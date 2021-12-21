Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

«Яндекс» закрыл сделку по покупке долей Uber в своих сервисах за $1 млрд Статьи редакции

Теперь компании полностью принадлежат «Яндекс.Еда», «Лавка», бизнес беспилотных автомобилей и роботов-курьеров.

  • «Яндекс» купил у Uber 4,5% акций их совместного предприятия MLU B.V., которое управляет «Яндекс.Такси», Yango и Uber в России и СНГ. На втором этапе «Яндекс» полностью выкупил доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке» и «Доставке», объявила компания.
  • «Яндекс» и Uber «продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний».
  • «Яндекс» впервые объявил о сделке по покупке долей Uber в августе.
  • По условиям сделки, «Яндекс» сможет выкупить оставшиеся доли Uber в совместном предприятии — около 29% — за $1,8-2 млрд.

#новость #яндекс #uber

297 просмотров
2
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Dmitry Pushin

ram ... ok
rom ... ok
срач про яндекс loading...

Ответить
0
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Яндекс купил Uber )

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Транспорт
Nazigul Jusupova
Минпромторг предложил ограничить до 10% максимальную наценку автодилеров при продаже новых автомобилей — ТАСС Статьи редакции

Такая наценка останется выгодной для автодилеров, считают в ведомстве.

244
27
Финансы
Edward Dette
ИИС: лайфхаки

Всем привет! Через неделю моему ИИС исполнится 3 года. И я смогу закрыть его без потери прав на вычеты. Удивительно, но многие не знают чего-то большего про ИИС, кроме как: “можно получить вычет, но нужно морозить деньги 3 года”. По своему опыту знаю, что ИИС не такой скучный. Поэтому у меня есть некоторые лайфхаки, ну или советы. Кто уже в теме,…

22
31
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Карьера
Nimax
Разработка HR-бренда начинается с исследования: сделать внутри или передать внешним экспертам?

Бренд-стратег Nimax Ольга Якушенко объясняет, зачем компаниям нужен HR-бренд, как проводить анализ внутренней аудитории, и почему, в ряде случаев, лучше доверить это исследование внешнему подрядчику.

1
23
Маркетинг
kite-da.ru *
Кейс Тинькофф Инвестиции — как мы в 5 раз увеличили количество пользователей продукта и сэкономили миллион на рекламу

Привет! Меня зовут Владимир Короленко, я руководитель агентства поискового маркетинга kite. В сегодняшнем лонгриде расскажу, как мы с командой помогли Тинькофф Инвестициям вырастить аудиторию из поиска в 5 раз, что позволило кратно сэкономить бюджет на рекламу.

0
Первая грузовая компания
Вступая в квантовую связь

Директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге опубликован авторскую колонку о квантовых коммуникациях на железной дороге. Делимся его материалом с вами!

0
3
Яндекс
Приложение «Яндекс» запустило тёмную тему

Обновление уже доступно для iOS.

21
2
Право
Богдан Музыченко
Google частично разблокировала YouTube-канал «Царьграда» по решению суда Статьи редакции

Пока Google не восстановит канал полностью, она будет получать штраф по 100 тысяч рублей в день.

63
10
Право
Huntt Ext
Как я выиграл суд за потерю товара на складе Вайлдберриз не вставая с дивана

Это не инструкция, а реальная история. Деньги уже пришли на р/с моего ИП.
Да, заголовок кликбейтный, на самом деле я ходил на почту. Суть в том, что я судился не имея электронной подписи и не выезжая за пределы района.

6
10
Яндекс.Дзен
Дистрибуция контента, личные истории и мультиплатформенность: эксперты по рекламе о трендах контент-маркетинга

Маркетологи из Тинькофф, Skillbox, Банки.ру, Сделаем, SALO, Adenisova, Медиагуру, MGCom, АКМ Стратегия рассказывают как рекламодателям заинтересовать пользователей в 2022 году.

0
11
BestDoctor
Онлайн-клиника BestDoctor: от социального проекта в пандемию до полноценного бизнес-юнита

В начале пандемии мы запустили важный социальный проект – Виртуальную клинику BestDoctor для всех желающих. Она позволяла проконсультироваться с врачом и получить медицинскую помощь тем, кто не может попасть на плановый прием к врачу из-за карантина, самоизоляции или перегруженности медицинских служб. Как эволюционировала Виртуальная клиника и…

0
1
Торговля
MPGO - всё о маркетплейсах
Wildberries массово не выплачивает деньги поставщикам

Маркетплейс противоречит Оферте и приостанавливает выплаты селлерам, в качестве причины указывает проверку. Никаких сроков этой проверки нигде не указано, сроки на выплаты согласно Оферте нарушены.

14
17
Больше статей
null