где приплатили

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0
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Никита Алфимов

Извините, но БЛ!!!ТЬ АК Барс на втором месте? У них в отделениях до сих пор витает 90ыми и ммм. Может кто-то юзает, скиньте референс, я в такую дичь не верю

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5
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Vladislav Nikolaevich

Так речь идет про интернет-банк. Но и тут непонятно, чем Ак Барс лучше Тинькофф. К слову, пользуюсь и тем и тем.

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3
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Никита Алфимов

лучших мобильных банков. Даже не интернет банк, а именно с телефона, неужели он прям адекватно выглядит?

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0
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Михаил

С дискового выглядит прекрасно!

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3
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Vladislav Nikolaevich

Да вполне нормально)

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1
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Никита Алфимов

Немного юмани отдаёт или открытием, хз, но да, в целом хорошо, и очень не нагружено, по сравнению с альфой где триллион рекламы и бесполезно го функционала

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2
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Михаил

А это чтоб поменьше в отделения ходили.

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1
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Вик Бой

единственное что в акбарсе удобно это курс валют, он всегда выгодней чем даже у тинька на премиуме (но получить вы её сможете только в отделении, соответственно актуально для тех, кто живёт в ореоле его присутствия даже свифтом из приложения никуда не отправите) и перевод между счетами drag&drop ом, а вот в остальном начинается мрак совка, основная претензия это их патологический страх убрать закрытые картсчета именно картсчета они берегут как зеницу ока, десятилетиями! их можно скрыть, но убрать - никогда и ни за что! ну тёмной темы нет, ну виртуалку не оформить, если пользоваться как я - деньги пришли и тут же по сбп дальше - то сойдёт, кб программа тоже такое себе

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2
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Ярослав Яшин

А где табличка: кто сколько занёс?

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5
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Михаил

Колонка не вошла в приведенные таблицы.

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2
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Артём

Колонка доступна только за подписку на VC 😂

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0
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Denis Kulikov

Как может приложение занимать первое место где 80% главного-первого дашборда неинформативно и показывает рекламные баннеры? Я что на яндекс дзен зашел? Первая страница в приложении должна выглядеть, как сейчас выглядит вкладка "все мои продукты" если вы понимаете о чем я. Альфа, раньше ваше приложение выглядело лучше, я серьезно.

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5
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Михаил

Им не до этого. Они ради рейтинга стараются.

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1
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Олег Кравченко

Тинькофф лучший!)

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5
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Екатерина Дудкина

скорее они хороши, но лучшие явно те кто на первом месте

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0
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Михаил

П-ц, Екатерина. Постыдились бы.

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0
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Иван Шеметов

Мечтаю открыть собственный журнал, чтобы создавать продажные рейтинги

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3
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Dark Falcon

Ак Барс Банк на втором месте? Я даже никогда не слышал о таком.

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3
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Михаил

А для чего этот рейтинг нужен?

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1
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Рушан Натфуллин

Так это же макрсвебб)

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0
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Ruslan Fatikhov

Татарстан супер гуд !

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0
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Stas Kokin

Ахаахахахаххаахахахахахахахахахахаххахахахахааххаахаххахаахах

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3
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Stas Kokin

Люди, я клянусь, я когда закрываю кредитку, у меня по две недели весит долг в личном кабинете в альфе))) я каждый раз звоню в поддержку ругаться, они вручную костылями закрывают))) уже два года))) и говорят, ну да вот есть такое, кще не починили))) ахахах

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2
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Михаил

Зря переживаете, по оценкам агентства Марксиэнгельсвеб, это один из лучших банков в природе.

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3
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Stepan Popov

В марксвебб видимо так мобильным банком пользуются при составлении рейтинга - платёжка ушла, заплатить можно за разные услуги - ну все, 5 баллов, следующий.
А по части цифрового офиса Альфа стал хуже, чем год назад. Раньше с сотрудником в чате возможно было списаться и решить вопрос. А теперь робот тупорылый, абсолютно тупорылый и 3 сотрудника на весь банк. Пишешь соединить со специалистом, робот пишет все заняты, ждите, проходит 2-3 часа, сотрудник отвечает добрый день, если в эту же секунду не увидел и не словил его, то все, пишешь вопрос, а отвечает опять робот, который либо не понимает, либо предлагает бредовые варианты, снова пишешь с сотрудником соединить и снова 2-3 часа ждёшь и так по кругу. Это новая фича как я понял у Альфабанка, новый офигенный алгоритм взаимодействия с клиентом!

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2
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Евгений Торанов

Нужно сразу в рейтингах ставить -100500 баллов, за этих ботов/роботов/тупиц в чатах.

Модно им, но кроме хейта, мата и потери времени эти боты не вызывают.

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0
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Stepan Popov

Меня робот сам по себе не напрягает, напрягает, весь этот балаган, который я описал выше. С сотрудником в чате с недавних пор просто невозможно сконнектиться. Ещё год назад я был очень доволен обслуживанием и тем, что не нужно ходить в банк, практически все вопросы в чате решаются за несколько минут. Уже тогда робот был, но он без проблем переключал на специалиста, а тот отвечал достаточно быстро. И даже если я занят делами и не могу сразу ответить, со спеца не сбрасывает снова на робота, продолжаешь общаться по своему вопросу с сотрудником. А робот порой даже прописанные скрипты не исполняет, когда подтверждаешь команду, просто пишет обратитесь в КЦ по тел. Что в итоге и приходится делать. Звонишь в КЦ, там тоже робот 🤖 видимо на 2 ставки работает бедолага 😂 и там уж как повезёт, либо сразу ответят, либо висишь на линии

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0
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Anyaplachet

Тысячу лет с Альфой, наверное поэтому она в моем консервативном сердечке)
ну и нравится реализация с переводами с карты на карту внутри альфу, когда можешь просто зажать одну и перетащить ее пальцем на другу карту, которую нужно пополнить)
ну и тинек со сбером параллельно есть, как у всех, думаю

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2
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Михаил

Удивительно, что один из двух ваших комментариев решил похвалить Альфу. Какое удачное совпадение!

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0
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Павел Евграфович

Не бывает абсолютно плохих банков/опсосов/такси. Что-то круто у одних, что-то у других. (даже Сбер имеет свои плюсы в некоторых кейсах). У меня вот свой длинный список претензий к Альфе, но есть там и плюсы, которые пока держат в Альфе (хотя второй счёт Тинькова тоже есть). Не обязательно положительные комменты за альфу проплаченные, многие давно с ними работают и В ЦЕЛОМ довольны (по сумме факторов).

Хотя мелких косяков стало много. Возможно, однажды закрою счёт в Альфе целиком.

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0
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Михаил

К вашему комменту вопросов нет, пусть исправляют.

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0
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Альбина Сиянская

А что тут удивительного ? У человека значит есть за что хвалить банк, не с потолка же она это взяла. У каждого есть свои хорошие и плохие стороны, нет конечно же ничего идеального, но в этом плане альфа реально молодцы, а этот рейтинг нам это доказывает

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0
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Михаил

Альбина, также нет никаких сомнений, что ваш комментарий написан в целях добавления позитивной тональности тому негативу, который тут развели. Обидно, что Альфа держит нас за идиотов :-( А вам успехов в работе.

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0
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NK

Перевод в альфе между своими счетами путем перетаскивания одного на другой действительно удобен и быстр, это да.

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0
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Darina Asinkritova

Альфа в лидерах, честно говоря не удивлена, чего стоит открытие их исследовательского центра, + ещё их приложухи, автор правильно подметила на счет этого, так что это было ожидаемо

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0
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Михаил

А вот это уже интересно, ребзя. У Дарины очень много отзывов на разные продукты на разных сайтах отзывов. То есть не просто занести деньги агентству, но еще и нанять комментаторов! Гениально ж.

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–1
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Darina Asinkritova

По твоей логике так можно сказать о каждом, у кого есть акки на каких либо ресурсах. Интересуюсь просто всем тем, что интересно, не более того, уверена и ты в этом деле не исключение

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1
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Михаил

Дарина, не переходил с вами на ты и вам не советую. В любом случае, вы знаете, что такие комментарии выглядят странно, особенно, если вы этим профессионально занимаетесь. Третья древнейшая.

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0
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Konstantin Kortava

Не смешно.

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2
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Маркетологов к стенке

почем нынче рейтинг? Хотя немудрено, что после той волны негатива, после того, как вляпались в монгерштерна, как в локдаун задолбали людей звонками, а сами клянчили скидки в ТЦ на банкоматы, прикрываясь локдауном, необходимо как-то обеливать репутацию.

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2
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Евгений Торанов

Зашкварбанк

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2
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Kirill

Топ 1 по количеству тем в приёмной

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2
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Эрнест Ким

Да, «лучший цифровой», где в чате ждёшь по 30 минут ответ на вопрос, а чтобы отключить услугу, нужно идти в отделение(

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1
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dponomarcuk

ну как бы у банка не 10к пользователей , а в десятки раз больше, так что можно понять это , а насчет отключения услуг , попробуйте сделать это в другом банке через приложения, почти у всех нужно отключать некоторые услуги через отделение, но конечно смотря что именно отключить)

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2
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Maxim Navarski

это шутка что ли какая-то? В альфе на вопрос заданный в 10 часов мне ответили примерно в 19 в поддержке. Интерфейс неудобный. Кешбеки кривые все, через пень колоду.

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1
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Иванюк Степан

видимо просто привыкли к ноунэйм банкам , раз такое удобное приложение тебе не нравится, так как АЛьфа старается всегда сделать лучше для клиента и по меркам многих пользователей у них очень даже удобное приложения и понятное. Не зря они на первов месте, красавы)

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1
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Maxim Navarski

я сравниваю с тинькофф. Приложение альфы по всем параметрам отсасывает.

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0
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Михаил

Максим, зря переживаете, скорее всего, вы общаетесь с платным комментатором.

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0
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Maxim Navarski

Я вижу по стилю изложения.

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0
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Лиза Стража

У, альфа в топе... не все гладко у них, конечно, но они оч выросли за год

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0
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Михаил

Лиза, ну как же это прекрасно, что именно для этого коммента вы зарегистрировались.

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1
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NK

Ого, у хоккейной команды есть свой банк...

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1
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Чит Чат

Купить рейтинг проще, чем отладить качественную разработку - ПРОФИТ

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1
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Михаил

Не еще комментарии купленные нагнать.

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0
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Андреев Фёдор

тоже заметили, что слишком много хвалы Тиньку, не обоснованной причем)

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0
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Михаил

Тинькофф на Виси любят исторически по двум причинам: они активно работают с аудиторией Виси + Т. — технологический банк. Мне вообще все равно, все банки одинаковые, но когда на Виси начинают хвалить Альфу или Райф, это вызывает сильные подозрения.

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0
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Михаил Синицын

Думаю, что все же Тинькофф, в Тинькофф не работаю если что 😌

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0
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Вик Бой

хер с ней с альфой, там итак понятно всё, но 2 ой акбарс, знатно поржал 😂

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0
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Александр Кадетов

Вероятно, они рейтинг случайно отсортировали в обратном порядке.

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0
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rambo

А мне нравится и приложение альфы и веб версия(старая). Пользую более 10 лет практически только этот банк, никаких проблем тьфутьфу

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0
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Искакова Адия

В принципе всё заслужено , так как я пользовался несколькими банками с этого рейтинга и Альфа как по мне больше к клиенту тянется чем тот же тиньк, да и у Альфа банка ошибок с тем же приложением не разу ни разу не замечал , а у дригих даже проблемы со входом бывают массовые

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0
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Михаил

Какие прекрасные у вас комментарии, и все про Альфу. Так держать!

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0
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Jay Green

@Markswebb вы обосрались

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–2
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Михаил

Виси хавает? Мы хаваем? Не понятно, кто тут обосрался...

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0
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Roman Trifonov

@Евгения Евсеева в заголовке не интернет-банков, а мобильных банков.

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0
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Евгения Евсеева

поправили(

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1
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Roman Trifonov

@Тинькофф есть куда расти 😉

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0
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Михаил

Есть куда занести.

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1
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Roman Trifonov

Вы набрасываете или по факту есть что-то?

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–1
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Михаил

Конкретизируйте...

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0
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Василий Степанофф

Уже разбирали этот кейс
https://vc.ru/finance/331589-delobank-i-alfa-bank-vozglavili-reyting-luchshih-internet-bankov-dlya-predprinimateley-po-versii-markswebb

«Делобанк» и «Альфа-банк» возглавили рейтинг…
«Делобанк» подходит для ИП без сотрудников, «Альфа-банк» — для малого бизнеса.
vc.ru
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0
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Елена Козицина

В Альфе игнорируют мои письма, в чате отвечают раз в сутки, по телефону ответ ждать нужно не меньше 10 минут. Даже на негативные отзывы не отвечают.

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0
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Юля Захарова

Чем же вы альфе не угодили? у меня все норм, даже с голосовым помощником болтаю иногда))

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Таисия Павлова

мдаааа. Тинёк все равно лучший)

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Чоник Оро

Очень смешно. В Казахстане есть дочерний банк, Альфа банк Казахстан. Приложения всяческие есть, для людей, для бизнеса.
Кроме смеха и недоумения приложения не вызывают. По крайней мере те что для бизнеса.
Жалкие потуги конкурировать с лидером рынка.
Внедрение неработающих сервисов, выпуск карточек которые не принимает не один банкомат в том числе и банкомат Альфа банка.
И ответы поддержки, на вопрос где деньги, ответ, у нас по правилам время выполнения операции до семи дней. 😁
Это я про приложение для бизнеса.
Отправляешь деньги контрагенту в другой банк и все, ждешь у моря погоды.

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Андрей Геращенко

Ак Барс банк? Чё это?

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Dmitry Ievlev

Лол привет из 2000х

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Igor Kachura

За платные пуши видимо

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Eugene Podosenov

Что такое этот АК Барс банк?!

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Елена Тихонова

Топлю за Альфу, Сбер отстой

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Чит Чат

Давайте откровенно, это Альфа-банк устаревший, еле живой, всеми забытый. Просрали все что можно!

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Sergey Ontime

Это просто нормального Рокетбанка у них не было .

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Михаил

На них не было...

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Kesha Pazzy

Да ладно. Классное мобильное приложение у Альфа банка. Только один минус: невозможно сделать выписку по конретному физлицу за некий период, скажем за год.

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