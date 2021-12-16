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Финансы
Маша Цепелева

Сервис для перевода приложений и сайтов на разные языки Lokalise сооснователя «Одноклассников» привлёк $50 млн Статьи редакции

Компания потратит деньги на расширение штата и запуск новых продуктов.

  • Основанный в Риге стартап Lokalise привлёк $50 млн от фонда Dawn Capita, бизнес-ангелов и действующих инвесторов — Chalfen VC, 3VC, S16VCи других.
  • Компания потратит инвестиции на расширение штата, разработку продуктов и привлечение новых партнёров.
  • Lokalise предлагает сервис, который автоматизирует перевод сайтов и приложений через API и SDK-файлы.
  • По собственным данным, у стартапа более 2500 клиентов, среди них Revolut, Arduino, Hyundai, Tesco и другие.
  • Стартап основали в 2017 году Ник Устинов и сооснователь «Одноклассников» и онлайн-кинотеатра Megogo Пётр Антропов.
  • В 2020 году компания привлекла $6 млн от основателя стартапа Miro и других.

#новость #localise

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3 комментария
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Илья Попов

Интересно в том случае если переводит с филигранной точностью. А так много таких приложений, которые переводят, но не годятся ни на копейки.

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Denis Averyanov

Киллер фича не авто-перевод. Локалайз скорее удобный инструмент чтобы инхаус/фриланс переводчики заполняли/редактировали переводы кнопок твоего приложения через удобный UI, а разрабы потом интегрировали это по API

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Илья Попов

Спасибо, теперь понял 🙂👍

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