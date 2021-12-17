ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых — это максимум с 2017 года Статьи редакции
Из-за роста инфляции.
Банк России объяснил, что решил повысить ставку сразу на 1 п.п., поскольку инфляция складывается выше октябрьского прогноза. Тогда регулятор ожидал инфляцию по итогам года на уровне 7,4–7,9%.
- По прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 4–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
- Рост кредитования, реальных зарплат и низкая склонность к накоплениям поддерживают рост потребления. Объём потребления платных услуг приблизился к допандемическому уровню.
- На инфляцию давит и рынок труда: спрос на рабочих растёт, но их не хватает, несмотря на приток мигрантов. Уровень безработицы обновил исторический минимум, а число вакансий находится на исторических максимумах.
- В некоторых секторах экономики не хватает предложения. Это может повлиять на деловую активность с учётом распространения новых штаммов коронавируса и ужесточения ограничений.
- ЦБ допустил повышение ставки в будущем.
- Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 11 февраля 2022 года.
Регулятор перешёл к повышению ставки весной 2021 года, подняв её в марте до 4,5% годовых — впервые с декабря 2018-го. После этого ставка поднималась несколько раз: на последнем заседании 22 октября ЦБ установил её на уровне 7,5% годовых.
Последний раз ставка в 8,5% была в сентябре 2017 года.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
Почему ЦБ поднял ставку
Ключевым фактором для повышения ставки станут данные по инфляции, ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики. По данным Росстата, инфляция в России с 7 по 13 декабря составила 0,06%, с начала года потребительские цены выросли на 7,64%.
Годовая инфляция к 13 декабря замедлилась до 8,11%, сообщали в Минэкономразвития. Аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский отмечал, что цены растут из-за высокой доли импорта: общемировое подорожание товаров, нарушение цепочек поставок и рост транспортных расходов не могут не отразиться на потребительских ценах внутри страны.
Что будет с процентами по вкладам и кредитам
Вслед за ключевой на сопоставимую величину будут расти депозиты и кредиты. По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), при росте ключевой ставки до 8,5% ставки по ипотеке могут вырасти в среднем до 9,5–11%, по автокредитам — до 15–16%, по потребкредитам — до 16–24%.
Средние ставки по вкладам физлиц вырастут до конца года до 9-10%, считают в НРА. Станислав Дужинский из «Хоум кредит» ожидает, что ставки по кредитам и депозитам достигнут пиковых значений в начале 2022 года и начнут снижаться во втором полугодии.
Чего ожидать в 2022 году
По прогнозу Дмитрия Куликова из АКРА, в 2022 году инфляция начнёт снижаться — до 5,5–6,1% в среднегодовом выражении. Снижение годовой инфляции должно начаться ближе к концу первого квартала, поэтому регулятор может продолжить настройку денежно-кредитной политики в начале года, полагают опрошенные ТАСС эксперты.
В «Ингосстрах-Инвестициях» считают достижение цели ЦБ по инфляции в 4% к концу 2022 году возможным, в «Ренессанс Капитале» прогнозируют инфляцию 4,3%. С ними не согласны аналитики «Атона» и инвестбанка «Синара»: они не до конца верят, что ЦБ сможет достичь этого показателя.
В первом квартале 2022 года ЦБ может продолжить поднимать ставку — до 9%, считают глава отдела инвестпродуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев и главный аналитик ПСБ Денис Попов. Начало снижения ставки можно ожидать в третьем квартале, полагает «Ренессанс Капитале», а к концу года ожидает ключевую ставку 7%.
В SberCIB Investment Research при базовом сценарии считают, что ставка по итогам 2022 года составит 8,25%. Курс доллара при этом должен опуститься до 67 рублей. При пессимистичном сценарии: ключевая ставка — 9,25%, доллар — 73 рубля.
Опередил :)
Без иронии, я люблю Тинька, но без подписки он сейчас проигрывает даже ВТБ.
Дохлому банку тинькоф проигрывает по ставкам.
День добрый.
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Ну вы там это.. не затягивайте, ну!
Ато вон уже на четвёртую строчку в народном рейтинге сползли.
Надо поднапрячься, чтобы войти в новый год, самым клиентоориентированным банком!
Все нормально -) В нашем рейтинге Тинькофф выиграл
Вот результаты голосования я выложил -) https://vc.ru/claim/335685-luchshiy-mobilnyy-bank-alfa?comment=3645739&from=copylink&type=quick
Кажется наша экономика вернулась в положение "до ковида".
Приятно знать, что мы встали с колен. Встали с колен чтобы лечь ебалом в пол.
По каким показателям ты это определил?
По всем. Полный разгром вируса и его капитуляция с земель русских.
ты скучный клоун, старайся лучше
цены растут из-за высокой доли импорта и общемирового подорожания товаров, нарушения цепочек поставок и роста транспортных расходов
Иными словами, ключевая ставка ЦБ РФ мало влияет на источники нынешней инфляции.
Очередное гениальное решение ЦБ. Создать видимость действия в тот момент, когда ни на что повлиять не могут
Особенно забавно читать их комментарии для сми, что они (ЦБ) не ожидали такого роста инфляции.
дешевые кредиты привели к быстрому росту потребления, а за этим не поспевают производители, даже тут в тексте новости написано
Кредиты на бензин и продукты питания?
все взаимосвязано
Ясно.
Повышение ставки поддерживает курс рубля, или вы хотите как в Турции? )))
Ну да, поддерживает.
С другой стороны, для этого можно было притормозить закупку валюты.
Прощай, дешевая ипотека?
А где вы сэкономили? По сути, все также и было. Опустилась ставка, поднялись цены на жилье. По сути, то на то и вышло. Или психологически проще осознавать?
А теперь и цены поднялись, и ставка. Действительно, совсем никаких изменений
А это, уже совсем другая история)
Цены опустятся вместе с сокращением спроса.
Почему решили, что я сэкономил?
Прощай дешевая ипотека?
Прощай, дешевая ипотека = прощай, низкая ставка по ипотеке
= ничего не поменялось, так как цены на жилье подняли. Сейчас конечно еще веселее будет. Но раньше, ее было сложно назвать дешевой, при учете роста цен на жилье, после уменьшения ставки.
Да, ипотечный пузырь начнет скоро сдуваться.
Так же начинается планомерный завал фондового рынка. Ставки сейчас начнут повышать во всем мире, а затем резко перейдет в гигантское падение, после атаки хакеров на мировую инфраструктуру (1 удар)
падение, после атаки хакеров на мировую инфраструктуру
В прошлый раз от репетиции пандемии до начала пандемии прошло 2 месяца.
https://www.reuters.com/markets/europe/exclusive-imf-10-countries-simulate-cyber-attack-global-financial-system-2021-12-09/
я не могу сказать точную дату атаки, т.к. это надо затратить уйму времени, чтобы определить ее, но то что она будет - это 146%.
Да, все верно, репетицию пандемии отработали за 2 месяца до, хотя первые упоминания о ковиде, нашли еще в 93 году кажется.
Спасибо за ссылку, значит готовятся и уже очень рядом.
По инфляции циферь официальная конечно «порадовала»
Какие там 8 %
Кажется что реальная - процентов 40-50
100+ по большинству позиций
каждый год клоуны пишут про инфляцию в 50%, но средняя за 5 лет почему-то меньше 10%
Отрицательный рост пошел
Достижение цели ЦБ по инфляции в 4% к концу 2022 году возможно в параллельной вселенной.
«Стабильность и процветание», как сказал один сморщенный гном по телевизору
Бизнес: "Чет тяжело, налоговая дрючит не вынимая, каждый день новые нормы выходят, в отчетности без профильной вышки не разберешься, коронавирус, денег нет, все плохо"
ЦБ: "Нам тут коллеги из ГНК отсыпали немного, и мы решили, что высокая ставка поможет дохлой экономике"
При этом народ расхватывает Мальдивы на НГ за 800К, поло за 2 ляма, и хаты по 10лямов за хрущевку 31м2.
В комментах как всегда обуждают зарплаты в 30 тысяч у "рабочих", которых только из методички Грудинина слышали.
Вот вот, а всякие гос банки или около того, газпромы и рос нефти в головном офисе понавыдают премий по 3-5млн.
Что забавно - цены на жилье растут как у первички и вторички, но аренда стоит на месте +- пара тысяч. С чем связано, что идет инфляция, а арендодатели не поднимают плату ?
Цены на квартиры росли в основном из-за льготной ипотеки. А субсидий на аренду квартир населению не предлагали. Тем более многие арендаторы предпочли кредитнуться и съехать в своё жильё.
А кто по вашему это жилье скупает? Конкуренция бешеная не позволяет поднимать аренду
С тем что зарплаты стоят на месте.
ну это как в коллективном договоре пропишут - у нас каждый год индексация на уровень инфляции, спасибо профсоюзу
Ну еще не забывайте, что с каждым годом квартир становится все больше, а население не растет.
Точнее даже ЦА аренды квартир: людей 20-35 лет с каждым годом все меньше.
Вот сделал вырезку из половозрастной пирамиды, видно, что людей 2000 года рождения (нынешние студенты) примерно в 2 раза меньше, чем 1985-90 (которые были студентами много лет 10-15 назад, а теперь женились, взяли ипотеку).
Что будет с рынком недвиги интересно.
мне кажется его не дадут сдуть, слишком много строительного лобби в т.ч. приближенных к первому лицу. А им пофигу, у них сверхдоходы, а кредиты и падающие доходы это уже ваши проблемы.
А какой механизм удерживания цен наверху, если потребление упадёт до минимума.
Там без вариантов, цену надо будет снижать, чтобы хоть как-то продать.
Вижу только один вариант, сократить предложение до минимума, вместе со спросом. Тогда цены можно удержать.
Как говорится: «С наступающим!»
ЦБ пытается бороться с мировой инфляцией из-за бесконтрольной печати $ ?
Интересно что они будут делать в следующем году, когда ФРС поднимать ставку начнет
Терь хата стоившая 5 под 10 процентов стоит 10 под 10. Многоходовочка
Зато была же ипотека по 5%? Ну, должны быть довольны!
Хотели вообще 1%, как в развитом рае, это тоже можно устроить, но будет не по 10, а 30.
Появилась третья дата в летописи человечества:
1) до нашей эры
2) от рождества Христова
3) до пандемии
Заметка невалидна. Ни слова про брошку Эльвиры. О чем тут вообще можно говорить?
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Из-за роста инфляции.
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