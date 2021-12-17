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Финансы
Таня Боброва

ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых — это максимум с 2017 года Статьи редакции

Из-за роста инфляции.

58
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Банк России объяснил, что решил повысить ставку сразу на 1 п.п., поскольку инфляция складывается выше октябрьского прогноза. Тогда регулятор ожидал инфляцию по итогам года на уровне 7,4–7,9%.

  • По прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 4–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
  • Рост кредитования, реальных зарплат и низкая склонность к накоплениям поддерживают рост потребления. Объём потребления платных услуг приблизился к допандемическому уровню.
  • На инфляцию давит и рынок труда: спрос на рабочих растёт, но их не хватает, несмотря на приток мигрантов. Уровень безработицы обновил исторический минимум, а число вакансий находится на исторических максимумах.
  • В некоторых секторах экономики не хватает предложения. Это может повлиять на деловую активность с учётом распространения новых штаммов коронавируса и ужесточения ограничений.
  • ЦБ допустил повышение ставки в будущем.
  • Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 11 февраля 2022 года.

Регулятор перешёл к повышению ставки весной 2021 года, подняв её в марте до 4,5% годовых — впервые с декабря 2018-го. После этого ставка поднималась несколько раз: на последнем заседании 22 октября ЦБ установил её на уровне 7,5% годовых.

Последний раз ставка в 8,5% была в сентябре 2017 года.

Динамика ключевой ставки со 2 декабря 2013 года по 17 декабря 2021 года

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

Почему ЦБ поднял ставку

Ключевым фактором для повышения ставки станут данные по инфляции, ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики. По данным Росстата, инфляция в России с 7 по 13 декабря составила 0,06%, с начала года потребительские цены выросли на 7,64%.

Годовая инфляция к 13 декабря замедлилась до 8,11%, сообщали в Минэкономразвития. Аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский отмечал, что цены растут из-за высокой доли импорта: общемировое подорожание товаров, нарушение цепочек поставок и рост транспортных расходов не могут не отразиться на потребительских ценах внутри страны.

Что будет с процентами по вкладам и кредитам

Вслед за ключевой на сопоставимую величину будут расти депозиты и кредиты. По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), при росте ключевой ставки до 8,5% ставки по ипотеке могут вырасти в среднем до 9,5–11%, по автокредитам — до 15–16%, по потребкредитам — до 16–24%.

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Средние ставки по вкладам физлиц вырастут до конца года до 9-10%, считают в НРА. Станислав Дужинский из «Хоум кредит» ожидает, что ставки по кредитам и депозитам достигнут пиковых значений в начале 2022 года и начнут снижаться во втором полугодии.

Чего ожидать в 2022 году

По прогнозу Дмитрия Куликова из АКРА, в 2022 году инфляция начнёт снижаться — до 5,5–6,1% в среднегодовом выражении. Снижение годовой инфляции должно начаться ближе к концу первого квартала, поэтому регулятор может продолжить настройку денежно-кредитной политики в начале года, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

В «Ингосстрах-Инвестициях» считают достижение цели ЦБ по инфляции в 4% к концу 2022 году возможным, в «Ренессанс Капитале» прогнозируют инфляцию 4,3%. С ними не согласны аналитики «Атона» и инвестбанка «Синара»: они не до конца верят, что ЦБ сможет достичь этого показателя.

В первом квартале 2022 года ЦБ может продолжить поднимать ставку — до 9%, считают глава отдела инвестпродуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев и главный аналитик ПСБ Денис Попов. Начало снижения ставки можно ожидать в третьем квартале, полагает «Ренессанс Капитале», а к концу года ожидает ключевую ставку 7%.

В SberCIB Investment Research при базовом сценарии считают, что ставка по итогам 2022 года составит 8,25%. Курс доллара при этом должен опуститься до 67 рублей. При пессимистичном сценарии: ключевая ставка — 9,25%, доллар — 73 рубля.

#новость #цб #ключеваяставка

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58 комментариев
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@Тинькофф я вас категорически приветствую. Как на счет поднять свои ничтожные проценты по счетам и вкладам? Сейчас они смешные даже с подписками.

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17
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Кирилл Фотькин

Опередил :)
Без иронии, я люблю Тинька, но без подписки он сейчас проигрывает даже ВТБ.

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5
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Влад

Дохлому банку тинькоф проигрывает по ставкам.

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–2
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Тинькофф

День добрый.
Следите за нашими новостями, всю свежую информацию обязательно опубликуем.

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1
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ИгорьOK

Ну вы там это.. не затягивайте, ну!
Ато вон уже на четвёртую строчку в народном рейтинге сползли.
Надо поднапрячься, чтобы войти в новый год, самым клиентоориентированным банком!

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0
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Dark Falcon

Все нормально -) В нашем рейтинге Тинькофф выиграл
Вот результаты голосования я выложил -) https://vc.ru/claim/335685-luchshiy-mobilnyy-bank-alfa?comment=3645739&from=copylink&type=quick

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0
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Ev Che

Кажется наша экономика вернулась в положение "до ковида".
Приятно знать, что мы встали с колен. Встали с колен чтобы лечь ебалом в пол.

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14
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Romula Daraa

По каким показателям ты это определил?

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–1
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ИгорьOK

По всем. Полный разгром вируса и его капитуляция с земель русских.

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–1
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Romula Daraa

ты скучный клоун, старайся лучше

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0
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ИгорьOK
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Поджог Сараев

цены растут из-за высокой доли импорта и общемирового подорожания товаров, нарушения цепочек поставок и роста транспортных расходов
Иными словами, ключевая ставка ЦБ РФ мало влияет на источники нынешней инфляции.

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6
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Антон Штадлер

Очередное гениальное решение ЦБ. Создать видимость действия в тот момент, когда ни на что повлиять не могут

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Шизоидная обезьяна

Особенно забавно читать их комментарии для сми, что они (ЦБ) не ожидали такого роста инфляции.

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1
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Romula Daraa

дешевые кредиты привели к быстрому росту потребления, а за этим не поспевают производители, даже тут в тексте новости написано

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0
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Поджог Сараев

Кредиты на бензин и продукты питания?

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1
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Romula Daraa

все взаимосвязано

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0
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Поджог Сараев

Ясно.

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Цкуро Бесцветный

Повышение ставки поддерживает курс рубля, или вы хотите как в Турции? )))

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Поджог Сараев

Ну да, поддерживает.
С другой стороны, для этого можно было притормозить закупку валюты.

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Михаил

Прощай, дешевая ипотека?

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3
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Артем Павлючук

А где вы сэкономили? По сути, все также и было. Опустилась ставка, поднялись цены на жилье. По сути, то на то и вышло. Или психологически проще осознавать?

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2
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Андрей Браиловский

А теперь и цены поднялись, и ставка. Действительно, совсем никаких изменений

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12
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Артем Павлючук

А это, уже совсем другая история)

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0
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Romula Daraa

Цены опустятся вместе с сокращением спроса.

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0
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Михаил

Почему решили, что я сэкономил?

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1
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Артем Павлючук

Прощай дешевая ипотека?

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0
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Михаил

Прощай, дешевая ипотека = прощай, низкая ставка по ипотеке

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0
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Артем Павлючук

= ничего не поменялось, так как цены на жилье подняли. Сейчас конечно еще веселее будет. Но раньше, ее было сложно назвать дешевой, при учете роста цен на жилье, после уменьшения ставки.

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Маркетологов к стенке

Да, ипотечный пузырь начнет скоро сдуваться.
Так же начинается планомерный завал фондового рынка. Ставки сейчас начнут повышать во всем мире, а затем резко перейдет в гигантское падение, после атаки хакеров на мировую инфраструктуру (1 удар)

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–2
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Поджог Сараев

падение, после атаки хакеров на мировую инфраструктуру
 В прошлый раз от репетиции пандемии до начала пандемии прошло 2 месяца.
https://www.reuters.com/markets/europe/exclusive-imf-10-countries-simulate-cyber-attack-global-financial-system-2021-12-09/

EXCLUSIVE IMF, 10 countries simulate cyberattack…
Israel on Thursday led a 10-country simulation of a major cyberattack on the global financial…
www.reuters.com
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0
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Маркетологов к стенке

я не могу сказать точную дату атаки, т.к. это надо затратить уйму времени, чтобы определить ее, но то что она будет - это 146%.
Да, все верно, репетицию пандемии отработали за 2 месяца до, хотя первые упоминания о ковиде, нашли еще в 93 году кажется.
Спасибо за ссылку, значит готовятся и уже очень рядом.

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Vasiliy coconut

По инфляции циферь официальная конечно «порадовала»
Какие там 8 %
Кажется что реальная - процентов 40-50

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2
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ИгорьOK

100+ по большинству позиций

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Romula Daraa

каждый год клоуны пишут про инфляцию в 50%, но средняя за 5 лет почему-то меньше 10%

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0
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Андрей Браиловский

Отрицательный рост пошел

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2
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Семен Переделкин

Достижение цели ЦБ по инфляции в 4% к концу 2022 году возможно в параллельной вселенной.

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2
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Roman Romaniyk

«Стабильность и процветание», как сказал один сморщенный гном по телевизору

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1
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Sergey Luzgin

Бизнес: "Чет тяжело, налоговая дрючит не вынимая, каждый день новые нормы выходят, в отчетности без профильной вышки не разберешься, коронавирус, денег нет, все плохо"
ЦБ: "Нам тут коллеги из ГНК отсыпали немного, и мы решили, что высокая ставка поможет дохлой экономике"

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1
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NihlistNif .

При этом народ расхватывает Мальдивы на НГ за 800К, поло за 2 ляма, и хаты по 10лямов за хрущевку 31м2.

В комментах как всегда обуждают зарплаты в 30 тысяч у "рабочих", которых только из методички Грудинина слышали.

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–1
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СлавалС

Вот вот, а всякие гос банки или около того, газпромы и рос нефти в головном офисе понавыдают премий по 3-5млн.

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Aleksei Shtein

Что забавно - цены на жилье растут как у первички и вторички, но аренда стоит на месте +- пара тысяч. С чем связано, что идет инфляция, а арендодатели не поднимают плату ?

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Поджог Сараев

Цены на квартиры росли в основном из-за льготной ипотеки. А субсидий на аренду квартир населению не предлагали. Тем более многие арендаторы предпочли кредитнуться и съехать в своё жильё.

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Кирилл Тюрин

А кто по вашему это жилье скупает? Конкуренция бешеная не позволяет поднимать аренду

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Цкуро Бесцветный

С тем что зарплаты стоят на месте.

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Aleksei Shtein

ну это как в коллективном договоре пропишут - у нас каждый год индексация на уровень инфляции, спасибо профсоюзу

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Цкуро Бесцветный

Ну еще не забывайте, что с каждым годом квартир становится все больше, а население не растет.
Точнее даже ЦА аренды квартир: людей 20-35 лет с каждым годом все меньше.
Вот сделал вырезку из половозрастной пирамиды, видно, что людей 2000 года рождения (нынешние студенты) примерно в 2 раза меньше, чем 1985-90 (которые были студентами много лет 10-15 назад, а теперь женились, взяли ипотеку).

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Dimm Debrov

Что будет с рынком недвиги интересно.

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Илья Житенёв

мне кажется его не дадут сдуть, слишком много строительного лобби в т.ч. приближенных к первому лицу. А им пофигу, у них сверхдоходы, а кредиты и падающие доходы это уже ваши проблемы.

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ИгорьOK

А какой механизм удерживания цен наверху, если потребление упадёт до минимума.
Там без вариантов, цену надо будет снижать, чтобы хоть как-то продать.
Вижу только один вариант, сократить предложение до минимума, вместе со спросом. Тогда цены можно удержать.

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Konstantin Kortava

Как говорится: «С наступающим!»

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Алексей Соловьёв

ЦБ пытается бороться с мировой инфляцией из-за бесконтрольной печати $ ?

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Gutal1n

Интересно что они будут делать в следующем году, когда ФРС поднимать ставку начнет

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Благополучный теркин30см

спрос на рабочих растёт, но их не хватает - конечно блять не хватает, если зп там 30к, которую чисто на еду можно потратить.

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Sergey Vasiliev

Терь хата стоившая 5 под 10 процентов стоит 10 под 10. Многоходовочка

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NihlistNif .

Зато была же ипотека по 5%? Ну, должны быть довольны!

Хотели вообще 1%, как в развитом рае, это тоже можно устроить, но будет не по 10, а 30.

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Sergey Khohlachev

Появилась третья дата в летописи человечества:
1) до нашей эры
2) от рождества Христова
3) до пандемии

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Николай Новиков

Заметка невалидна. Ни слова про брошку Эльвиры. О чем тут вообще можно говорить?

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