«Яндекс» закрыл сделку по покупке долей Uber в своих сервисах за $1 млрд Статьи редакции
Теперь компании полностью принадлежат «Яндекс.Еда», «Лавка», бизнес беспилотных автомобилей и роботов-курьеров.
- «Яндекс» купил у Uber 4,5% акций их совместного предприятия MLU B.V., которое управляет «Яндекс.Такси», Yango и Uber в России и СНГ. На втором этапе «Яндекс» полностью выкупил доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке» и «Доставке», объявила компания.
- «Яндекс» и Uber «продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний».
- «Яндекс» впервые объявил о сделке по покупке долей Uber в августе.
- По условиям сделки, «Яндекс» сможет выкупить оставшиеся доли Uber в совместном предприятии — около 29% — за $1,8-2 млрд.
ram ... ok
rom ... ok
срач про яндекс loading...
Яндекс купил Uber )
Такая наценка останется выгодной для автодилеров, считают в ведомстве.
Всем привет! Через неделю моему ИИС исполнится 3 года. И я смогу закрыть его без потери прав на вычеты. Удивительно, но многие не знают чего-то большего про ИИС, кроме как: “можно получить вычет, но нужно морозить деньги 3 года”. По своему опыту знаю, что ИИС не такой скучный. Поэтому у меня есть некоторые лайфхаки, ну или советы. Кто уже в теме,…
Бренд-стратег Nimax Ольга Якушенко объясняет, зачем компаниям нужен HR-бренд, как проводить анализ внутренней аудитории, и почему, в ряде случаев, лучше доверить это исследование внешнему подрядчику.
Привет! Меня зовут Владимир Короленко, я руководитель агентства поискового маркетинга kite. В сегодняшнем лонгриде расскажу, как мы с командой помогли Тинькофф Инвестициям вырастить аудиторию из поиска в 5 раз, что позволило кратно сэкономить бюджет на рекламу.
Директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге опубликован авторскую колонку о квантовых коммуникациях на железной дороге. Делимся его материалом с вами!
Пока Google не восстановит канал полностью, она будет получать штраф по 100 тысяч рублей в день.
Это не инструкция, а реальная история. Деньги уже пришли на р/с моего ИП.
Да, заголовок кликбейтный, на самом деле я ходил на почту. Суть в том, что я судился не имея электронной подписи и не выезжая за пределы района.
Маркетологи из Тинькофф, Skillbox, Банки.ру, Сделаем, SALO, Adenisova, Медиагуру, MGCom, АКМ Стратегия рассказывают как рекламодателям заинтересовать пользователей в 2022 году.
В начале пандемии мы запустили важный социальный проект – Виртуальную клинику BestDoctor для всех желающих. Она позволяла проконсультироваться с врачом и получить медицинскую помощь тем, кто не может попасть на плановый прием к врачу из-за карантина, самоизоляции или перегруженности медицинских служб. Как эволюционировала Виртуальная клиника и…
Маркетплейс противоречит Оферте и приостанавливает выплаты селлерам, в качестве причины указывает проверку. Никаких сроков этой проверки нигде не указано, сроки на выплаты согласно Оферте нарушены.