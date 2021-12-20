Илон Маск заявил, что заплатит больше $11 млрд налогов в 2021 году Статьи редакции
С ноября Маск начал продавать 10% своих акций в Tesla и уже продал на 12 млрд.
Предприниматель рассказал о сумме выплат на своей странице в Twitter.
До этого, 13 декабря, сенатор от демократов Элизабет Уоррен предложила в Twitter изменить налоговый кодекс, чтобы «человек года» платил налоги и «перестал наживаться на всех остальных».
- 13 декабря звание «Человек года» Илону Маску присвоил журнал Time. По мнению издания, «в 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым ярким примером масштабных перемен в обществе».
- 15 декабря Маск был снова назван «Человеком года», но уже по версии Financial Times. Издание отметило, что Илон Маск изменил автомобильную индустрию и сподвигнул её перейти на производство электромобилей.
- В ноябре предприниматель начал продавать 10% своих акций в Tesla, чтобы заплатить налоги. На 14 декабря он продал почти 12 млн акций за $12,7 млрд.
Надеюсь Илону дадут русское гражданство и он здесь будет налоги платить
Сделают почётным жителем Мордовии и дадут квартиру в Грозном!
А потом его кинет застройщик.
Жаль звание заслуженного артиста не за что давать.
Ну как это! А вот это всё?
Рамзан подарит Мерседес.
США не скостит налоги ни одному из своих граждан, даже если они наполучают мильён паспортов других государств
Для многих мамочек уезжавших раньше рожать в Майами это будет сюрприз
Смотря в какой стране получать доход.
Это неважно
Вспомните кейс тинькова
Посмотрел бы я на кейс Тинькова, если бы он был арабским шейхом
Там налоговое рабство даже с гринкартой.
В независимости откуда доходы.
Вообще то действуют соглашения о избежании двойного налогообложения. Тинькофф просто не хотел нигде платить.
замучается ООО оформлять
Мне кажется он больше за мучается с госуслугами
И тогда наш концлагерь станет ещё больше и сильнее. 👍
Интересно всё же, что произойдет быстрее - демократы развалят экономику США или выберут республиканцев
Но точно не появление у вас знаний в макроэкономике
Эм Илья все знает, поэтому зря вы так
Сейчас кстати начнётся спор по поводу экономики США
Как все-таки хорошо, что у нас 20 лет стабильность.
Ну если рассматривать предыдущие столетия, со времен средневековья, еще с Киевской Руси, то да, хорошо, что последние 20 лет стабильность, нам крупно повезло, на Руси лучше чем сейчас еще никогда не было.
Серьезно?)) Плохо у вас со знанием истории.
Адепты Ротбарда ещё не перевелись ?
Никогда
Ну сидим тут и что?
Пролетариат всегда голосует за социалистов.
Но в США сейчас страшнее, по всем определениям у власти большевики.
в итоге окажется что они на него отвлекли внимание от всех богатеев , которые не платят налогов поболее маска
Интересно что было бы если Маск продал все акции Тесла и вложил 300млрд в Россию?
он конечно делает странные вещи иногда, но не идиотские же)
он мог бы просто сжечь все свои деньги, суть была бы та же)
Наши распилщики тогда пополнят списки Forbes
Тот случай, когда пожалел, что не пошёл учиться на налоговика.
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