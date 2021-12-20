ЦБ запланировал ввести запрет на изменение ставки вкладов в зависимости от суммы, способа пополнения и других условий Статьи редакции
Например, в «Сбере» ставка меняется от покупки дополнительных услуг и суммы вклада.
- ЦБ считает разные ставки дискриминацией, потому что в одном банке проценты по вкладу могут отличаться в зависимости от его суммы, внесением новых или старых денег, покупки дополнительных финансовых продуктов и другого, приводят «Ведомости» слова зампреда ЦБ Владимира Чистюхина на парламентских слушаниях комитета по финансовому рынку Госдумы.
- Регулятор обсуждает меры с рынком и депутатами, дополнил Чистюхин.
- Дополнительные условия с более высокими ставками по вкладам есть у «Сбера», «Московского кредитного банка» и «Дом.рф»», приводит данные издание. С их соблюдением процент составит 9% годовых, без — 6-7%.
- 17 декабря 2021 года ЦБ поднял ключевую ставку до максимального с 2017 года уровня — 8,5%. Обычно со ставкой растут проценты по складам и кредитам.
Давно уже пора.
А то рекламируют везде ставки по 7-9%. Заходишь на сайт, начинаешь внимательно читать условия, а там куча подводных камней, типа:
- только на новые средства,
- тратить не менее 10 тыс. в месяц по карте
- первые 3 месяца дают 8%, начиная с четвертого - 4%
- на сумму не более 1.5 млн, на всё что выше 4.5 %
- и ещё куча подобных уловок.
ВТБ и СБЕР кстати в этом плане самые наглючие. Ставка рефинансирования уже давно выше 7%, а у них большинство вкладов после всех этих "хитрожопостей" на уровне 4 - 5.5%
я думаю банкиры не утихнут если примут закон, а придумают новые лазейки для обмана и подводных камней
Даже не сомневаюсь что так и будет. Эти своего не упустят.
Дык введут налог на вклады, вот и получатся те же самые 4-5% в чистом виде.
Кто чё думает про цены на недвигу в этой связи?
все туда бежали потому что ставки были 3-4 процента. При ставке в 9 и более процентов смысла инвестиций не очень много
Твой коммент был полностью о другом!!
что-то вроде:
Зачем вклады, когда есть Т. Инвестиции
Инвестировать надо уметь еще, у меня лично уже -250 т.р. благодаря Т. Инвестициям. Смысл инвестировать есть, если акции берешь на пару лет и не заходишь в приложение, либо тебя трейдерство завлекло, азарт же.
Значит буду по минималке давать на всё.
Да вы ж мои хорошие))) выдумщики какие талантливые
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