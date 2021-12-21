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Финансы
Валерия Козлова

«Сбер» запустит сервис оплаты покупок в рассрочку в 2022 году Статьи редакции

У «Сбера» уже есть сервис для оплаты в рассрочку.

  • «Сбер» планирует запустить в пилотном режиме сервис рассрочки, работающий по принципу «покупай сейчас, плати потом», пишет Интерфакс. Он позволяет покупателям оплачивать товар частями без переплат, а продавцы получают сумму сразу.
  • У «Сбера» уже есть сервис оплаты в рассрочку «Покупай со Сбером». Он доступен только для держателей дебетовых карт.
  • В апреле 2021 года «Тинькофф» запустил сервис «Долями». Стоимость покупки делится на четыре равные части, которые списываются с карты покупателя каждые две недели.
  • В августе «Яндекс» запустил похожий сервис под названием «Сплит» для оплаты покупок в онлайн-магазине по частям.
  • 1 ноября ЦБ рекомендовал отказаться от рассрочки без договора, поскольку она лишает потребителей прав и гарантий, а кредиторам не позволяет корректно оценить платежеспособность клиентов.

#новость #сбер

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8 комментариев
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Кирилл Фотькин

Сбер, верни безлимит по доставкам!

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Николай Шелопугин

Прайм+ безлимит даёт

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Aleksandr S

Это нечестно

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Aleksandr S

Когда я оплачивал подписку был безлимит, теперь нету

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Aleksandr S

Сберпрайм - кот в мешке. Меняют условия постоянно в свою пользу

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Виктор Булов

Просто повторяют всё за Тинькофф, удобно же

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Rudolf Boiars

Какая разница между действующим сервисом и будущим?

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Aleksandr S

Сбер верни безлимит в Сбермаркете

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