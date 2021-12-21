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Финансы
Маша Цепелева

Производитель электрогрузовиков Nikola заплатит штраф в $125 млн после обвинений в обмане инвесторов Статьи редакции

Компания согласилась выплатить штраф, чтобы закончить расследование SEC.

  • Комиссия по ценным бумагам США (SEC) считает, что Nikola несёт ответственность за заявления её основателя Тревора Милтона, которые ввели инвесторов в заблуждение, сообщает NYT со ссылкой на заявление регулятора.
  • В ноябре Nikola заявляла, что потребует компенсации от Тревора Милтона, если договорится о денежном урегулировании спора с SEC. Компания планирует выплатить штраф в течение двух лет.
  • В июне 2020 года американская компания Nikola провела IPO с капитализацией в $12 млрд. Основатель Тревор Милтон стал миллиардером. Forbes оценил стоимость его доли в $3,7 млрд. В июле SEC начала расследование против Милтона.
  • В сентябре 2020 года один из держателей ценных бумаг Nikola компания Hindenburg Research опубликовала отчёт, в котором обвинила Милтона в обмане и перечислила факты — прототип грузовика на самом деле не мог ездить, новой технологии производства аккумуляторов у компании не было и другие.
  • В августе 2021 года Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) в США предъявила Тревору Милтону обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. По версии властей, Милтон лгал о продукции Nikola, технологиях и перспективах продаж компании, чтобы увеличить стоимость её акций.
  • По данным NYT, в декабре адвокаты Милтона подали ходатайство с требованием снять с него несколько уголовных обвинений.
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Тревор Милтон на фоне грузовиков Nikola Forbes

#новость #nikola

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Raimond Vladimirov
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Vanessa Baker

Опорочил имя Николы Теслы(
Куда инвесторы то смотрели? Или на волне популярности электричества совсем нюх потеряли?

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