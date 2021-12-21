Сервис для поддержки ментального здоровья Therappy привлёк $200 тысяч от основателей StockBattle, «Первый Бит» и других Статьи редакции
Приложение предлагает лекции, которые помогут справиться с ментальными проблемами.
- В раунде участвовали основатель стартапа StockBattle.io и вице-президент банка «Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов, основатель компании «Первый Бит» Антон Долгов и директор акселератора First Bit Lab Роман Калинкин, пишет российский Inc.
- Стороны не раскрыли другие условия сделки. Привлечённые средства компания направит на развитие бизнеса на рынках США и Европы.
- Приложение предлагает аудиоконтент, который поможет пережить ментальные проблемы — например, выгорание, фобии и побороть прокрастинацию. Пользователи смогут послушать как пятиминутные лекции, так и целые курсы от психотерапевтов. Упражнения и материалы основаны на методах когнитивно-поведенческой терапии.
- Therappy основали в 2021 году выпускники акселератора Google Growth Lab Кирилл Струк и Максим Володин. По собственным данным, приложением пользуются более 15 тысяч человек. Сервис зарабатывает на подписке, которая за месяц стоит $14,5, на год — $60. Также пользователи могут купить бессрочный доступ к приложению.
Что такое ментальное здоровья
ментальное здоровье
Это когда больше нет физического
Короче виртуальное
Психологическое состояние и его причины. Эмоции, чувства и переживания. Если негативные и деструктивные эмоции, чувства и переживания, превалируют над позитивными и нейтральными — у вас плохое ментальное здоровье и следует обратиться к профессионалу, чтобы его поправить.
болячки хипстеров
Именно из-за таких людей как вы и такому отношению, Россия один из лидеров по числу суицидов и бытовому насилию. Это не говоря об выгорании, воспитании детей, токсичных отношениях в коллективах, итд...
Хочется пошутить про здоровье "ментов")
200 $ на развитие бизнеса в США ???! Этих денег в деревне даже развиться не хватит
Смотря куда вы хотите развиваться. Вот, например, можно статью написать и пресс релизы дать в СМИ правильные, затрат 0, а охватов можно получить миллионы. Так что все зависит от того, что развивать хотите, йогой заниматься и смузи пить или же компанию строить... :)
йогой заниматься и смузи пить - а я думал в этом и суть "ментального здоровья". А по ходу суть: башлять сервису за очередные подкасты по психологии!
один продажник хороший в США только стоить столько будет
Не уловил - а что тут новаторского? Просто лекции по какому то разделу психологии - предлагает и за то $200К инвестиций. Сейчас где то заплакал др. Курпатов.
Нет денег позвонить. Переведите мне сначала 150р на номер, указанный в профиле.
shut up and take my money
Напомнило: "снимаю, порчу"
Современный страховой рынок позволяет компаниям финансово обезопасить своих сотрудников практически от всего, что касается проблем со здоровьем самого человека или членов его семьи. Однако покупка страхового полиса не закроет вопрос как коллективу правильно общаться с сотрудником, который столкнулся с тяжелыми заболеванием, например группы онко.…
Сервис будет интересен для малого и среднего бизнеса, считают эксперты.
Обычно для этого приходится запрашивать документы на работе и у управляющей компании, компоновать их и самостоятельно обращаться в налоговую. Рассказываем о реализации проекта, который максимально упростил процедуру.
Проект может оказаться невостребованным из-за «разного позиционирования» сетей, считает эксперт.
Так представил свой проект один из участников конкурса стартапов студентов и сотрудников Высшей школы экономики.
Если все пойдет по плану, то строительство начнется в 2022 году, а электромобили сойдут с конвейера к 2024, пишет The Drive.
Приложение предлагает лекции, которые помогут справиться с ментальными проблемами.
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