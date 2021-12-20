Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

«Яндекс Банк» запланировал выдавать кредиты водителям и курьерам с 2022 года Статьи редакции

Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам, считают в «Яндексе»

  • Компания хочет предоставить сервисы тем, кто сейчас не может получить финансовые услуги — например, водителям и курьерам, которые работают в статусе самозанятых, пишет РБК со ссылкой на главу «Яндекса» Тиграна Худавердяна.
  • Доходы водителей такси и курьеров не всегда видны крупным банкам, поэтому они вынуждены пользоваться микрофинансовыми организациями и брать кредиты «под очень высокие проценты», отметил Худавердян.
  • В то же время, по его словам, у «Яндекса» есть «много различных данных», в том числе, сколько заказов партнёр выполняет и данные из транзакционных сервисов.
  • «Яндекс» одной из первых интегрировала в свою систему сервис для самозанятых «Мой налог». По собственным данным, к середине августа 2020 года более 170 тысяч самозанятых водителей выполняли заказы сервиса.
  • «Яндекс Банк» создан на базе бывшего банка «Акрополь». В апреле 2021 года «Яндекс» договорился купить «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. А в июле закрыл сделку за 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку. В сентябре компания переименовала компанию в «Яндекс Банк».
  • 16 декабря стало известно, что банк возглавил бывший зампред банка «Дом.рф» Михаил Громов.

#новости #яндексбанк

1330 просмотров
16
2
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Семен Переделкин

По традиции, подписчикам "Плюса" - повышенная ставка.

Ответить
19
Развернуть ветку
Mike K

но часть процентов вернётся кэшбеком

Ответить
2
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Когда вы уже нахер пойдете вместе со своими джонибеками курьерами. ездят на камах всяких без тормозов, с утра в час пик на пешеходном переходе сучары едут верхом ещё и трезвонят чтобы им дорогу уступали твари. В снег, в дождь насрать вообще, летят всадники убогие никого не видят. Понятно что вас псов ещё свору нарожают и выкинут так же. Сколько ещё детей вы должны сбить, чтобы вас закрыли всех нафиг. Как же бомбит, извините

Ответить
3
Развернуть ветку
Am R

Откуда столько ненависти?
Вы что ни разу не пользовались доставкой? А если пользовались выходит что вы пособничаете «сучарам» и значит вы и сам «сучара»)

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Оттуда, что это просто бесит. Итак весь город стоит, все снегом завалено. Почему я должен терпеть этих упырей уворачиваться от них, бояться что моих детей собьют на тротуаре из за того что кому то лень за шоколадкой сходить в соседний дом. Город превратили просто в какой то большой говнобазар. И никто ведь этим не занимается и не решает никак эти проблемы.

Ответить
3
Развернуть ветку
Александр Королёв

Но таксисты сбивают в среднем в 2 раза меньше детей чем непрофессиональные водители. Здесь где-то публиковался анализ сравнений дтп таксистов и обычных водителей.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Таксисты это отдельная история. Я же говорю лишь про тех, кто ездит по пешеходным путям. Я считаю, что нужно полностью запретить любое коммерческое использование пешеходных путей для всех этих яндексов и деливеров, пусть строят свои выделенные трассы вместе с собэниным или ездят по дорогам и соревнуются с КАМАЗами в прочности, а не с детьми

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleksei Shtein

Забавно: таксисты и курьеры жалуются на низкие ставки и жесткие условия труда(нет выбора - монополия в этой нише)>таксисты и курьеры берут кредиты ради выживания>яндекс имеет копейку с них не только за работу,но и с кредита.
Просто вдвойне разувает

Ответить
4
Развернуть ветку
Илья Михалков

Долговое рабство

Ответить
1
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

"Доходы водителей такси и курьеров не всегда видны крупным банкам" - отдает уголовщиной.

Ответить
3
Развернуть ветку
Александр Привалов

"сервисы тем, кто сейчас не может получить финансовые услуги" - а это попахивает МФО в худшем виде.

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Васючков

Главное - найти своих клиентов) Потом остальные самозанятые потянуться, а дальше ИП (им тоже не так просто взять кредит).

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Кустов

Яндекс.рабство

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Привалов

Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам
 Во-первых, вы их туда и загнали, во-вторых, самозанятые могут сформировать в приложении "декларацию о доходах", в чём проблема?

Ответить
1
Развернуть ветку
33_rublya

Ну придите с этой декларацией в любой банк и попробуйте взять кредит на сумму крупнее, чем покупка чайника.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Flints

О, пошли по пути китайцев

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Утконос Онлайн
10 необычных продуктов для новогоднего стола

Декабрь всегда подкрадывается незаметно, и в какой-то момент понимаешь, что время пришло: приближается Новый год — пора закупаться продуктами для праздничного стола. Для многих это головная боль пострашнее списка подарков. Придумать меню, побегать по магазинам, в которых творится предпраздничный хаос, с полок смели половину ассортимента, и снова…

1
3
СберМаркет
СберМаркет – новый член в IAB Russia

Cервис доставки продуктов и товаров СберМаркет вступил в Ассоциацию развития интерактивной рекламы.

0
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Vika Ilina
«БКС Мир инвестиций»: как дать возможность клиентам инвестировать, если вы не брокер?

В последнее время на российском рынке оживились частные инвесторы. Мосбиржа говорит о рекордных вложениях в акции, в том числе иностранные, и невиданном росте числа брокерских счетов. На фондовый рынок пришло более 17 млн граждан – пятая часть экономически активного населения России. Низкие ставки по вкладам, растущая финансовая грамотность и…

0
Финансы
Nazigul Jusupova
«Яндекс Банк» запланировал выдавать кредиты водителям и курьерам с 2022 года Статьи редакции

Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам, считают в «Яндексе»

16
2
CloudMTS
Как воспользоваться преимуществами Big Data: облачные вычисления как основа бизнес-аналитики

Big Data — это огромные массивы разнородных данных, их нельзя обработать вручную или средствами стандартных офисных приложений. О том, как компании из разных отраслей используют большие данные и как облачные инструменты помогают к ним присоединиться, — поговорим в этой статье.

0
1
Talkbank
Как использовать интеллектуальные чат-боты для сферы страхования

Чат-бот ответит на вопросы, расскажет о продукте, проведет по всему процессу регистрации и создаст атмосферу прозрачности. Он мгновенно проконсультирует клиента о том, какие полисы предоставляет компания, расскажет о преимуществах, ценах и многом другом. Чат-бот может не только предоставлять информацию о страховке, но и быть своего рода…

0
0
Приёмная
Тимур
Яндекс читает ваши пуш сообщения на Android. Поймал с поличным
331
429
Торговля
Nazigul Jusupova
«Сбер Еаптека» запустит продажу товаров под собственной торговой маркой и начнёт с генетических тестов Статьи редакции

В пакет входит тест на выявление генетических заболеваний и консультация врача.

11
3
Офтоп
SimbirSoft
ERP-системы для управления бизнесом: внедрение и применение

Для чего нужны ERP и каких результатов они помогают достигнуть, рассмотрим на примере практики SimbirSoft – компания входит в тройку крупнейших системных интеграторов рынка BPMS России.

0
3
Право
Nazigul Jusupova
Суд поддержал ФАС в иске сервиса заказа такси «Максим» из-за отказа регулятора возбуждать дело против Didi Статьи редакции

«Максим» обжалует решение суда.

16
8
Маркетинг
Dotorg
Почему методы B2C-брендинга не работают на B2B-рынках?

Оказывается, что на промышленных и корпоративных рынках совершенно неважно массовое знание и узнавание без подсказок. Брендинг перестает работать как «метод идентификации» и начинает работать как «метод продвижения», а массовая реклама становится бессмысленной.

0
11
Больше статей
null