Коммуникация HR-специалиста с онкобольным сотрудником

Современный страховой рынок позволяет компаниям финансово обезопасить своих сотрудников практически от всего, что касается проблем со здоровьем самого человека или членов его семьи. Однако покупка страхового полиса не закроет вопрос как коллективу правильно общаться с сотрудником, который столкнулся с тяжелыми заболеванием, например группы онко.…