Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

Forbes Media возобновила переговоры о продаже компании инвесторам за $620 млн вместо выхода на биржу — Axios Статьи редакции

В августе Forbes объявила о слиянии со SPAC-компанией для выхода на биржу.

  • Инвестиционная компания GSV начала готовиться к покупке Forbes Media за $620 млн в качестве альтернативы объявленному Forbes слиянию с SPAC-компанией, сообщает Axios со ссылкой на близкие к переговорам источники.
  • В сделке участвуют глава GSV Майкл Мо и «ведущие институциональные инвесторы», пишет издание со ссылкой на заявку о покупке. Первую часть сделки планируют закрыть 31 декабря, вторую — в марте 2022 года.
  • В Forbes сообщили изданию, что не отказывают от слияния со SPAC-компанией и планируют закрыть сделку в первом квартале 2022 года.
  • О переговорах Forbes и GSV сообщали источники Reuters в апреле 2021 года.
  • В августе 2021 года Forbes Media объявила о слиянии с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу, вместо предложения GSV. По данным Axios, оценка объединённой компании составит около $630 млн.
  • В 2014 году гонконгская компания Integrated Whale Media Investments купила 95% акций Forbes, тогда компанию оценили в $475 млн. Оставшаяся часть принадлежит семье Форбс.

#новость #forbes

433 просмотров
2
2
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Vadym Babaiev

Форбс- это всего лишь блог на вордпрессе. Только большой.

Ответить
5
Развернуть ветку
юрий с

Качество новостей российского форбс очень низкое. Кроме того огромное обилие рекламы

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Markswebb
Две команды, три исследования и самое дружелюбное приложение для инвесторов

На примере трех заказных исследований для УК «Альфа-Капитал» рассказываем, как улучшить показатели приложения для массовых инвесторов.

1
4
Яндекс.Дзен
Дистрибуция контента, личные истории и мультиплатформенность: эксперты по рекламе о трендах контент-маркетинга

Маркетологи из «Тинькофф», Skillbox, «Банки.ру», «Сделаем», Salo, Adenisova, MediaGuru, «Медиасферы», «АКМ Стратегия» рассказывают, как рекламодателям заинтересовать пользователей в 2022 году.

0
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Таня Боброва
Почему нельзя снимать деньги с бизнес-карты Статьи редакции

Точнее, почти нельзя, в некоторых случаях можно.

15
13
Право
Huntt Ext
Как я выиграл суд за потерю товара на складе Wildberries не вставая с дивана

Это не инструкция, а реальная история. Деньги уже пришли на р/с моего ИП.
Да, заголовок кликбейтный, на самом деле я ходил на почту. Суть в том, что я судился не имея электронной подписи и не выезжая за пределы района.

24
78
Мнения
Полина Лааксо
«Мне нравится идеализм сторонников Web 3.0, но всё это мы проходили»: к интернету будущего вопросов больше, чем ответов Статьи редакции

Web 3.0 — это децентрализованный интернет на основе блокчейна. Но на рынке пока слишком много шума и мало убедительных примеров того, что криптотехнологии приносят пользу, говорит издатель и активист Тим О’Райли.

Тим О’Райли The Press Democrat
9
28
Yota
Yota вошла в книгу рекордов России

Yota вошла в «Книгу рекордов России», как оператор с наибольшим количеством тарифов. Рекорд «Наибольшее количество вариантов индивидуальных тарифов мобильного оператора в России» зафиксирован с результатом 839 280 238 404.

0
1
Маркетинг
Vladimir Zdor
Разработать продающий сайт и посмотреть через 2 года, как он там «продает»

Осенью 2019-го мы закончили разработку сайта уголовного адвоката. И да, по 10-балльной шкале «продающности» мы тогда ставили ему минимум 8. Прошло 2 года. Что же мы обнаружили?

54
19
MKomov studio
Сервис Qugo: как наладить работу с заказчиком и помочь бизнесу привлечь новых клиентов

Я расскажу, как мы выстроили работу с заказчиком и внутренние процессы в команде, чтобы решить эти проблемы. А также поделюсь кейсами, какие технические решения помогли за год увеличить количество пользователей Qugo в десять раз.

0
5
Маркетинг
kite-da.ru *
Кейс Тинькофф Инвестиции — как мы в 5 раз увеличили количество пользователей продукта

Привет! Меня зовут Владимир Короленко, я руководитель агентства поискового маркетинга kite. В сегодняшнем лонгриде расскажу, как мы с командой помогли Тинькофф Инвестициям вырастить аудиторию из поиска в 5 раз, что позволило кратно сэкономить бюджет на рекламу.

20
23
IPQuorum
На Russian Creative Awards анонсировали появление Конвенции о развитии креативных индустрий России

Федерация креативных индустрий (ФКИ), экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт национальных проектов представят Конвенцию о развитии креативных индустрий. Документ опишет шаги, которые бизнес и государство должны предпринять для развития этого сегмента экономики. Об этом заявил генеральный директор Федерации креативных индустрий…

0
Торговля
MPGO - всё о маркетплейсах
Wildberries не выплатил деньги некоторым продавцам «из-за найденных нарушений»
Дополнено редакцией в 15:50. В Wildberries прокомментировали vc.ru, что из-за нарушений со стороны некоторых продавцов компания проводит проверку, после её окончания деньги будут перечислены. Проверка проводится максимально оперативно, сказали в компании, но не уточнили сроков её окончания. По данным маркетплейса, более 99% продавцов получают выплаты по графику.
64
57
Больше статей
null