Forbes Media возобновила переговоры о продаже компании инвесторам за $620 млн вместо выхода на биржу — Axios Статьи редакции
В августе Forbes объявила о слиянии со SPAC-компанией для выхода на биржу.
- Инвестиционная компания GSV начала готовиться к покупке Forbes Media за $620 млн в качестве альтернативы объявленному Forbes слиянию с SPAC-компанией, сообщает Axios со ссылкой на близкие к переговорам источники.
- В сделке участвуют глава GSV Майкл Мо и «ведущие институциональные инвесторы», пишет издание со ссылкой на заявку о покупке. Первую часть сделки планируют закрыть 31 декабря, вторую — в марте 2022 года.
- В Forbes сообщили изданию, что не отказывают от слияния со SPAC-компанией и планируют закрыть сделку в первом квартале 2022 года.
- О переговорах Forbes и GSV сообщали источники Reuters в апреле 2021 года.
- В августе 2021 года Forbes Media объявила о слиянии с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу, вместо предложения GSV. По данным Axios, оценка объединённой компании составит около $630 млн.
- В 2014 году гонконгская компания Integrated Whale Media Investments купила 95% акций Forbes, тогда компанию оценили в $475 млн. Оставшаяся часть принадлежит семье Форбс.
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