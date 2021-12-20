«Яндекс Банк» запланировал выдавать кредиты водителям и курьерам с 2022 года Статьи редакции
Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам, считают в «Яндексе»
- Компания хочет предоставить сервисы тем, кто сейчас не может получить финансовые услуги — например, водителям и курьерам, которые работают в статусе самозанятых, пишет РБК со ссылкой на главу «Яндекса» Тиграна Худавердяна.
- Доходы водителей такси и курьеров не всегда видны крупным банкам, поэтому они вынуждены пользоваться микрофинансовыми организациями и брать кредиты «под очень высокие проценты», отметил Худавердян.
- В то же время, по его словам, у «Яндекса» есть «много различных данных», в том числе, сколько заказов партнёр выполняет и данные из транзакционных сервисов.
- «Яндекс» одной из первых интегрировала в свою систему сервис для самозанятых «Мой налог». По собственным данным, к середине августа 2020 года более 170 тысяч самозанятых водителей выполняли заказы сервиса.
- «Яндекс Банк» создан на базе бывшего банка «Акрополь». В апреле 2021 года «Яндекс» договорился купить «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. А в июле закрыл сделку за 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку. В сентябре компания переименовала компанию в «Яндекс Банк».
- 16 декабря стало известно, что банк возглавил бывший зампред банка «Дом.рф» Михаил Громов.
По традиции, подписчикам "Плюса" - повышенная ставка.
но часть процентов вернётся кэшбеком
Когда вы уже нахер пойдете вместе со своими джонибеками курьерами. ездят на камах всяких без тормозов, с утра в час пик на пешеходном переходе сучары едут верхом ещё и трезвонят чтобы им дорогу уступали твари. В снег, в дождь насрать вообще, летят всадники убогие никого не видят. Понятно что вас псов ещё свору нарожают и выкинут так же. Сколько ещё детей вы должны сбить, чтобы вас закрыли всех нафиг. Как же бомбит, извините
Откуда столько ненависти?
Вы что ни разу не пользовались доставкой? А если пользовались выходит что вы пособничаете «сучарам» и значит вы и сам «сучара»)
Оттуда, что это просто бесит. Итак весь город стоит, все снегом завалено. Почему я должен терпеть этих упырей уворачиваться от них, бояться что моих детей собьют на тротуаре из за того что кому то лень за шоколадкой сходить в соседний дом. Город превратили просто в какой то большой говнобазар. И никто ведь этим не занимается и не решает никак эти проблемы.
Но таксисты сбивают в среднем в 2 раза меньше детей чем непрофессиональные водители. Здесь где-то публиковался анализ сравнений дтп таксистов и обычных водителей.
Таксисты это отдельная история. Я же говорю лишь про тех, кто ездит по пешеходным путям. Я считаю, что нужно полностью запретить любое коммерческое использование пешеходных путей для всех этих яндексов и деливеров, пусть строят свои выделенные трассы вместе с собэниным или ездят по дорогам и соревнуются с КАМАЗами в прочности, а не с детьми
Забавно: таксисты и курьеры жалуются на низкие ставки и жесткие условия труда(нет выбора - монополия в этой нише)>таксисты и курьеры берут кредиты ради выживания>яндекс имеет копейку с них не только за работу,но и с кредита.
Просто вдвойне разувает
Долговое рабство
"Доходы водителей такси и курьеров не всегда видны крупным банкам" - отдает уголовщиной.
"сервисы тем, кто сейчас не может получить финансовые услуги" - а это попахивает МФО в худшем виде.
Главное - найти своих клиентов) Потом остальные самозанятые потянуться, а дальше ИП (им тоже не так просто взять кредит).
Яндекс.рабство
Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам
Во-первых, вы их туда и загнали, во-вторых, самозанятые могут сформировать в приложении "декларацию о доходах", в чём проблема?
Ну придите с этой декларацией в любой банк и попробуйте взять кредит на сумму крупнее, чем покупка чайника.
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Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам, считают в «Яндексе»
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