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Финансы
Nazigul Jusupova

Сервис для поддержки ментального здоровья Therappy привлёк $200 тысяч от основателей StockBattle, «Первый Бит» и других Статьи редакции

Приложение предлагает лекции, которые помогут справиться с ментальными проблемами.

  • В раунде участвовали основатель стартапа StockBattle.io и вице-президент банка «Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов, основатель компании «Первый Бит» Антон Долгов и директор акселератора First Bit Lab Роман Калинкин, пишет российский Inc.
  • Стороны не раскрыли другие условия сделки. Привлечённые средства компания направит на развитие бизнеса на рынках США и Европы.
  • Приложение предлагает аудиоконтент, который поможет пережить ментальные проблемы — например, выгорание, фобии и побороть прокрастинацию. Пользователи смогут послушать как пятиминутные лекции, так и целые курсы от психотерапевтов. Упражнения и материалы основаны на методах когнитивно-поведенческой терапии.
  • Therappy основали в 2021 году выпускники акселератора Google Growth Lab Кирилл Струк и Максим Володин. По собственным данным, приложением пользуются более 15 тысяч человек. Сервис зарабатывает на подписке, которая за месяц стоит $14,5, на год — $60. Также пользователи могут купить бессрочный доступ к приложению.

#новости #therappy

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18 комментариев
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Mik Petrov

Что такое ментальное здоровья

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KINCH

ментальное здоровье
 Это когда больше нет физического

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Mik Petrov

Короче виртуальное

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Станислав Назаров

Психологическое состояние и его причины. Эмоции, чувства и переживания. Если негативные и деструктивные эмоции, чувства и переживания, превалируют над позитивными и нейтральными — у вас плохое ментальное здоровье и следует обратиться к профессионалу, чтобы его поправить.

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Линейный магнит
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3
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Агнец невинный

болячки хипстеров

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Станислав Назаров

Именно из-за таких людей как вы и такому отношению, Россия один из лидеров по числу суицидов и бытовому насилию. Это не говоря об выгорании, воспитании детей, токсичных отношениях в коллективах, итд...

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Alexey Porozov

Хочется пошутить про здоровье "ментов")

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Игорь Крафт

200 $ на развитие бизнеса в США ???! Этих денег в деревне даже развиться не хватит

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KINCH

Смотря куда вы хотите развиваться. Вот, например, можно статью написать и пресс релизы дать в СМИ правильные, затрат 0, а охватов можно получить миллионы. Так что все зависит от того, что развивать хотите, йогой заниматься и смузи пить или же компанию строить... :)

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Oleg Ast

йогой заниматься и смузи пить - а я думал в этом и суть "ментального здоровья". А по ходу суть: башлять сервису за очередные подкасты по психологии!

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Агнец невинный

один продажник хороший в США только стоить столько будет

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Oleg Ast

Не уловил - а что тут новаторского? Просто лекции по какому то разделу психологии - предлагает и за то $200К инвестиций. Сейчас где то заплакал др. Курпатов.

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Линейный магнит

Лечу ментальное здоровье.

Даю 16,000 ₽ и заставляю жить на эти деньги месяц.

Исцеление гарантирую.

Звоните

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Alexander Chernyak

Нет денег позвонить. Переведите мне сначала 150р на номер, указанный в профиле.

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Линейный магнит

Как отличить украинца ;)

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Fred Han

shut up and take my money

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Oleg Ast

Напомнило: "снимаю, порчу"

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Приложение предлагает лекции, которые помогут справиться с ментальными проблемами.

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