Positive Technologies начала торговаться на Московской бирже — капитализация составила 57,6 млрд рублей Статьи редакции
Вместо IPO она выбрала прямой листинг.
- Positive Technologies разместила на Московской бирже акции действующих и бывших сотрудников — примерно 1400 человек. Компания начала торговаться под тикером POSI. По данным биржи на 15:52 мск, акции компании стоят 950 рублей за штуку, минимальная цена — 700 рублей, максимальная — 1238 рублей. Капитализация составила 57,6 млрд рублей.
- Positive Technologies планировала разместить не менее 10% акций, которые продаст примерно 40-50 тысячам физлиц. Компания заключила соглашения с тремя российскими брокерами, которые будут поддерживать заявки на покупку и продажу на торгах.
- Positive Technologies стала первой российской компанией в сфере кибербезопасности которая вышла на биржу. Это может повлиять на индустрию и дать пример другим компаниям, надеются в Positive Technologies.
- Благодаря листингу Positive Technologies планирует создать «прозрачный инвестиционный профиль» компании и привлечь новых акционеров. Компания хочет сформировать «сообщество единомышленников-владельцев», заинтересованных в развитии фирмы.
- Positive Technologies основана в 2002 году — она разрабатывает решения для бизнеса в области информационной безопасности. Компания планировала провести IPO в России в конце 2021 года или в начале 2022 года. В ноябре она пообещала запустить программу мотивации одновременно с проведением IPO и раздать акции сотрудникам.
- В апреле Positive Technologies и ещё пять российских компаний попали под санкции США. Власти заявили, что они «оказывают поддержку киберпрограмме» российской разведки. В Positive Technologies назвали обвинения безосновательными.
Российские размещения , это самое грустное что есть на бирже .
Не грустнее облигаций Роснано.
много ли за последнее время IPO показали такой успех на старте?
По сути любые институционалы их будут как огня сторониться, чтобы потом под санкции за собой не затащили.
Из клиенты - ЦБ, Минфин, ФСБ, ФСО, МИД, Ростелеком, Ростех и т.д. Вряд ли они уйдут
Я про инвесторов. Что те у кого есть иностранные подразделения вряд ли будут покупать их.
На бирже всего 10% акций, думаю, что какая-то компания сможет купить так много, что им будет тяжко от санкций если что, всё физики разберут, а им плевать на санкции)
Тогда это скорее всего чисто пиар, а не размещение как таковое
Так они и говорят, что они выходят не для привлечения денег, а для понимания оценки компании и диалога с инвесторами для понимания вектора интересов, и для поощрения сотрудников с помощью акций
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