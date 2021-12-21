Точнее, почти нельзя, в некоторых случаях можно.

{"id":337260} 55 просмотров

На этот разбор натолкнул мем из TikTok — о нём подробно писал TJ

Бизнес-карта это...

...обычная банковская карта, только она привязана к расчётному счёту ИП или юрлица. Она нужна, чтобы предприниматель или сотрудники могли оплачивать товары и услуги для компании, рассчитываться с контрагентами, покупать билеты в командировках и совершать другие операции.

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Почему лучше не снимать с неё деньги? Я же действительно заработал

Операции могут не понравиться налоговой: она может посчитать, что предприниматель недоплачивает налоги. Например, снимает наличные для выплаты зарплат в обход подоходных налогов и страховых взносов.

Или увеличивает расходы по карте, чтобы снизить сумму налога. Это может быть выгодно ИП на упрощённой системе налогообложения (УСН) 15%: в этом случае налог по ставке 15% считают с разницы между доходами и расходами. Поэтому налоговая проверяет, чтобы все расходы были оправданы.

Снятием наличных может заинтересоваться и финмониторинг, который обязан проверять сомнительные операции и искать операции, похожие на обналичивание денег, полученных незаконно.

Чтобы не было проблем, за снятие наличных по бизнес-карте и их трату нужно отчитываться — хранить накладные, чеки и другие подтверждающие документы о том, что средства потрачены на бизнес. Это должны делать и сотрудники, и учредитель юрлица, поскольку деньги принадлежат компании.

Когда можно спокойно снимать деньги с бизнес-карты

Если работаете через ИП на УСН 6% без сотрудников или с помощью патента. В этом случае собирать закрывающие документы не нужно, потому что в таких режимах ФНС не будет заниматься проверкой расходов — налогом облагается вся выручка целиком.