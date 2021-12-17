ЦБ рассмотрит отмену комиссии за переводы до 1,4 млн рублей самому себе между банками Статьи редакции
Отмена комиссий усилит конкуренцию между банками, считает Эльвира Набиуллина.
- Комиссии за переводы между своими счетами «могут быть барьером, который мешает людям свободно распоряжаться деньгами и выбирать банки с более привлекательными ставками», передаёт РБК слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
- Набиуллина считает, что отмена комиссий может улучшить конкуренцию среди банков и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.
- ЦБ обсуждает лимит на переводы до 1,4 млн в месяц. Пока через СБП можно перевести без комиссии в любые банки до 100 тысяч рублей. Если больше, то комиссия не может превышать 0,5%, или 1500 рублей.
- В ноябре ЦБ заявил, что рассмотрит отмену комиссии за переводы между счетами одного человека в разных банках СБП.
Браво, здравое предложение!
А помните, транспортный налог хотели включить в цену бензина?
Тоже все радовались здравому предложению..
Когда рассмотрит? В ноябре какого года?
Верное замечание)
В аккурат перед следующими выборами
Это же специально, чтобы видеть ваши обороты) В России ничего не бывает "просто так, чтобы лучше было".
Самому себе, какие обороты? И деньги в этой ситуации уже на счетах. Своих же.
Ерунду говорит, забей)
Хочется сказать, что хорошая новость
Но сердце чует подвох
Может быть или популизм, или отвлекают от чего нибудь другого
да, это хитрый план рептилоидов
Российский банкинг, конечно, впереди планеты всей (ну кроме процентов и ставок, тут конечно F)
Потому что ставки не от банкинга зависят (по большому счету)
Я искренне не понимаю
1."Мы боремся с обналом. Поэтому, если человек со своего счета ИП переводит на свой счет в другом банке 200 000 – сразу блокируем все счета. Пусть, гад, докажет что его заработанные деньги"
2. "Предлагаем без комиссию переводить между своими счетами до 1.4 миллиона рублей. Это усилит конкуренцию между банками".
Конкуренцию в чем? В скорости блокировки счетов? Размере комиссий за "закрой все счета и уходи"?
ЦБ! Вы либо крестик снимите, либо штаны наденьте.
Все же блокировки производят сами коммерческое банки, хоть и по 115 фз. Я переводил деньги со счета ИП в разные банки, а с блокировкой столкнулся только в Открытии (хотя там даже была не такая большая сумма), так что тут если бы блокировал ЦБ напрямую - блокировал бы во всех банках
Как это противоречит моему комментарию? )))
Хорошо, если это коснётся ИП.
А для физиков межбанковский перевод по номеру счёта итак бесплатный (по крайней мере, в нормальных банках).
А есть банки, которые берут за платёжку между расчетными счетами юрлиц и ИП не фиксированную комиссию (5-20 рублей), а процент?
В среднем по рынку стригут 1% за вывод средств с р/с ИП на дебетовую карту в том же банке. Есть банки-исключения, но они тоже дрейфуют в сторону ужесточения тарифов. Своего рода квазиналог для ИП.
а, вы хотели переводы с р/с ип на счёт физлица через СБП? :) Этого ждать точно не стоит. В обратную сторону уже работает через платёжные QR коды.
А какой необлагаемый лимит в итоге получается? И сколько обходится сам тариф?
Нехилые обороты :)
Они попадают в лимит снятия тарифов)
Такие комиссии на переводы с ИП на физика обусловлены не рынком. Они выступают как заградительные, чтобы после определённого объема стоимость обналички через ИП приблизилась к стоимости обнала другими способами
Нет, не попадают.
И снятие еще 300к нала с карты Точки тоже.
Общий лимит по тарифу без всяких комиссий получается 1кк + 300к + 300к = 1.6кк
Такие комиссии на переводы с ИП на физика обусловлены не рынком. Они выступают как заградительные, чтобы после определённого объема стоимость обналички через ИП приблизилась к стоимости обнала другими способами
Да, против обнала, но стоимость тарифа обусловнена все-таки рынком. Банки соревнуются между собой за клиентов, которые имеют достаточные обороты, как раз в том числе и за счет этого лимита
Банки соревнуются за клиентов, которые имеют хорошие обороты, транзакции которых понятны и соответствуют рекомендуемым ЦБ контрольным соотношениям. А клиентов которые занимаются обналичкой, транзитом пытаются спихнуть конкурентам :)
Лучший способ запретить что-либо — сделать это невыгодным.
Думаете, 1.4 млн это будет лимит для СБП? Из текста статьи не вполне очевидно.
Хотя чем пытаться отрегулировать тарифы банков, проще действительно развивать дальше СБП.
А ещё через какое-то время к номеру телефона добавят 10-символьный префикс с кодом страны, валюты и кредитной организации, вроде RURURTNKF, и мы переизобретём IBAN
Приветствую такое решение, надеюсь нет подвоха. А то зеленка зажралась уже триллионным прибылем.
как-то дело говорит, а то вечно приходится как дурачок снимать этот налик и тащить в другой банк
Они обещали получение зп по сбп, чтобы отменить зарплатной рабство , это было бы имба
Давно пора!
Ну банки не захотят терять денежку и придумают другие комиссии.
Как сделал Сбер с переводами на карты. Обязали его сделать переводы внутри Сбера бесплатными между регионами. Ну ок, сделали, но ввели комиссии за переводы свыше 50к даже внутри одного региона. А было внутри региона без ограничений.
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Отмена комиссий усилит конкуренцию между банками, считает Эльвира Набиуллина.
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