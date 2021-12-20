«Яндекс.Дзен» запланировал выплатить авторам в 2022 году 4 млрд рублей — это вдвое больше, чем в 2021-м Статьи редакции
И в четыре раза выше, чем в 2020 году.
- Компания увеличила бюджет в связи с тем, что с декабря 2021 года она начнёт платить блогерам за просмотры и дочитывание постов, а также за привлечение новых подписчиков на каналы в «Яндекс.Дзене», пишут «Ведомости».
- По собственным данным, закладываемая сумма в два раза больше, чем в 2021 году — 2 млрд рублей, и почти в 4 раза больше, чем в 2020 году — 1,1 млрд рублей.
- В компании отмечают, что новые инструменты для монетизации позволят ей конкурировать за авторов с другими контентными платформами — например, с Telegram, YouTube, TikTok, VK. В ноябре компания запустила бота, который конвертирует контент из Telegram в каналы «Дзена» и сейчас разрабатывает такой же инструмент для других онлайн-платформ.
- В 2020 году «Яндекс.Дзен» планирует усилить работу по развитию направления нативной рекламы: создать лендинги с популярными авторами, включить их в специальную программу и наладить коммуникацию с рекламодателями.
- В сентябре компания запустила программу поддержки авторов постов. Компания предлагает до 6 тысяч рублей, если пост набрал не меньше 10 тысяч просмотров, а у авторов не меньше 20 оригинальных публикаций в месяц.
в 2022 году Яндекс заплатит всем! Рассказываю, почему это так
дочитал
понял
Отличная новость, это как Газпром из рекламы в Ютубе всем раздаёт деньги?
Рассказываю, почему не ухожу из Яндекс.Дзен!
Качественные лонгриды априори не будут популярными и дочитываемыми. Яндексу стоило бы выделить некоторый бюджет на поддержку авторов, которые делают непопулярные, но качественные материалы. У талантливых авторов и профессионалов появилась бы хоть какая-то мотивация присутствовать на площадке и глядишь подугасла бы слава главной кликбейтной помойки рунета.
Яндекс клал на репутацию, главное это бабло. Так как большинство говноеды, то нужно просто генерить больше говна чтобы они сбежались.
своими правилами с дочитыванием они сделали из себя кликбейтную помойку.
Длиннопосты там писать не интересно, если только за бесплатное размещение.
Ставки с Яндекс Директа и повышенный спрос в такси покроют этот бюджет
Кто вообще читает Дзен?
Информационных помоев станет ещё больше.
Ну так ещё бы
20 оригинальных публикаций в месяц
А аккаунты будут улетать в бан в 4 раза чаще!
Дзен отличная платформа, но много контента повторяется.
Ну да, бесплатно наверное туда вообще писать перестали, да и зачем это делать если можно получить за это бабла от яндекса 🤣
Задумался... А много ли я полезного прочитал на дзене? Нифига...
Дзен это убить время, не напрягая голову
А баги и проблемы платформы они планируют править? )
Воскрешение ЖЖ
Формат дзена хорошо зашел, так как авторы что бы задержать народ играют на основных чуствах людей и специально провоцируют их вступать в общение.
Еще более отвратительные статьи, когда автор пишет заведомо полную чушь - и мильоны комменторов его "разоблачают". Автор получает то, что хотел, народ себя потешил.
Про кликбейт и банальный фейк я уже просто молчу.
После введения видеоформата стало все совсем плохо, так как теперь достаточно слить ролик с ютуба, повесить кликбейт заголовок и ты в шоколаде.
На дзене очень много реально хороших авторов, но им просто не дают показов, так как нет срача, руганок и т.д.
Я постоянно чищу дзен (да я его читаю), но каждый раз мне суют вскую хрень и я честно говоря уже устал - но так как есть интересные для меня авторы, я его не удаляю.
Но сколько я продолжу его читать не знаю, достал уже всякий мусор.
Дзен лучше бы помогал начинающим авторам раскручиваться, а то они хотят популярных блогеров переманить, а на молодых авторов, которые сами выбрали данную площадку, забивают
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