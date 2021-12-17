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Финансы
Маша Цепелева

ЦБ рассмотрит отмену комиссии за переводы до 1,4 млн рублей самому себе между банками Статьи редакции

Отмена комиссий усилит конкуренцию между банками, считает Эльвира Набиуллина.

  • Комиссии за переводы между своими счетами «могут быть барьером, который мешает людям свободно распоряжаться деньгами и выбирать банки с более привлекательными ставками», передаёт РБК слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
  • Набиуллина считает, что отмена комиссий может улучшить конкуренцию среди банков и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.
  • ЦБ обсуждает лимит на переводы до 1,4 млн в месяц. Пока через СБП можно перевести без комиссии в любые банки до 100 тысяч рублей. Если больше, то комиссия не может превышать 0,5%, или 1500 рублей.
  • В ноябре ЦБ заявил, что рассмотрит отмену комиссии за переводы между счетами одного человека в разных банках СБП.

#новость #цб

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37 комментариев
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Павел Родюков

Браво, здравое предложение!

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17
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StepanCapusta

А помните, транспортный налог хотели включить в цену бензина?
Тоже все радовались здравому предложению..

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1
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Евгений Кузнецов

Когда рассмотрит? В ноябре какого года?

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5
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Colleen Cox

Верное замечание)

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2
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Laurie Nimke

В аккурат перед следующими выборами

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1
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Влад Борщ

Это же специально, чтобы видеть ваши обороты) В России ничего не бывает "просто так, чтобы лучше было".

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–1
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Ярослав Яшин

Самому себе, какие обороты? И деньги в этой ситуации уже на счетах. Своих же.

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9
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Sergey L.

Ерунду говорит, забей)

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1
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Благополучный теркин30см

уже на счетах
Которые автоматом отображаются на сайте налоговой.

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0
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Николай Климо

Хочется сказать, что хорошая новость

Но сердце чует подвох

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3
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StepanCapusta

Может быть или популизм, или отвлекают от чего нибудь другого

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Romula Daraa

да, это хитрый план рептилоидов

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Никита Алфимов

Российский банкинг, конечно, впереди планеты всей (ну кроме процентов и ставок, тут конечно F)

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2
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Valera Suprunovsky

Потому что ставки не от банкинга зависят (по большому счету)

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Сидор

Я искренне не понимаю

1."Мы боремся с обналом. Поэтому, если человек со своего счета ИП переводит на свой счет в другом банке 200 000 – сразу блокируем все счета. Пусть, гад, докажет что его заработанные деньги"
2. "Предлагаем без комиссию переводить между своими счетами до 1.4 миллиона рублей. Это усилит конкуренцию между банками".

Конкуренцию в чем? В скорости блокировки счетов? Размере комиссий за "закрой все счета и уходи"?

ЦБ! Вы либо крестик снимите, либо штаны наденьте.

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2
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Борис Вишневский

Все же блокировки производят сами коммерческое банки, хоть и по 115 фз. Я переводил деньги со счета ИП в разные банки, а с блокировкой столкнулся только в Открытии (хотя там даже была не такая большая сумма), так что тут если бы блокировал ЦБ напрямую - блокировал бы во всех банках

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Сидор

Как это противоречит моему комментарию? )))

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Поджог Сараев

Хорошо, если это коснётся ИП.
А для физиков межбанковский перевод по номеру счёта итак бесплатный (по крайней мере, в нормальных банках).

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Сергей Крашевич

А есть банки, которые берут за платёжку между расчетными счетами юрлиц и ИП не фиксированную комиссию (5-20 рублей), а процент?

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Поджог Сараев

В среднем по рынку стригут 1% за вывод средств с р/с ИП на дебетовую карту в том же банке. Есть банки-исключения, но они тоже дрейфуют в сторону ужесточения тарифов. Своего рода квазиналог для ИП.

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Сергей Крашевич

а, вы хотели переводы с р/с ип на счёт физлица через СБП? :) Этого ждать точно не стоит. В обратную сторону уже работает через платёжные QR коды.

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Благополучный теркин30см

Почему не стоит?
В точке таких переводов на последнем тарифе на 300к можно бесплатно сделать. И особенно приятно, что они не попадают в общий лимит

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Поджог Сараев

А какой необлагаемый лимит в итоге получается? И сколько обходится сам тариф?

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Благополучный теркин30см

1.6кк в месяц, тариф 3500 стоит

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Поджог Сараев

Нехилые обороты :)

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Благополучный теркин30см

Ну не )))))
Просто один раз вот пришлось столкнуться с лимитом и выяснил у поддержки вот такое дело.
Сам охуел, если честно

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Сергей Крашевич

Они попадают в лимит снятия тарифов)
Такие комиссии на переводы с ИП на физика обусловлены не рынком. Они выступают как заградительные, чтобы после определённого объема стоимость обналички через ИП приблизилась к стоимости обнала другими способами

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Благополучный теркин30см

Нет, не попадают.
И снятие еще 300к нала с карты Точки тоже.
Общий лимит по тарифу без всяких комиссий получается 1кк + 300к + 300к = 1.6кк

Такие комиссии на переводы с ИП на физика обусловлены не рынком. Они выступают как заградительные, чтобы после определённого объема стоимость обналички через ИП приблизилась к стоимости обнала другими способами
Да, против обнала, но стоимость тарифа обусловнена все-таки рынком. Банки соревнуются между собой за клиентов, которые имеют достаточные обороты, как раз в том числе и за счет этого лимита

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Сергей Крашевич

Банки соревнуются за клиентов, которые имеют хорошие обороты, транзакции которых понятны и соответствуют рекомендуемым ЦБ контрольным соотношениям. А клиентов которые занимаются обналичкой, транзитом пытаются спихнуть конкурентам :)
Лучший способ запретить что-либо — сделать это невыгодным.

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Благополучный теркин30см

Лучший способ запретить что-либо — сделать это невыгодным
 Ясен перец :)

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Поджог Сараев

Думаете, 1.4 млн это будет лимит для СБП? Из текста статьи не вполне очевидно.
Хотя чем пытаться отрегулировать тарифы банков, проще действительно развивать дальше СБП.

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Сергей Крашевич

А ещё через какое-то время к номеру телефона добавят 10-символьный префикс с кодом страны, валюты и кредитной организации, вроде RURURTNKF, и мы переизобретём IBAN

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Ако Чавчавадзе

Приветствую такое решение, надеюсь нет подвоха. А то зеленка зажралась уже триллионным прибылем.

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Агнец невинный

как-то дело говорит, а то вечно приходится как дурачок снимать этот налик и тащить в другой банк

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Aleksei Shtein

Они обещали получение зп по сбп, чтобы отменить зарплатной рабство , это было бы имба

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Андрей Верижников

Давно пора!

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Aleksandr A

Ну банки не захотят терять денежку и придумают другие комиссии.
Как сделал Сбер с переводами на карты. Обязали его сделать переводы внутри Сбера бесплатными между регионами. Ну ок, сделали, но ввели комиссии за переводы свыше 50к даже внутри одного региона. А было внутри региона без ограничений.

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