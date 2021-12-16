Новый глава VK купил 50 тысяч акций компании по $13 за штуку — предыдущий три года назад брал 40 тысяч и по $27 Статьи редакции
За три года стоимость акций упала примерно на 57%.
Новый гендиректор VK Владимир Кириенко 15 декабря приобрёл 50 тысяч глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, торгующихся на Мосбирже и Лондонской фондовой бирже.
Средняя цена ГДР на Мосбирже 15 декабря составила 962,37 рублей (около $13). Таким образом, стоимость приобретённого пакета — 48,1 млн рублей.
Кириенко купил акции по цене ниже, чем бывший гендиректор VK Борис Добродеев, обратил внимание предприниматель и основатель Madrobots.ru Николай Белоусов. В 2018 году Добродеев приобрёл 40 тысяч ГДР примерно за $26,84 каждую.
По данным Investing.com, стоимость ГДР упала с $28 в мае 2018 года до $12 — примерно на 57%.
Усреднился :-D
Соц. сетки это ж отмирающая платформа уже. Зумеры не хотят сидеть там и постить как они слетали в отпуск. Телега уже забила гвозди в крышку гроба, а ТикТок окончательно закопает.
А также никто не хочет смотреть дегроидные мемы из групп ВКонтакте. Они придумывают сервисы, которыми никто не пользуется, «экосистему» (как у сбера). Результат нулевой.
Это стереотип. Сейчас средний возраст пользователей одноклассников 22 года.
ВК пользуются дофига школьников, а не телегой, как сказал человек выше. Мне своих университетских одногруппников не получилось никак вытащить в телегу из вк, а вы говорите не пользуется.
Вк много коммуникации с администрацией ВУЗа и группы-групп (за тавтологию) по учебе - может удобно, может по инерции, может преподы и администрация в ВК сидит и так коммуницирует со студентами. Тоже есть примеры.
Аудитория одноклассников 40+. Но вы берёте очень узкий круг людей. Нужно смотреть обширно. Сейчас аудитория VK делиться на несколько типов людей:
1) Те, кто там слушает музыку с подпиской.
2) Те, у кого там есть знакомые и друзья, которые сидят исключительно там (а не например в телеге или инсте)
3) Админы пабликов и прочие по-работе.
Telegram — самое быстрорастущее приложение в России и мире.
Как раз сижу в вк выбираю, и качаю от туда треки для нового микса 😄 можно конечно и с др платформ, но к вк привык уже, удобно, и выбор довольно обширный.
По пользователям: не далекий гуглеж не дал информации новее 18 года, однако и там больше всего пользовались соцсетью 25-35 лет. https://vc.ru/social/99195-5-mifov-ob-odnoklassnikah
1. Те кто пользовались исключительно музыкой для его прослушивания, а не скачивания ушли в спотифай. Опять же свежих данных не опубликовано, но я могу судить исключительно по "очень узкому кругу людей".
2. Везти общую коммуникацию в группах вк для школьников и студентов значительно проще в вк, чем где либо еще и это подсаживает большое количество людей на свои сервисы, такие как ВК музыка, ВК Такси и т.п.
Я 100% согласен, что телега хороший продукт, но это не отменяет того, что люде вне вашего инфополя могут пользоваться не только им.
Безусловно. Полностью согласен, что далеко не все пользуются телеграмом. Я просто удивился вашим словам о том, что им почти в России никто не пользуется. А так во всём согласен!
Это наследие Добродеева, задача Кириенко - это исправить, поглядим, как справится.
Чем тикток отличается? Те же яйца, только в профиль?
Принципиально разные вещи, на уровне психологии и биохимии разные
А какой формат ожидать в будущем? Что думаете? Нужно VR/AR или контент-ценности больше в сетках давать - другой алгоритм предложки или какие-то доп сервисы ? TikTok - тоже то ещё г**но.
Метавселенные😂
Мне 27 и я уже не представляю себя с VR очками в метавселенной. Хз, я дед уже что ли
Скевоморфизмы пока что спасают. Привычные меню, ручное управление с помощью джойстиков. Но вот что будет в будущем — неизвестно. Мне в этом плане более привычнее так как я зумер.
Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...
Зашел за этим коментрием....
Тут наверное, многие не знают. Надо еще сам видос скинуть...
😄
да при чем тут раки )) просто показатель, на сколько прежний гена уронил акции. в два раза, выходит.
А по моему очень даже причем. Ситуация с ВК если не сатирой отдает, то юмором точно. От чего не процитировать классика?
Тут к ВК в основном "личное" у многих отношение. Типа "я не пользуюсь значит ВК загибается". А в комментах приводили цифры и у ВК совсем дела не плохо.
А зачем? Это обязательно нужно делать, когда устраиваешься в компанию?
Я так понимаю, срытый откат за приём на работу ))))
Мне кажется с 48 миллионами можно не работать.
Это сынишка крупного российского чиновника. В такой нищите они не проживут.
Чтобы попытаться поднять из дна
Хорошо бы это сделать правилом.
На языке zoomeров это называется купил кресло в офисе и пару контактов.
Понимаю что Дуров у истоков "Цукерберг позвонит" стоит, но может хватит форсить VK, кому это интересно или я чего-то просто не знаю?
Да какой форс? Мне кажется автор явно хотел показать, что VK в полной жопе. Сначала купил Усманов потом Кириенко, который пытается сделать завлечь побольше инвесторов. Смешно.
Ну так то школьник-сооснователь VC все ещё третья там, у кормушки😉
Мне кажется полная жопа выглядит не по 13$ за акцию и не публикуется каждодневными инфоповодами в рунете.
После всем известных дел, VK уже, по моему, ничто не спасёт)))
Забавная попытка)))
Из жизни сына простого российского чиновника
40.000 x 962,37 = 38.494.800
каким боком он чиновник-то?
Жизнь простого сыны российского чиновника*
Ростелеком, это госкомпания
Надеюсь, это под него так акции демпинговали и они наконец-то пойдут вверх
И даром не надо...
Акционеры ЛеманБразерс тоже перед банкротством активно покупали.... если лошадь сдохла, то это уже навсегда .
За три года стоимость акций упала примерно на 57%.
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