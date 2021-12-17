Финтех-стартап Raison с сооснователем из России привлёк $900 тысяч от эстонского Server Partners при оценке в $11,5 млн Статьи редакции
Сервис позволяет инвестировать в частные непубличные компании до IPO.
- Полученные средства стартап направит на расширение пользовательской базы и привлечение новых частных компаний на свою платформу, пишет российский Inc.
- Приложение Raison app позволяет инвестировать до IPO в частные компании — например, в Klarna, Kraken, Scale AI, Rubrik и другие непубличные компании. Можно начать инвестировать с €1, не имея особой квалификации, отмечают создатели сервиса.
- По собственным данным, с начала 2021 года число пользователей увеличилось в 3 раза, до 17 тысяч, годовой оборот стартапа достиг «практически $1 млн».
- Приложение Raison зарегистрировано в Эстонии. Сооснователь и глава компании — Александр Зайцев. У стартапа есть лицензия на обслуживание виртуальной валюты, у фонда и инвесткомпании Raison Asset Management — лицензия Комиссии по ценным бумагам и биржам США. C момента основания компания привлекла $923 тысяч, следует из данных Crunchbase.
Прекрасные ребята. Однажды выступал с ними на одной сцене. Так и не понял, чем занимаются. Кто знает, отпишитесь...
Прикупить акции до публичного размещения и заработать побольше. Все просто
О, неплохая тема.
Последнее время сумма инвестиций просто зашкаливает , даже не знают куда деньги то потратить наверное
Да, в Прибалтике, я смотрю, нормально дают, надо брать.
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