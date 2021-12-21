«Сбер» запустит сервис оплаты покупок в рассрочку в 2022 году Статьи редакции
У «Сбера» уже есть сервис для оплаты в рассрочку.
- «Сбер» планирует запустить в пилотном режиме сервис рассрочки, работающий по принципу «покупай сейчас, плати потом», пишет Интерфакс. Он позволяет покупателям оплачивать товар частями без переплат, а продавцы получают сумму сразу.
- У «Сбера» уже есть сервис оплаты в рассрочку «Покупай со Сбером». Он доступен только для держателей дебетовых карт.
- В апреле 2021 года «Тинькофф» запустил сервис «Долями». Стоимость покупки делится на четыре равные части, которые списываются с карты покупателя каждые две недели.
- В августе «Яндекс» запустил похожий сервис под названием «Сплит» для оплаты покупок в онлайн-магазине по частям.
- 1 ноября ЦБ рекомендовал отказаться от рассрочки без договора, поскольку она лишает потребителей прав и гарантий, а кредиторам не позволяет корректно оценить платежеспособность клиентов.
Сбер, верни безлимит по доставкам!
Прайм+ безлимит даёт
Это нечестно
Когда я оплачивал подписку был безлимит, теперь нету
Сберпрайм - кот в мешке. Меняют условия постоянно в свою пользу
Просто повторяют всё за Тинькофф, удобно же
Какая разница между действующим сервисом и будущим?
Сбер верни безлимит в Сбермаркете
Такая наценка останется выгодной для автодилеров, считают в ведомстве.
Пока ведомство разработало только концепцию — её ещё должны согласовать.
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