«Полезный и человечный сервис для повседневных финансов» планируют запустить в середине 2022 года.

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Среди создателей финтех-стартапа Mission: Luna на его сайте указаны банк «Открытие» и компания Redmadrobot, которая занимается разработкой цифровых сервисов, аналитикой и консалтингом.

«Мы создаем передовой, полезный и человечный сервис для повседневных финансов, который будет помогать приумножать деньги и сохранять жизненный баланс», — говорится в описании сервиса в Facebook.

Скриншот с сайта проекта

Согласно описанию, Mission: Luna работает над персональным финансовым помощником Lunica. Продукт должен выйти на рынок летом 2022 года.

На первом этапе он предложит управление бюджетом и аналитику по всем банковским картам в одном приложении, нативные подсказки, календарь платежей и автошаблоны.

Осенью 2022 года — бесшовное управление доходами из разных источников, создание «достижимой цели в диалоге с клиентом», подбор индивидуального решения на базе экспертизы и аналитики рынка.

Зимой 2022 года — финансовый чекап, помощь в достижении долгосрочного плана развития, создание пассивного дохода в будущем.

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Сейчас компания «только обретает свою идентичность и создаёт продукт с нуля», сказано на странице с описанием вакансий. Там же указано, что в декабре стартап запустил минимально жизнеспособный продукт (MVP) на первых клиентов, в команде 250 человек.

Юрлицо компании, указанное на сайте, — АО «Открытые цифровые решения». По данным «Контур.Фокуса», оно создано в декабре 2020 года, гендиректор — Вениамин Полянцев. Это бывший руководитель розничного бизнеса «Открытия». В феврале 2021 года банк сообщил, что он возглавит новый проект по созданию цифровой компании.

В декабре 2020 года источники Frank Media говорили, что «Открытие» планирует запустить необанк для премиальных клиентов и набирает людей. Топ-менеджер банка из топ-10 уточнял, что это будет «что-то похожее на модель “Рокетбанка”, только для affluent-клиентов».