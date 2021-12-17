Из-за роста инфляции.

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Банк России объяснил, что решил повысить ставку сразу на 1 п.п., поскольку инфляция складывается выше октябрьского прогноза. Тогда регулятор ожидал инфляцию по итогам года на уровне 7,4–7,9%.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 4–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Рост кредитования, реальных зарплат и низкая склонность к накоплениям поддерживают рост потребления. Объём потребления платных услуг приблизился к допандемическому уровню.

На инфляцию давит и рынок труда: спрос на рабочих растёт, но их не хватает, несмотря на приток мигрантов. Уровень безработицы обновил исторический минимум, а число вакансий находится на исторических максимумах.

В некоторых секторах экономики не хватает предложения. Это может повлиять на деловую активность с учётом распространения новых штаммов коронавируса и ужесточения ограничений.

ЦБ допустил повышение ставки в будущем.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 11 февраля 2022 года.

Регулятор перешёл к повышению ставки весной 2021 года, подняв её в марте до 4,5% годовых — впервые с декабря 2018-го. После этого ставка поднималась несколько раз: на последнем заседании 22 октября ЦБ установил её на уровне 7,5% годовых.

Последний раз ставка в 8,5% была в сентябре 2017 года.

Динамика ключевой ставки со 2 декабря 2013 года по 17 декабря 2021 года

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

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Почему ЦБ поднял ставку

Ключевым фактором для повышения ставки станут данные по инфляции, ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики. По данным Росстата, инфляция в России с 7 по 13 декабря составила 0,06%, с начала года потребительские цены выросли на 7,64%.

Годовая инфляция к 13 декабря замедлилась до 8,11%, сообщали в Минэкономразвития. Аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский отмечал, что цены растут из-за высокой доли импорта: общемировое подорожание товаров, нарушение цепочек поставок и рост транспортных расходов не могут не отразиться на потребительских ценах внутри страны.

Что будет с процентами по вкладам и кредитам

Вслед за ключевой на сопоставимую величину будут расти депозиты и кредиты. По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), при росте ключевой ставки до 8,5% ставки по ипотеке могут вырасти в среднем до 9,5–11%, по автокредитам — до 15–16%, по потребкредитам — до 16–24%.

Средние ставки по вкладам физлиц вырастут до конца года до 9-10%, считают в НРА. Станислав Дужинский из «Хоум кредит» ожидает, что ставки по кредитам и депозитам достигнут пиковых значений в начале 2022 года и начнут снижаться во втором полугодии.

Чего ожидать в 2022 году

По прогнозу Дмитрия Куликова из АКРА, в 2022 году инфляция начнёт снижаться — до 5,5–6,1% в среднегодовом выражении. Снижение годовой инфляции должно начаться ближе к концу первого квартала, поэтому регулятор может продолжить настройку денежно-кредитной политики в начале года, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

В «Ингосстрах-Инвестициях» считают достижение цели ЦБ по инфляции в 4% к концу 2022 году возможным, в «Ренессанс Капитале» прогнозируют инфляцию 4,3%. С ними не согласны аналитики «Атона» и инвестбанка «Синара»: они не до конца верят, что ЦБ сможет достичь этого показателя.

В первом квартале 2022 года ЦБ может продолжить поднимать ставку — до 9%, считают глава отдела инвестпродуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев и главный аналитик ПСБ Денис Попов. Начало снижения ставки можно ожидать в третьем квартале, полагает «Ренессанс Капитале», а к концу года ожидает ключевую ставку 7%.