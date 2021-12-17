Акции Rivian упали на 15% после отчёта за квартал — компания призналась, что не справится с планами по производству Статьи редакции
Компания планировала до конца 2021 года выпустить 1200 машин — до этой цифры им не хватит «несколько сотен автомобилей».
- 17 декабря акции Rivian упали до самого низкого уровня с начала торгов на бирже в ноябре 2021 года — на 15% за день, до $92,62 за штуку на минимуме. Это связано с первым финансовым отчётом компании за квартал, сообщает Bloomberg.
- Компания заявила, что у неё «не хватит нескольких сотен автомобилей» до своей цели выпустить 1200 в 2021 году. Это связано с проблемами в цепочке поставок и производством сложных аккумуляторных батарей, приводит CNBC слова представителя Rivian.
- Это не повлияет на среднесрочную и долгосрочную перспективу компании, считают опрошенные Bloomberg аналитики. По результатам за квартал, предварительные заказы на две модели Rivian R1 увеличились до 71 тысяч, в октябре было 55,4 тысячи. Rivian заявила, что произвела 652 автомобиля R1T и R1S и поставила 386 из них. Также компания объявила о строительстве нового завода в 2022 году.
- Rivian начал торговаться 10 ноября на бирже Nasdaq. Компания оценила свои акции в $78 долларов за бумагу. На открытии они стоили $106,75 за штуку, а рыночная капитализация компании составила $91 млрд.
- Через неделю после IPO компания стала третьей по капитализации среди мировых автопроизводителем — после Tesla и Toyota.
Компания планировала до конца 2021 года выпустить 1200 машин — до этой цифры им не хватит «несколько сотен автомобилей».
Несколько сотен - 12 сотен?
в голосину просто)) 91 млрд, третья компания в мире по капитализации, но не может выпустить несколько сотен машин)). Мне интересно, никого ничего не смущает?))
Еще один пузырь, наравне с Теслой триллионной.
Но ведь у Теслы за 2021 почти 400к тачек
400к только за первое полугодие 2021.
Это не отменяет того факта, что Маск пересаживал себе волосы.
А у тойоты сколько? А капитализация при этом какая? Может электрокары не делают? Tesla не пузырь! 👹
причём тут японская компания с 80 летней историей автомобилестроения?
Ну это нам из нашей страны просто не видно что на планете делается. В Китае колоссальные вложения в инфраструктуру электрических автомобилей. Повсюду электрозаправки. Дороги и съезды меняют. Аккумуляторы сегодня слабые, завтра с зарядом будут мощнее чем полный бак бензинового. Это как с дискетами, потом флешки, сейчас облако. Вы просто мыслите по старинке, без обид, типа заводы-активы-индустриализация. А на самом деле капитализация Теслы не из-за 400 к машин, а из-за новых технологий. Раньше фотоаппараты с пленкой кодак были, потом пропали. Технология может принести тысячи процентов. Условная Тойота модет принести разве что десяток процентов роста акции. Конечно любой скорее акцию Теслы прикупит, нежели Тойоты.
"Мы стали третьей компанией по капитализации среди мировых автопроизводителей не для того, чтобы заниматься всякой фигнёй, типа производства автомобилей.."
Компания заявила, что у неё «не хватит нескольких сотен автомобилей» до своей цели выпустить 1200 в 2021 году
Через неделю после IPO компания стала третьей по капитализации среди мировых автопроизводителем — после Tesla и Toyota.
Для сравнения, вот сколько автомобилей выпустил Автоваз за 2020 год например. -))
а сколько заказов на электромобили собрал ВАЗ и сколько выпустил?
и кстати:
Например, в августе, когда новые «Лады» уже были в дефиците, дилерам удалось продать 19,4 тыс. автомобилей – на 32% меньше, чем в августе 2020 года. В сентябре продажи просели на 51%, до 17,2 тыс. единиц, а в октябре и ноябре – на 31%, до 25,5 тыс. и 26,3 тыс. автомобилей соответственно.
Как уточнили в группе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», за июнь—сентябрь отставание по сборке составило более 60 тысяч машин, а за осень завод недовыпустил еще около 40 тысяч автомобилей, причем 8,5 тысяч из них должны были сойти с конвейера в ноябре.
Вероятно всего им не знаком лозунг - пятилетку за три дня!
Звучит лучше 😊👍
Стартап Krivian. Нужны пару Лямов баксов. Снимаем офис в калифорнии, придумываем историю красивую, Делаем презентации, рассылаем сми. Назначаем дату презентации где нибудь в кинотеатре и ходим как Стив Джобс по сцене и презентуем наше творение в 3D. Открываем предзаказы и ищем лохов инвесторов. Соберем пару млрд, гарантированно
Видел недавно видео с выставки автомобилей в Китае. И если честно, всё идут в электромобили.
Что Ривиан, что Тесла конечно рвутся в бой, но не ясно что будет в долгосрочной перспективе.
Китайцы, да и остальные уже делают электрокары, да и гибридные авто уже давно есть.
У Тойоты есть технологии твердотельных аккумуляторов.
Да и вообще, много чего есть. И водород.
Я думаю, что рассматривать пока подобные проекты можно в краткосрочной перспективе на хороших темпах роста.
столько шикарных бизнесов, но надо засирать новостные ленты этой хренью.
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