Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Евгения Евсеева

«Белая Дача» вложится в производителя вертикальных ферм Zero — по его технологии агрохолдинг построит проект в России Статьи редакции

Сначала Zero построит ферму в Италии — она станет прототипом для строительства в России.

  • Инвестором итальянского стартапа Zero станет основатель агрохолдинга «Белая Дача» Виктор Семёнов, объявила компания. Долю участия и сумму инвестиций «Белая Дача» не раскрывает.

  • Zero объявил о строительстве комплекса вертикальных ферм в Италии. На первом этапе сумма инвестиций в проект — более €60 млн, на втором, завершение которого рассчитано на 2025 год, — €40 млн. В строительство вложится несколько участников проекта, в том числе «Белая дача» и сам Zero.

  • Общая площадь вертикальной фермы — более 200 тысяч м². Выращивать растения будут по технологии Zero. Начало производства запланировано на весну 2022 года, к этому времени собираются построить до 31 тысячи м² вертикальных площадей и ожидают производственную мощность в 1300 тонн в год. После объёмы производства собираются удвоить.
  • В ближайшие годы в России построят промышленный модуль по технологии Zero. Инвестировать в его строительство будет «Белая Дача», объём вложений «сопоставим» с проектом в Италии.
Вертикальные фермы Zero

#новость #белаядача #вертикальныефермы

1014 просмотров
21
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Dim.im

Горизонт уже занят весь в России ?) Вверх пошло строительство.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Спицын

это круглогодичные, крытые фермы
Попробуйте 200т квадратных метров обогревать, освещать.

Ответить
9
Развернуть ветку
Олег Павлов

Может это более энергоэффективно

Ответить
7
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Есть пределы — сейчас 35 крупнейших хозяйств в России за год вводят всего лишь 320 га теплиц:

https://greentalk.ru/topic/18310/

А тут один стартап сразу на 20 га.

ТОП-35 крупнейших тепличных хозяйств России по…
ТОП-35 крупнейших тепличных хозяйств России по версии GreenTalk.ru | Отрасль тепличного…
greentalk.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Ast

Фу-у-ух, я думал уже "в вертолеты" вложатся !

Ответить
3
Развернуть ветку
Андрей Епанчинцев

Чем наш Ifarm не подошёл?

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Шеметов

штаб квартирой в Хельсинки

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Епанчинцев

В Новосибе вроде они…

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitry Korolev

Головной офис в Хельсинки

https://ifarmproject.ru/contacts

Контакты
Контакты
ifarmproject.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail Gruznov

Головной офис вне России важен для международных партнёрств. Так-то центр разработки в России.

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Sergeevich

👍 прекрасно 👏 побольше водянистых, безвкусных, пластиковых овощей и зелени, выращенных на гидропонике в физрастворе. Это ж не целину родную подымать, какая там к черту эффективность

Ответить
0
Развернуть ветку
Radna

Я думаю конечный продукт на земле дороже, огромная площадь которая требует постоянных работ, полив воды(вода сама по себе ценный ресурс), ограниченное окно благоприятных погодных условий для выращивания агрокультуры, все это сказывается на цене конечного продукта, а население у нас не самое платёжеспособное.

Ответить
0
Развернуть ветку
Shamil Zarbali

на самом деле себес копеешный. особенно до того, как поднялись цена на газ, следственно на удобрения.

сети завышают цены. поэтому и дорого.

а эти установки энергозависимы.

думаю не надо расписывать, что не большая часть из альтернативных источников, производство комплектующих которых, также требуют энергии.

Ответить
0
Развернуть ветку
Radna

Давайте без теорий заговоров, сети поднимают цены не с пустого места а из-за того что инфляция давит на всех по всей цыпочке производства товара.

Ответить
1
Развернуть ветку
Mikhail Gruznov

Как раз безвкусный продукт получается с земли. Дело в том, что те же ягоды срывают раньше, чем следовало бы, чтобы хоть как-то туспеть довезти издалека и продать.

По идее вертикальная ферма может быть на краю города. И продукт будет в магазине в тот же день.

Ответить
0
Развернуть ветку
Чит Чат

Очень надеюсь, что зелени станет больше, а цена на нее меньше... а то неадекват какой-то

Ответить
0
Развернуть ветку
Phil Balita

Не знаю, как по вкусу у них. Но все что выращено на гидропонике безвкусная масса, от которой не получаешь удовольствие.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дед Велосипед

Интересно, у них аналогичная разработка и чем отличается от той, что в статье. Утверждают, что в подмосковье уже работают несколько таких теплиц.

https://ifarmproject.ru

Ответить
0
Развернуть ветку
Дед Велосипед
Ответить
0
Развернуть ветку
Чит Чат

А они знают, что в России есть зима?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Mikhail Gruznov

Если это юмор, то тут он не в тему.

Вертикальные фермы размещаются в закрытых помещениях, солнца там нет. А температура одинакова круглый год.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
СберМаркет
СберМаркет – новый член в IAB russia

Cервис доставки продуктов и товаров СберМаркет вступил в Ассоциацию развития интерактивной рекламы.

0
5
Финансы
Таня Боброва
«Открытие» запустил сайт будущего необанка — его называли «"Рокетбанком" для премиальных клиентов» Статьи редакции

«Полезный и человечный сервис для повседневных финансов» планируют запустить в середине 2022 года.

Скриншот с сайта проекта
17
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Таня Боброва
ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых — это максимум с 2017 года Статьи редакции

Вслед за ней могут вырасти ставки по ипотеке в среднем до 9,5–11%, по потребкредитам — до 16–24%, говорят аналитики.

82
17
ЮMoney
Как выгоднее начать своё дело по закону
0
0
Маркетинг
Полина Лааксо
Сервис выжимок увеличил конверсию в подписки на 23%: перестал хвалить себя и пообещал напомнить, когда спишет деньги Статьи редакции

Blinkist заметил, что 33% его клиентов отменяли платную подписку в первый день бесплатного пробного периода, и придумал новый интерфейс. Благодаря ему нарастил число предварительных покупок и на 1200% увеличил объём подписок на push-уведомления.

Вариант А — старый, а вариант В — новый. «Угадай, какой повысил конверсию в пробные подписки на 23%?» Blinkist
9
26
Semrush
Как улучшать продукт методом Fake Door

Быстро и без вреда пользовательскому опыту проверяем предпочтения и ожидания аудитории.

4
6
Дизайн
Секретное агентство
Неочевидная польза мудбордов

Мудбордом пользуется всё большее количество дизайнеров, а большинство студий и подавно используют его на обязательной основе как этап разработки. Его польза очевидна — дизайнеру понятнее ТЗ, он может попасть в цель с первого раза, сэкономив время на ненужных правках и себе, и клиенту.

Пример слайда из мудборда при разработке упаковки Секретное агентство
4
19
Личный опыт
Ivan Kuznetsov
Как Иван компанию в США открывал

В тридевятом царстве жил был Иван-дурак. Лежал он на печи 33 года, а потом встал и решил счастье свое в заморских странах попытать и открыть для своего стартапа компанию заморскую. Хотел он в Эстонию пойти, да растолковали ему братья удалые, что в далекой Америке даже уксус сладкий, как мед.

Анкета открытия новой компании в сервисе Firstbase
64
41
Личный опыт
Евгений Зыскинд
Весы в 25 килограммов золота или самый дорогой ювелирный подарок

Был у нас заказчик из русской сотни Форбс, из первой ее половины. Назовем его Господин А. Жил он на широкую ногу - то въезжал в тихий московский дворик нашего завода на новеньком Бентли, богатой горчично-коричневой расцветки, и доставая из багажника свежую картину Никаса Сафронова просил за час-другой смастерить к ней золотую подарочную табличку,…

79
130
Техника
TJ
Российские компании раскритиковали технику с отечественными процессорами, установленную на серверном оборудовании Статьи редакции

Заказчиков не устроила низкая производительность, высокое энергопотребление и высокая цена оборудования.

417
36
Утконос Онлайн
10 необычных продуктов для новогоднего стола

Декабрь всегда подкрадывается незаметно, и в какой-то момент понимаешь, что время пришло: приближается Новый год — пора закупаться продуктами для праздничного стола. Для многих это головная боль пострашнее списка подарков. Придумать меню, побегать по магазинам, в которых творится предпраздничный хаос, с полок смели половину ассортимента, и снова…

0
2
Больше статей
null