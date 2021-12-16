Новый глава VK купил 50 тысяч акций компании по $13 за штуку — предыдущий три года назад приобрёл 40 тысяч и по $27 Статьи редакции
За три года стоимость акций упала примерно на 57%.
Новый гендиректор VK Владимир Кириенко 15 декабря приобрёл 50 тысяч глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, торгующихся на Мосбирже и Лондонской фондовой бирже.
Средняя цена ГДР на Мосбирже 15 декабря составила 962,37 рублей (около $13). Таким образом, стоимость приобретённого пакета — 48,1 млн рублей.
Кириенко купил акции по цене ниже, чем бывший гендиректор VK Борис Добродеев, обратил внимание предприниматель и основатель Madrobots.ru Николай Белоусов. В 2018 году Добродеев приобрёл 40 тысяч ГДР примерно за $26,84 каждую.
По данным Investing.com, стоимость ГДР упала с $28 в мае 2018 года до $12 — примерно на 57%.
Усреднился :-D
Соц. сетки это ж отмирающая платформа уже. Зумеры не хотят сидеть там и постить как они слетали в отпуск. Телега уже забила гвозди в крышку гроба, а ТикТок окончательно закопает.
А также никто не хочет смотреть дегроидные мемы из групп ВКонтакте. Они придумывают сервисы, которыми никто не пользуется, «экосистему» (как у сбера). Результат нулевой.
Это стереотип. Сейчас средний возраст пользователей одноклассников 22 года.
ВК пользуются дофига школьников, а не телегой, как сказал человек выше. Мне своих университетских одногруппников не получилось никак вытащить в телегу из вк, а вы говорите не пользуется.
Вк много коммуникации с администрацией ВУЗа и группы-групп (за тавтологию) по учебе - может удобно, может по инерции, может преподы и администрация в ВК сидит и так коммуницирует со студентами. Тоже есть примеры.
Аудитория одноклассников 40+. Но вы берёте очень узкий круг людей. Нужно смотреть обширно. Сейчас аудитория VK делиться на несколько типов людей:
1) Те, кто там слушает музыку с подпиской.
2) Те, у кого там есть знакомые и друзья, которые сидят исключительно там (а не например в телеге или инсте)
3) Админы пабликов и прочие по-работе.
Telegram — самое быстрорастущее приложение в России и мире.
Как раз сижу в вк выбираю, и качаю от туда треки для нового микса 😄 можно конечно и с др платформ, но к вк привык уже, удобно, и выбор довольно обширный.
По пользователям: не далекий гуглеж не дал информации новее 18 года, однако и там больше всего пользовались соцсетью 25-35 лет. https://vc.ru/social/99195-5-mifov-ob-odnoklassnikah
1. Те кто пользовались исключительно музыкой для его прослушивания, а не скачивания ушли в спотифай. Опять же свежих данных не опубликовано, но я могу судить исключительно по "очень узкому кругу людей".
2. Везти общую коммуникацию в группах вк для школьников и студентов значительно проще в вк, чем где либо еще и это подсаживает большое количество людей на свои сервисы, такие как ВК музыка, ВК Такси и т.п.
Я 100% согласен, что телега хороший продукт, но это не отменяет того, что люде вне вашего инфополя могут пользоваться не только им.
Вот видим что ни 22 ни 40+. Оба вы начали со своих каких-то ощущений, а надо было с фактов.
Безусловно. Полностью согласен, что далеко не все пользуются телеграмом. Я просто удивился вашим словам о том, что им почти в России никто не пользуется. А так во всём согласен!
Сейчас средний возраст пользователей одноклассников 22 года.--Пруф?
Это стереотип. Сейчас средний возраст пользователей одноклассников 22 года.
Это ложь, нет доверия этой статистике. Скорей поверю, что аудитория одноклассников уменьшилась на надцать процентов из за ковида...
P.s. может быть средний возраст ботов или фейковых страниц мошенников.
Это наследие Добродеева, задача Кириенко - это исправить, поглядим, как справится.
Зачем исправлять, когда можно заработать.
Чем тикток отличается? Те же яйца, только в профиль?
Принципиально разные вещи, на уровне психологии и биохимии разные
А какой формат ожидать в будущем? Что думаете? Нужно VR/AR или контент-ценности больше в сетках давать - другой алгоритм предложки или какие-то доп сервисы ? TikTok - тоже то ещё г**но.
Я думаю контент решает и его насыщенность. ТикТок работает по принципу наркотика-стимулятора, постоянная дофаминовая стимуляция. Избавляет пользователя от мук поиска.
Пользователь ТикТока - это гусь, в которого постоянно заливают пшено для фуагра. НО! Помимо этого там есть много обучающего контента, опять же поданного пользователю в легко усвояемой форме.
А что будет лет через 10-20 не могу представить, футуролог из меня так себе)
Метавселенные😂
Мне 27 и я уже не представляю себя с VR очками в метавселенной. Хз, я дед уже что ли
Скевоморфизмы пока что спасают. Привычные меню, ручное управление с помощью джойстиков. Но вот что будет в будущем — неизвестно. Мне в этом плане более привычнее так как я зумер.
А 20 лет назад не представлял себя пишушим в интернете с стеклянного бруска.
Сначала AR, потом VR.
Только если будет интеграция с ЦНС. Надевать на себя какое то устройство - это кринж какой то, похоже сразу на дока из Назад в будущее с его мыслительной шляпой. Мимо 40-летний олд.
VK это соцсеть, это ex Mail Group. Ваш кэп.
Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...
Зашел за этим коментрием....
Тут наверное, многие не знают. Надо еще сам видос скинуть...
😄
да при чем тут раки )) просто показатель, на сколько прежний гена уронил акции. в два раза, выходит.
А по моему очень даже причем. Ситуация с ВК если не сатирой отдает, то юмором точно. От чего не процитировать классика?
Тут к ВК в основном "личное" у многих отношение. Типа "я не пользуюсь значит ВК загибается". А в комментах приводили цифры и у ВК совсем дела не плохо.
в чем заключается сатирическая ситуация?
давайте и других классиков процитируем: "А судьи кто?", "Ад пуст, все бесы здесь".
;)
А зачем? Это обязательно нужно делать, когда устраиваешься в компанию?
Я так понимаю, срытый откат за приём на работу ))))
Мне кажется с 48 миллионами можно не работать.
Это сынишка крупного российского чиновника. В такой нищите они не проживут.
Тут прям многоходовочка намечается
Чтобы попытаться поднять из дна
Хорошо бы это сделать правилом.
На языке zoomeров это называется купил кресло в офисе и пару контактов.
Понимаю что Дуров у истоков "Цукерберг позвонит" стоит, но может хватит форсить VK, кому это интересно или я чего-то просто не знаю?
Да какой форс? Мне кажется автор явно хотел показать, что VK в полной жопе. Сначала купил Усманов потом Кириенко, который пытается сделать завлечь побольше инвесторов. Смешно.
Ну так то школьник-сооснователь VC все ещё третья там, у кормушки😉
Мне кажется полная жопа выглядит не по 13$ за акцию и не публикуется каждодневными инфоповодами в рунете.
TJ же, а не VC, объединение буквально вчера произошло
Не мешай
Почитайте его гениальный коммент (официальный ответ мне). Во многом дополнит Ваше представление о нём 😊
Я не шарюсь по разным ссылкам ноунеймов, но за предложение спасибо.
После всем известных дел, VK уже, по моему, ничто не спасёт)))
Забавная попытка)))
И даром не надо...
Акционеры ЛеманБразерс тоже перед банкротством активно покупали.... если лошадь сдохла, то это уже навсегда .
Из жизни сына простого российского чиновника
40.000 x 962,37 = 38.494.800
каким боком он чиновник-то?
Жизнь простого сыны российского чиновника*
Ростелеком, это госкомпания
и что? вы не знаете, кто такой чиновник и почему сотрудник компании с госучастием им не является?
Или уборщица в Газпроме, заправщик Газпромнефти и прочие у вас тоже в чиновниках ходят? ))
Комментарий удален
Врут враги, что у нас всё дорожает)
Комментарий удален
Надеюсь, это под него так акции демпинговали и они наконец-то пойдут вверх
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