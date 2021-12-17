«Белая Дача» вложится в производителя вертикальных ферм Zero — по его технологии агрохолдинг построит проект в России Статьи редакции
Сначала Zero построит ферму в Италии — она станет прототипом для строительства в России.
Инвестором итальянского стартапа Zero станет основатель агрохолдинга «Белая Дача» Виктор Семёнов, объявила компания. Долю участия и сумму инвестиций «Белая Дача» не раскрывает.
Zero объявил о строительстве комплекса вертикальных ферм в Италии. На первом этапе сумма инвестиций в проект — более €60 млн, на втором, завершение которого рассчитано на 2025 год, — €40 млн. В строительство вложится несколько участников проекта, в том числе «Белая дача» и сам Zero.
- Общая площадь вертикальной фермы — более 200 тысяч м². Выращивать растения будут по технологии Zero. Начало производства запланировано на весну 2022 года, к этому времени собираются построить до 31 тысячи м² вертикальных площадей и ожидают производственную мощность в 1300 тонн в год. После объёмы производства собираются удвоить.
- В ближайшие годы в России построят промышленный модуль по технологии Zero. Инвестировать в его строительство будет «Белая Дача», объём вложений «сопоставим» с проектом в Италии.
Горизонт уже занят весь в России ?) Вверх пошло строительство.
это круглогодичные, крытые фермы
Попробуйте 200т квадратных метров обогревать, освещать.
Может это более энергоэффективно
Есть пределы — сейчас 35 крупнейших хозяйств в России за год вводят всего лишь 320 га теплиц:
https://greentalk.ru/topic/18310/
А тут один стартап сразу на 20 га.
Фу-у-ух, я думал уже "в вертолеты" вложатся !
Чем наш Ifarm не подошёл?
штаб квартирой в Хельсинки
В Новосибе вроде они…
Головной офис в Хельсинки
Головной офис вне России важен для международных партнёрств. Так-то центр разработки в России.
👍 прекрасно 👏 побольше водянистых, безвкусных, пластиковых овощей и зелени, выращенных на гидропонике в физрастворе. Это ж не целину родную подымать, какая там к черту эффективность
Я думаю конечный продукт на земле дороже, огромная площадь которая требует постоянных работ, полив воды(вода сама по себе ценный ресурс), ограниченное окно благоприятных погодных условий для выращивания агрокультуры, все это сказывается на цене конечного продукта, а население у нас не самое платёжеспособное.
на самом деле себес копеешный. особенно до того, как поднялись цена на газ, следственно на удобрения.
сети завышают цены. поэтому и дорого.
а эти установки энергозависимы.
думаю не надо расписывать, что не большая часть из альтернативных источников, производство комплектующих которых, также требуют энергии.
Давайте без теорий заговоров, сети поднимают цены не с пустого места а из-за того что инфляция давит на всех по всей цыпочке производства товара.
Как раз безвкусный продукт получается с земли. Дело в том, что те же ягоды срывают раньше, чем следовало бы, чтобы хоть как-то туспеть довезти издалека и продать.
По идее вертикальная ферма может быть на краю города. И продукт будет в магазине в тот же день.
Очень надеюсь, что зелени станет больше, а цена на нее меньше... а то неадекват какой-то
Не знаю, как по вкусу у них. Но все что выращено на гидропонике безвкусная масса, от которой не получаешь удовольствие.
Интересно, у них аналогичная разработка и чем отличается от той, что в статье. Утверждают, что в подмосковье уже работают несколько таких теплиц.
А они знают, что в России есть зима?
Если это юмор, то тут он не в тему.
Вертикальные фермы размещаются в закрытых помещениях, солнца там нет. А температура одинакова круглый год.
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