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Финансы
Евгения Евсеева

Новый глава VK купил 50 тысяч акций компании по $13 за штуку — предыдущий три года назад брал 40 тысяч и по $27 Статьи редакции

За три года стоимость акций упала примерно на 57%.

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Новый гендиректор VK Владимир Кириенко 15 декабря приобрёл 50 тысяч глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, торгующихся на Мосбирже и Лондонской фондовой бирже.

Средняя цена ГДР на Мосбирже 15 декабря составила 962,37 рублей (около $13). Таким образом, стоимость приобретённого пакета — 48,1 млн рублей.

Кириенко купил акции по цене ниже, чем бывший гендиректор VK Борис Добродеев, обратил внимание предприниматель и основатель Madrobots.ru Николай Белоусов. В 2018 году Добродеев приобрёл 40 тысяч ГДР примерно за $26,84 каждую.

Nikolay Belousov @ni404
Держите прикол.

Предыдущий директор VK покупал акции по $ 27.
Новый по $ 12.
Следующий может и по $ 5 зайдёт.

По данным Investing.com, стоимость ГДР упала с $28 в мае 2018 года до $12 — примерно на 57%.

  • Владимир Кириенко стал гендиректором VK 13 декабря — он сменил на этом посту Бориса Добродеева, который был главой компании с 2016 года.

#новость #vk

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Pavel Pavel

Усреднился :-D
Соц. сетки это ж отмирающая платформа уже. Зумеры не хотят сидеть там и постить как они слетали в отпуск. Телега уже забила гвозди в крышку гроба, а ТикТок окончательно закопает.

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23
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Сергей Шеремета

А также никто не хочет смотреть дегроидные мемы из групп ВКонтакте. Они придумывают сервисы, которыми никто не пользуется, «экосистему» (как у сбера). Результат нулевой.

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9
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Артём

Это стереотип. Сейчас средний возраст пользователей одноклассников 22 года.

ВК пользуются дофига школьников, а не телегой, как сказал человек выше. Мне своих университетских одногруппников не получилось никак вытащить в телегу из вк, а вы говорите не пользуется.

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8
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Oleg Ast

Вк много коммуникации с администрацией ВУЗа и группы-групп (за тавтологию) по учебе - может удобно, может по инерции, может преподы и администрация в ВК сидит и так коммуницирует со студентами. Тоже есть примеры.

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2
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Сергей Шеремета

Аудитория одноклассников 40+. Но вы берёте очень узкий круг людей. Нужно смотреть обширно. Сейчас аудитория VK делиться на несколько типов людей:

1) Те, кто там слушает музыку с подпиской.
2) Те, у кого там есть знакомые и друзья, которые сидят исключительно там (а не например в телеге или инсте)
3) Админы пабликов и прочие по-работе.

Telegram — самое быстрорастущее приложение в России и мире.

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0
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Alex Shevchenko

Как раз сижу в вк выбираю, и качаю от туда треки для нового микса 😄 можно конечно и с др платформ, но к вк привык уже, удобно, и выбор довольно обширный.

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3
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Артём

По пользователям: не далекий гуглеж не дал информации новее 18 года, однако и там больше всего пользовались соцсетью 25-35 лет. https://vc.ru/social/99195-5-mifov-ob-odnoklassnikah

1. Те кто пользовались исключительно музыкой для его прослушивания, а не скачивания ушли в спотифай. Опять же свежих данных не опубликовано, но я могу судить исключительно по "очень узкому кругу людей".
2. Везти общую коммуникацию в группах вк для школьников и студентов значительно проще в вк, чем где либо еще и это подсаживает большое количество людей на свои сервисы, такие как ВК музыка, ВК Такси и т.п.

Я 100% согласен, что телега хороший продукт, но это не отменяет того, что люде вне вашего инфополя могут пользоваться не только им.

5 мифов об «Одноклассниках» — Соцсети на vc.ru
Миф № 1. Одноклассники мертвы и остались далеко в «нулевых». Наверное, это самый главный и…
vc.ru
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2
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Сергей Шеремета

Безусловно. Полностью согласен, что далеко не все пользуются телеграмом. Я просто удивился вашим словам о том, что им почти в России никто не пользуется. А так во всём согласен!

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0
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common sense preacher

Это наследие Добродеева, задача Кириенко - это исправить, поглядим, как справится.

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3
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Sergey Ontime

Чем тикток отличается? Те же яйца, только в профиль?

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0
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Pavel Pavel

Принципиально разные вещи, на уровне психологии и биохимии разные

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Alexandr Palchikov

А какой формат ожидать в будущем? Что думаете? Нужно VR/AR или контент-ценности больше в сетках давать - другой алгоритм предложки или какие-то доп сервисы ? TikTok - тоже то ещё г**но.

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Сергей Шеремета

Метавселенные😂

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Alexandr Palchikov

Мне 27 и я уже не представляю себя с VR очками в метавселенной. Хз, я дед уже что ли

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1
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Сергей Шеремета

Скевоморфизмы пока что спасают. Привычные меню, ручное управление с помощью джойстиков. Но вот что будет в будущем — неизвестно. Мне в этом плане более привычнее так как я зумер.

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0
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Михаил

Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...

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9
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Oleg Ast

Зашел за этим коментрием....

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4
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Михаил

Тут наверное, многие не знают. Надо еще сам видос скинуть...

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3
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Alex Shevchenko

😄

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5
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common sense preacher

да при чем тут раки )) просто показатель, на сколько прежний гена уронил акции. в два раза, выходит.

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Oleg Ast

А по моему очень даже причем. Ситуация с ВК если не сатирой отдает, то юмором точно. От чего не процитировать классика?

Тут к ВК в основном "личное" у многих отношение. Типа "я не пользуюсь значит ВК загибается". А в комментах приводили цифры и у ВК совсем дела не плохо.

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0
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Рустам Сафиулин

А зачем? Это обязательно нужно делать, когда устраиваешься в компанию?

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6
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Владимир Тимохов

Я так понимаю, срытый откат за приём на работу ))))

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2
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Василий

Мне кажется с 48 миллионами можно не работать.

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0
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Данияр Салахутдинов

Это сынишка крупного российского чиновника. В такой нищите они не проживут.

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5
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Рыбный единорожек88

Так это ж рубли, а не доллары. Для них это нищебродство. Даже сраные майоры полиции миллиарды имеют.

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Zypar Akhmat

Чтобы попытаться поднять из дна

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1
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Алексей Винокуров

Хорошо бы это сделать правилом.

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Fred Han

На языке zoomeров это называется купил кресло в офисе и пару контактов.
Понимаю что Дуров у истоков "Цукерберг позвонит" стоит, но может хватит форсить VK, кому это интересно или я чего-то просто не знаю?

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Сергей Шеремета

Да какой форс? Мне кажется автор явно хотел показать, что VK в полной жопе. Сначала купил Усманов потом Кириенко, который пытается сделать завлечь побольше инвесторов. Смешно.

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5
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Fred Han

Ну так то школьник-сооснователь VC все ещё третья там, у кормушки😉
Мне кажется полная жопа выглядит не по 13$ за акцию и не публикуется каждодневными инфоповодами в рунете.

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Андрей Смирнов

После всем известных дел, VK уже, по моему, ничто не спасёт)))

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1
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Маркетологов к стенке

Забавная попытка)))

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Walter Kovacs
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Чит Чат

Из жизни сына простого российского чиновника
40.000 x 962,37 = 38.494.800

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common sense preacher

каким боком он чиновник-то?

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hakhagmon

Жизнь простого сыны российского чиновника*

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Чит Чат

Ростелеком, это госкомпания

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Чит Чат

Надеюсь, это под него так акции демпинговали и они наконец-то пойдут вверх

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Сергей Кукла

И даром не надо...
Акционеры ЛеманБразерс тоже перед банкротством активно покупали.... если лошадь сдохла, то это уже навсегда .

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Авито
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Финансы
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Новый глава VK купил 50 тысяч акций компании по $13 за штуку — предыдущий три года назад брал 40 тысяч и по $27 Статьи редакции

За три года стоимость акций упала примерно на 57%.

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