«Открытие» запустил сайт будущего необанка — его называли «"Рокетбанком" для премиальных клиентов» Статьи редакции
«Полезный и человечный сервис для повседневных финансов» планируют запустить в середине 2022 года.
Среди создателей финтех-стартапа Mission: Luna на его сайте указаны банк «Открытие» и компания Redmadrobot, которая занимается разработкой цифровых сервисов, аналитикой и консалтингом.
«Мы создаем передовой, полезный и человечный сервис для повседневных финансов, который будет помогать приумножать деньги и сохранять жизненный баланс», — говорится в описании сервиса в Facebook.
Согласно описанию, Mission: Luna работает над персональным финансовым помощником Lunica. Продукт должен выйти на рынок летом 2022 года.
- На первом этапе он предложит управление бюджетом и аналитику по всем банковским картам в одном приложении, нативные подсказки, календарь платежей и автошаблоны.
- Осенью 2022 года — бесшовное управление доходами из разных источников, создание «достижимой цели в диалоге с клиентом», подбор индивидуального решения на базе экспертизы и аналитики рынка.
- Зимой 2022 года — финансовый чекап, помощь в достижении долгосрочного плана развития, создание пассивного дохода в будущем.
Сейчас компания «только обретает свою идентичность и создаёт продукт с нуля», сказано на странице с описанием вакансий. Там же указано, что в декабре стартап запустил минимально жизнеспособный продукт (MVP) на первых клиентов, в команде 250 человек.
Юрлицо компании, указанное на сайте, — АО «Открытые цифровые решения». По данным «Контур.Фокуса», оно создано в декабре 2020 года, гендиректор — Вениамин Полянцев. Это бывший руководитель розничного бизнеса «Открытия». В феврале 2021 года банк сообщил, что он возглавит новый проект по созданию цифровой компании.
В декабре 2020 года источники Frank Media говорили, что «Открытие» планирует запустить необанк для премиальных клиентов и набирает людей. Топ-менеджер банка из топ-10 уточнял, что это будет «что-то похожее на модель “Рокетбанка”, только для affluent-клиентов».
Близкий к «Открытию» источник расссказывал, что рабочее название проекта «Луна». Проект возглавит Полянцев, писало издание. На момент публикации заметки в банке не ответили на запрос vc.ru.
Сначала прочитал: "будущего недобанка..." Ну вот думаю: "первый честный банк"!
Наебанка
Так же прочёл
О да открытие это правда тот ещё «недобанк» они Apple Pay то даже толком не осилили предоставлять клиентам без проблем. Не говоря уже об убогом сервисе) И это все с подпиской «плюс»
Может хоть этот взлетит
На воздух разве что))
Что-то столько буллшита...нативные подсказки...персональный помощник...подбор индивидуального решения...Уверен, будет как у других банков "персональные предложения" с баннерами на всех экранах - открой вклад скорее, тебе срочно нужны инвестиции..оформи кредитку прям сейчас...Начнутся звонки персональных тупых менеджеров, которые толком сами не знают свои же продукты, но советы раздают только так. Для такого дерьма не нужно создавать новый необанк.
Я, как affluent-клиент нескольких банков, могу сказать, что чем меньше банк лезет в мои финансы, тем лучше. Если уж я заработал денег на премиальные статусы, то справляюсь и без подсказок банка.
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...для премиальных клиентов)))
Хоть бы критерии озвучили- кто для них премиальный
Тот кто кредит будет брать под конские проценты не читая договора - тот и будет примиальным.
Мне когда спамеры с банков звонят и впаривают кредит - я у них у всех золотой, платиновый, эксклюзивный и дальше....
это не так
ну понятно же, что не для нищебродов))) в любом банке без денег делать нечего... а если подумать, то и с деньгами тоже)))
от 3 лям р. на счетах в столицах и от 2 лям в регионах вроде.
Это требования для самой Открывали были. Думаете, они весь Премиум из Открытия скинут в эту Луну?
Уже ухудшили условия для новых клиентов , за 2кк будет только «премиум лайт»
То есть обычный банк можно теперь называть олдбанком?
Как affluent-клиент одобряю
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