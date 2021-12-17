Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

Финтех-стартап Raison с сооснователем из России привлёк $900 тысяч от эстонского Server Partners при оценке в $11,5 млн Статьи редакции

Сервис позволяет инвестировать в частные непубличные компании до IPO.

  • Полученные средства стартап направит на расширение пользовательской базы и привлечение новых частных компаний на свою платформу, пишет российский Inc.
  • Приложение Raison app позволяет инвестировать до IPO в частные компании — например, в Klarna, Kraken, Scale AI, Rubrik и другие непубличные компании. Можно начать инвестировать с €1, не имея особой квалификации, отмечают создатели сервиса.
  • По собственным данным, с начала 2021 года число пользователей увеличилось в 3 раза, до 17 тысяч, годовой оборот стартапа достиг «практически $1 млн».
  • Приложение Raison зарегистрировано в Эстонии. Сооснователь и глава компании — Александр Зайцев. У стартапа есть лицензия на обслуживание виртуальной валюты, у фонда и инвесткомпании Raison Asset Management — лицензия Комиссии по ценным бумагам и биржам США. C момента основания компания привлекла $923 тысяч, следует из данных Crunchbase.

#новости #raison

563 просмотров
5
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Михаил

Прекрасные ребята. Однажды выступал с ними на одной сцене. Так и не понял, чем занимаются. Кто знает, отпишитесь...

Ответить
0
Развернуть ветку
Леонид Михалев

Прикупить акции до публичного размещения и заработать побольше. Все просто

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил

О, неплохая тема.

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Рогаткин

Последнее время сумма инвестиций просто зашкаливает , даже не знают куда деньги то потратить наверное

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил

Да, в Прибалтике, я смотрю, нормально дают, надо брать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Личный опыт
Ivan Kuznetsov
Как Иван компанию в США открывал

В тридевятом царстве жил был Иван-дурак. Лежал он на печи 33 года, а потом встал и решил счастье свое в заморских странах попытать и открыть для своего стартапа компанию заморскую. Хотел он в Эстонию пойти, да растолковали ему братья удалые, что в далекой Америке даже уксус сладкий, как мед.

Анкета открытия новой компании в сервисе Firstbase
54
26
Дизайн
Секретное агентство
Неочевидная польза мудбордов

Мудбордом пользуется всё большее количество дизайнеров, а большинство студий и подавно используют его на обязательной основе как этап разработки. Его польза очевидна — дизайнеру понятнее ТЗ, он может попасть в цель с первого раза, сэкономив время на ненужных правках и себе, и клиенту.

Пример слайда из мудборда при разработке упаковки Секретное агентство
3
16
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Полина Лааксо
Сервис выжимок увеличил конверсию в подписки на 23%: перестал хвалить себя и пообещал напомнить, когда спишет деньги Статьи редакции

Blinkist заметил, что 33% его клиентов отменяли платную подписку в первый день бесплатного пробного периода, и придумал новый интерфейс. Благодаря ему нарастил число предварительных покупок и на 1200% увеличил объём подписок на push-уведомления.

Вариант А — старый, а вариант В — новый. «Угадай, какой повысил конверсию в пробные подписки на 23%?» Blinkist
8
19
ЮMoney
Эксперты и бизнесмены рассказали, что лучше выбрать — самозанятость или ИП
0
Утконос Онлайн
10 необычных продуктов для новогоднего стола

Декабрь всегда подкрадывается незаметно, и в какой-то момент понимаешь, что время пришло: приближается Новый год — пора закупаться продуктами для праздничного стола. Для многих это головная боль пострашнее списка подарков. Придумать меню, побегать по магазинам, в которых творится предпраздничный хаос, с полок смели половину ассортимента, и снова…

0
Техника
TJ
Российские компании раскритиковали технику с отечественными процессорами, установленную на серверном оборудовании Статьи редакции

Заказчиков не устроила низкая производительность, высокое энергопотребление и высокая цена оборудования.

361
36
Columbus East
Диалоговые платформы для ритейла: эксклюзивное интервью Columbus и Just AI
0
0
Финансы
Таня Боброва
ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых — это максимум с 2017 года Статьи редакции

Из-за роста инфляции.

58
7
Semrush
Как улучшать продукт методом Fake Door

Быстро и без вреда пользовательскому опыту проверяем предпочтения и ожидания аудитории.

2
4
Личный опыт
Евгений Зыскинд
Весы в 25 килограммов золота или самый дорогой ювелирный подарок

Был у нас заказчик из русской сотни Форбс, из первой ее половины. Назовем его Господин А. Жил он на широкую ногу - то въезжал в тихий московский дворик нашего завода на новеньком Бентли, богатой горчично-коричневой расцветки, и доставая из багажника свежую картину Никаса Сафронова просил за час-другой смастерить к ней золотую подарочную табличку,…

51
83
СберМаркет
СберМаркет: офисы закупаются икрой, новогодними колпаками, конфетами и шампанским

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал, что закупают российские компании для празднования Нового года. Аналитики сравнили B2B-продажи праздничных товаров: искусственных елей, календарей, новогодних колпаков и продуктов: красной икры, мандаринов, конфет, шампанского и других. Период сравнения: 20-30 ноября и 1-10…

2
12
Больше статей
null