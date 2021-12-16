Сервис для перевода приложений и сайтов на разные языки Lokalise сооснователя «Одноклассников» привлёк $50 млн Статьи редакции
Компания потратит деньги на расширение штата и запуск новых продуктов.
- Основанный в Риге стартап Lokalise привлёк $50 млн от фонда Dawn Capita, бизнес-ангелов и действующих инвесторов — Chalfen VC, 3VC, S16VCи других.
- Компания потратит инвестиции на расширение штата, разработку продуктов и привлечение новых партнёров.
- Lokalise предлагает сервис, который автоматизирует перевод сайтов и приложений через API и SDK-файлы.
- По собственным данным, у стартапа более 2500 клиентов, среди них Revolut, Arduino, Hyundai, Tesco и другие.
- Стартап основали в 2017 году Ник Устинов и сооснователь «Одноклассников» и онлайн-кинотеатра Megogo Пётр Антропов.
- В 2020 году компания привлекла $6 млн от основателя стартапа Miro и других.
Интересно в том случае если переводит с филигранной точностью. А так много таких приложений, которые переводят, но не годятся ни на копейки.
Киллер фича не авто-перевод. Локалайз скорее удобный инструмент чтобы инхаус/фриланс переводчики заполняли/редактировали переводы кнопок твоего приложения через удобный UI, а разрабы потом интегрировали это по API
Спасибо, теперь понял 🙂👍
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