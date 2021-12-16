Прошлогодний лидер «Тинькофф» — на третьем месте.

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Агентство Markswebb представило ежегодный рейтинг лучших мобильных банков (есть у vc.ru). Всего три списка по разным направлениям — цифровой офис, экосистемы и ежедневное использование. В них вошли 25 банков России.

Лучшим банком для ежедневных задач и с лучшим цифровым офисом стал «Альфа-банк». Последние пять лет рейтинг возглавлял «Тинькофф», который в 2021-м занял третье место и второе места соотвественно.

Markswebb отмечает, что «Альфа-банк» стал лидером благодаря голосовому помощнику, автоплатежами по всем возможным подпискам и отображением информации по открытым инвестиционным продуктам.

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Большинство банков улучшили свои приложения, но среди лидеров по цифровому офису Markswebb выделяет «Альфа-банк», «Тинькофф» и МКБ.