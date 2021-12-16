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Финансы
Евгения Евсеева

Новый глава VK купил 50 тысяч акций компании по $13 за штуку — предыдущий три года назад приобрёл 40 тысяч и по $27 Статьи редакции

За три года стоимость акций упала примерно на 57%.

57
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Новый гендиректор VK Владимир Кириенко 15 декабря приобрёл 50 тысяч глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, торгующихся на Мосбирже и Лондонской фондовой бирже.

Средняя цена ГДР на Мосбирже 15 декабря составила 962,37 рублей (около $13). Таким образом, стоимость приобретённого пакета — 48,1 млн рублей.

Кириенко купил акции по цене ниже, чем бывший гендиректор VK Борис Добродеев, обратил внимание предприниматель и основатель Madrobots.ru Николай Белоусов. В 2018 году Добродеев приобрёл 40 тысяч ГДР примерно за $26,84 каждую.

Nikolay Belousov @ni404
Держите прикол.

Предыдущий директор VK покупал акции по $ 27.
Новый по $ 12.
Следующий может и по $ 5 зайдёт.

По данным Investing.com, стоимость ГДР упала с $28 в мае 2018 года до $12 — примерно на 57%.

  • Владимир Кириенко стал гендиректором VK 13 декабря — он сменил на этом посту Бориса Добродеева, который был главой компании с 2016 года.

#новость #vk

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Pavel Pavel

Усреднился :-D
Соц. сетки это ж отмирающая платформа уже. Зумеры не хотят сидеть там и постить как они слетали в отпуск. Телега уже забила гвозди в крышку гроба, а ТикТок окончательно закопает.

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42
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Сергей Шеремета

А также никто не хочет смотреть дегроидные мемы из групп ВКонтакте. Они придумывают сервисы, которыми никто не пользуется, «экосистему» (как у сбера). Результат нулевой.

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19
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Артём

Это стереотип. Сейчас средний возраст пользователей одноклассников 22 года.

ВК пользуются дофига школьников, а не телегой, как сказал человек выше. Мне своих университетских одногруппников не получилось никак вытащить в телегу из вк, а вы говорите не пользуется.

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14
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Oleg Ast

Вк много коммуникации с администрацией ВУЗа и группы-групп (за тавтологию) по учебе - может удобно, может по инерции, может преподы и администрация в ВК сидит и так коммуницирует со студентами. Тоже есть примеры.

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6
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Сергей Шеремета

Аудитория одноклассников 40+. Но вы берёте очень узкий круг людей. Нужно смотреть обширно. Сейчас аудитория VK делиться на несколько типов людей:

1) Те, кто там слушает музыку с подпиской.
2) Те, у кого там есть знакомые и друзья, которые сидят исключительно там (а не например в телеге или инсте)
3) Админы пабликов и прочие по-работе.

Telegram — самое быстрорастущее приложение в России и мире.

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1
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Alex Shevchenko

Как раз сижу в вк выбираю, и качаю от туда треки для нового микса 😄 можно конечно и с др платформ, но к вк привык уже, удобно, и выбор довольно обширный.

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3
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Артём

По пользователям: не далекий гуглеж не дал информации новее 18 года, однако и там больше всего пользовались соцсетью 25-35 лет. https://vc.ru/social/99195-5-mifov-ob-odnoklassnikah

1. Те кто пользовались исключительно музыкой для его прослушивания, а не скачивания ушли в спотифай. Опять же свежих данных не опубликовано, но я могу судить исключительно по "очень узкому кругу людей".
2. Везти общую коммуникацию в группах вк для школьников и студентов значительно проще в вк, чем где либо еще и это подсаживает большое количество людей на свои сервисы, такие как ВК музыка, ВК Такси и т.п.

Я 100% согласен, что телега хороший продукт, но это не отменяет того, что люде вне вашего инфополя могут пользоваться не только им.

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1
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ur spam

Вот видим что ни 22 ни 40+. Оба вы начали со своих каких-то ощущений, а надо было с фактов.

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1
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Сергей Шеремета

Безусловно. Полностью согласен, что далеко не все пользуются телеграмом. Я просто удивился вашим словам о том, что им почти в России никто не пользуется. А так во всём согласен!

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0
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Дмитрий Милюков

Сейчас средний возраст пользователей одноклассников 22 года.--Пруф?

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Тимур Петров

Это стереотип. Сейчас средний возраст пользователей одноклассников 22 года.
Это ложь, нет доверия этой статистике. Скорей поверю, что аудитория одноклассников уменьшилась на надцать процентов из за ковида...

P.s. может быть средний возраст ботов или фейковых страниц мошенников.

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common sense preacher

Это наследие Добродеева, задача Кириенко - это исправить, поглядим, как справится.

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3
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Тимур Петров

Зачем исправлять, когда можно заработать.

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0
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Sergey Ontime

Чем тикток отличается? Те же яйца, только в профиль?

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0
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Pavel Pavel

Принципиально разные вещи, на уровне психологии и биохимии разные

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2
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Alexandr Palchikov

А какой формат ожидать в будущем? Что думаете? Нужно VR/AR или контент-ценности больше в сетках давать - другой алгоритм предложки или какие-то доп сервисы ? TikTok - тоже то ещё г**но.

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1
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Pavel Pavel

Я думаю контент решает и его насыщенность. ТикТок работает по принципу наркотика-стимулятора, постоянная дофаминовая стимуляция. Избавляет пользователя от мук поиска.
Пользователь ТикТока - это гусь, в которого постоянно заливают пшено для фуагра. НО! Помимо этого там есть много обучающего контента, опять же поданного пользователю в легко усвояемой форме.
А что будет лет через 10-20 не могу представить, футуролог из меня так себе)

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2
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Сергей Шеремета

Метавселенные😂

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0
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Alexandr Palchikov

Мне 27 и я уже не представляю себя с VR очками в метавселенной. Хз, я дед уже что ли

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2
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Сергей Шеремета

Скевоморфизмы пока что спасают. Привычные меню, ручное управление с помощью джойстиков. Но вот что будет в будущем — неизвестно. Мне в этом плане более привычнее так как я зумер.

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0
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ur spam

А 20 лет назад не представлял себя пишушим в интернете с стеклянного бруска.
Сначала AR, потом VR.

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0
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Pavel Pavel

Только если будет интеграция с ЦНС. Надевать на себя какое то устройство - это кринж какой то, похоже сразу на дока из Назад в будущее с его мыслительной шляпой. Мимо 40-летний олд.

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0
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3216q114

VK это соцсеть, это ex Mail Group. Ваш кэп.

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0
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Михаил

Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...

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15
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Oleg Ast

Зашел за этим коментрием....

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9
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Михаил

Тут наверное, многие не знают. Надо еще сам видос скинуть...

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5
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Alex Shevchenko

😄

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6
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common sense preacher

да при чем тут раки )) просто показатель, на сколько прежний гена уронил акции. в два раза, выходит.

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0
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Oleg Ast

А по моему очень даже причем. Ситуация с ВК если не сатирой отдает, то юмором точно. От чего не процитировать классика?

Тут к ВК в основном "личное" у многих отношение. Типа "я не пользуюсь значит ВК загибается". А в комментах приводили цифры и у ВК совсем дела не плохо.

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2
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common sense preacher

в чем заключается сатирическая ситуация?
давайте и других классиков процитируем: "А судьи кто?", "Ад пуст, все бесы здесь".
;)

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0
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Walter Kovacs
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9
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Рустам Сафиулин

А зачем? Это обязательно нужно делать, когда устраиваешься в компанию?

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7
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Владимир Тимохов

Я так понимаю, срытый откат за приём на работу ))))

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3
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Василий

Мне кажется с 48 миллионами можно не работать.

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0
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Данияр Салахутдинов

Это сынишка крупного российского чиновника. В такой нищите они не проживут.

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9
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Рыбный единорожек88

Так это ж рубли, а не доллары. Для них это нищебродство. Даже сраные майоры полиции миллиарды имеют.

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0
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Victor Danikin

Тут прям многоходовочка намечается

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0
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Zypar Akhmat

Чтобы попытаться поднять из дна

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1
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Алексей Винокуров

Хорошо бы это сделать правилом.

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0
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Fred Han

На языке zoomeров это называется купил кресло в офисе и пару контактов.
Понимаю что Дуров у истоков "Цукерберг позвонит" стоит, но может хватит форсить VK, кому это интересно или я чего-то просто не знаю?

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0
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Сергей Шеремета

Да какой форс? Мне кажется автор явно хотел показать, что VK в полной жопе. Сначала купил Усманов потом Кириенко, который пытается сделать завлечь побольше инвесторов. Смешно.

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6
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Fred Han

Ну так то школьник-сооснователь VC все ещё третья там, у кормушки😉
Мне кажется полная жопа выглядит не по 13$ за акцию и не публикуется каждодневными инфоповодами в рунете.

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–4
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Andre Macareno

TJ же, а не VC, объединение буквально вчера произошло

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0
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Fred Han

Не мешай

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Stanislav Vitinskiy

Почитайте его гениальный коммент (официальный ответ мне). Во многом дополнит Ваше представление о нём 😊

Как VK GROUP воруют стартапы — Личный опыт на…
За историей, которую я хочу Вам поведать, стоит реальный человек, с личным, пусть и негативным…
vc.ru
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0
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Fred Han

Я не шарюсь по разным ссылкам ноунеймов, но за предложение спасибо.

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0
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Stanislav Vitinskiy
Как VK GROUP воруют стартапы — Личный опыт на…
За историей, которую я хочу Вам поведать, стоит реальный человек, с личным, пусть и негативным…
vc.ru
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0
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Андрей Смирнов

После всем известных дел, VK уже, по моему, ничто не спасёт)))

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1
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Маркетологов к стенке

Забавная попытка)))

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Сергей Кукла

И даром не надо...
Акционеры ЛеманБразерс тоже перед банкротством активно покупали.... если лошадь сдохла, то это уже навсегда .

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Чит Чат

Из жизни сына простого российского чиновника
40.000 x 962,37 = 38.494.800

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common sense preacher

каким боком он чиновник-то?

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hakhagmon

Жизнь простого сыны российского чиновника*

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Чит Чат

Ростелеком, это госкомпания

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common sense preacher

и что? вы не знаете, кто такой чиновник и почему сотрудник компании с госучастием им не является?
Или уборщица в Газпроме, заправщик Газпромнефти и прочие у вас тоже в чиновниках ходят? ))

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–2
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xxx xxx

Врут враги, что у нас всё дорожает)

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Чит Чат

Надеюсь, это под него так акции демпинговали и они наконец-то пойдут вверх

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