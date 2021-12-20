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Финансы
Nazigul Jusupova

Илон Маск заявил, что заплатит больше $11 млрд налогов в 2021 году Статьи редакции

С ноября Маск начал продавать 10% своих акций в Tesla и уже продал на 12 млрд.

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Предприниматель рассказал о сумме выплат на своей странице в Twitter.

Elon Musk @elonmusk
For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year
Для тех, кто интересуется, я заплачу в 2021 году более $11 млрд налогов.

До этого, 13 декабря, сенатор от демократов Элизабет Уоррен предложила в Twitter изменить налоговый кодекс, чтобы «человек года» платил налоги и «перестал наживаться на всех остальных».

Elizabeth Warren @SenWarren
Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else.
https://www.bostonglobe.com/2021/12/13/business/elon-musk-named-times-person-year/
Давайте изменим сфальсифицированный налоговый кодекс, чтобы «Человек года» действительно платил налоги и перестал наживаться на всех остальных.
  • 13 декабря звание «Человек года» Илону Маску присвоил журнал Time. По мнению издания, «в 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым ярким примером масштабных перемен в обществе».
  • 15 декабря Маск был снова назван «Человеком года», но уже по версии Financial Times. Издание отметило, что Илон Маск изменил автомобильную индустрию и сподвигнул её перейти на производство электромобилей.
  • В ноябре предприниматель начал продавать 10% своих акций в Tesla, чтобы заплатить налоги. На 14 декабря он продал почти 12 млн акций за $12,7 млрд.
Финансы
Полина Лааксо
Как может работать «налог на миллиардеров», из-за которого Маск задумал продать 10% своих акций Tesla Статьи редакции

В США два налоговых кодекса — традиционный и негласный. Первый для обывателей, отдающих процент с зарплаты, а второй для богачей, которые знают, как ничего не платить. Чтобы пресечь практику, власти решили облагать нереализованную прибыль, но в суде, вероятно, можно это оспорить.

Илон Маск NBC News

#новости #илонмаск

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32 комментария
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Иван Шеметов

Надеюсь Илону дадут русское гражданство и он здесь будет налоги платить

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Stepan Sulimov

Сделают почётным жителем Мордовии и дадут квартиру в Грозном!

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Семен Переделкин

А потом его кинет застройщик.

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16
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Василий Степанофф

Жаль звание заслуженного артиста не за что давать.

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0
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Ivan Boldyrev

Ну как это! А вот это всё?

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1
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Ware Wow

Рамзан подарит Мерседес.

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0
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умный человек

США не скостит налоги ни одному из своих граждан, даже если они наполучают мильён паспортов других государств

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3
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Василий Степанофф

Для многих мамочек уезжавших раньше рожать в Майами это будет сюрприз

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1
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Рузаль Абдуллин

Смотря в какой стране получать доход.

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0
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умный человек

Это неважно
Вспомните кейс тинькова

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1
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Илья Шишкунов

Посмотрел бы я на кейс Тинькова, если бы он был арабским шейхом

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Ware Wow

Там налоговое рабство даже с гринкартой.
В независимости откуда доходы.

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евгений аношин

Вообще то действуют соглашения о избежании двойного налогообложения. Тинькофф просто не хотел нигде платить.

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Dmitriy Nikolaev

замучается ООО оформлять

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Vlad Ri

Мне кажется он больше за мучается с госуслугами

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Arch Stanton

И тогда наш концлагерь станет ещё больше и сильнее. 👍

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Илья Шишкунов

Интересно всё же, что произойдет быстрее - демократы развалят экономику США или выберут республиканцев

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–1
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Eduard Mirchev

Но точно не появление у вас знаний в макроэкономике

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Иван Шеметов

Эм Илья все знает, поэтому зря вы так
Сейчас кстати начнётся спор по поводу экономики США

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Василий Степанофф

Как все-таки хорошо, что у нас 20 лет стабильность.

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1
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Ware Wow

Ну если рассматривать предыдущие столетия, со времен средневековья, еще с Киевской Руси, то да, хорошо, что последние 20 лет стабильность, нам крупно повезло, на Руси лучше чем сейчас еще никогда не было.

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–1
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евгений аношин

Серьезно?)) Плохо у вас со знанием истории.

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Hambala Fully

Адепты Ротбарда ещё не перевелись ?

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L V

Никогда

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2
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Илья Шишкунов

Ну сидим тут и что?

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Ware Wow

Пролетариат всегда голосует за социалистов.
Но в США сейчас страшнее, по всем определениям у власти большевики.

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Агнец невинный

в итоге окажется что они на него отвлекли внимание от всех богатеев , которые не платят налогов поболее маска

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Evgeny Terentev

Интересно что было бы если Маск продал все акции Тесла и вложил 300млрд в Россию?

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Руслан Ніколаєнко

он конечно делает странные вещи иногда, но не идиотские же)

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Кристина Лыжникова

он мог бы просто сжечь все свои деньги, суть была бы та же)

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Grigvik Fake

Наши распилщики тогда пополнят списки Forbes

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Сергей Перевозчиков

Тот случай, когда пожалел, что не пошёл учиться на налоговика.

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