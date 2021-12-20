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Финансы
Nazigul Jusupova

«Яндекс.Дзен» запланировал выплатить авторам в 2022 году 4 млрд рублей — это вдвое больше, чем в 2021-м Статьи редакции

И в четыре раза выше, чем в 2020 году.

  • Компания увеличила бюджет в связи с тем, что с декабря 2021 года она начнёт платить блогерам за просмотры и дочитывание постов, а также за привлечение новых подписчиков на каналы в «Яндекс.Дзене», пишут «Ведомости».
  • По собственным данным, закладываемая сумма в два раза больше, чем в 2021 году — 2 млрд рублей, и почти в 4 раза больше, чем в 2020 году — 1,1 млрд рублей.
  • В компании отмечают, что новые инструменты для монетизации позволят ей конкурировать за авторов с другими контентными платформами — например, с Telegram, YouTube, TikTok, VK. В ноябре компания запустила бота, который конвертирует контент из Telegram в каналы «Дзена» и сейчас разрабатывает такой же инструмент для других онлайн-платформ.
  • В 2020 году «Яндекс.Дзен» планирует усилить работу по развитию направления нативной рекламы: создать лендинги с популярными авторами, включить их в специальную программу и наладить коммуникацию с рекламодателями.
  • В сентябре компания запустила программу поддержки авторов постов. Компания предлагает до 6 тысяч рублей, если пост набрал не меньше 10 тысяч просмотров, а у авторов не меньше 20 оригинальных публикаций в месяц.

#новости #яндексдзен

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Beerman

в 2022 году Яндекс заплатит всем! Рассказываю, почему это так

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Эдуард Лиринг

дочитал

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Джон Картошкин

понял

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Сергей Милосердов

Отличная новость, это как Газпром из рекламы в Ютубе всем раздаёт деньги?

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0
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ivan krapivin

Рассказываю, почему не ухожу из Яндекс.Дзен!

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Ничтожный микроскоп

Качественные лонгриды априори не будут популярными и дочитываемыми. Яндексу стоило бы выделить некоторый бюджет на поддержку авторов, которые делают непопулярные, но качественные материалы. У талантливых авторов и профессионалов появилась бы хоть какая-то мотивация присутствовать на площадке и глядишь подугасла бы слава главной кликбейтной помойки рунета.

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10
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ЯжПрограммист

Яндекс клал на репутацию, главное это бабло. Так как большинство говноеды, то нужно просто генерить больше говна чтобы они сбежались.

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Ничтожный микроскоп

Увы, так и есть. Яндекс со своим «Дзеном» держит явный курс на самую обширную аудиторию в России — необразованных обывателей, которых пугает любая мало-мальски сложная мысль и которые привыкли потреблять примитивный, сто раз пережёванный контент.

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2
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Airat Kafman
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4
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Old Nick

своими правилами с дочитыванием они сделали из себя кликбейтную помойку.

Длиннопосты там писать не интересно, если только за бесплатное размещение.

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4
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Ничтожный микроскоп

А чтобы отбить эти средства Яндекс будет запихивать контент из дзена во все щели, ясно-понятно.

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3
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Шизоидная обезьяна

Ставки с Яндекс Директа и повышенный спрос в такси покроют этот бюджет

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Saundra Morawski

Кто вообще читает Дзен?

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Семен Переделкин

Информационных помоев станет ещё больше.

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Александр Привалов

Ну так ещё бы
20 оригинальных публикаций в месяц

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Ничтожный микроскоп

И любой мало-мальски умеющий писать человек заработает минимум в 2 раза больше за тот же объём на любой говнофрилансбирже. А Дзену остаются самые «сливки» афффторов, которые готовы за такие крохи фигачить отборный кал.

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Михаил Игоревич Вагайцев

А аккаунты будут улетать в бан в 4 раза чаще!

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дмитрий никифоров

Дзен отличная платформа, но много контента повторяется.

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ЯжПрограммист

Ну да, бесплатно наверное туда вообще писать перестали, да и зачем это делать если можно получить за это бабла от яндекса 🤣

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Александр Филиппенко

Задумался... А много ли я полезного прочитал на дзене? Нифига...

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Mik Petrov

Дзен это убить время, не напрягая голову

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Andrei Apanasik

А баги и проблемы платформы они планируют править? )

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Маркет СБКгрупп

Воскрешение ЖЖ

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Савва

Формат дзена хорошо зашел, так как авторы что бы задержать народ играют на основных чуствах людей и специально провоцируют их вступать в общение.

Еще более отвратительные статьи, когда автор пишет заведомо полную чушь - и мильоны комменторов его "разоблачают". Автор получает то, что хотел, народ себя потешил.

Про кликбейт и банальный фейк я уже просто молчу.

После введения видеоформата стало все совсем плохо, так как теперь достаточно слить ролик с ютуба, повесить кликбейт заголовок и ты в шоколаде.

На дзене очень много реально хороших авторов, но им просто не дают показов, так как нет срача, руганок и т.д.

Я постоянно чищу дзен (да я его читаю), но каждый раз мне суют вскую хрень и я честно говоря уже устал - но так как есть интересные для меня авторы, я его не удаляю.

Но сколько я продолжу его читать не знаю, достал уже всякий мусор.

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Николай Филатов

Дзен лучше бы помогал начинающим авторам раскручиваться, а то они хотят популярных блогеров переманить, а на молодых авторов, которые сами выбрали данную площадку, забивают

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