Как я выиграл суд за потерю товара на складе Wildberries не вставая с дивана

Это не инструкция, а реальная история. Деньги уже пришли на р/с моего ИП.

Да, заголовок кликбейтный, на самом деле я ходил на почту. Суть в том, что я судился не имея электронной подписи и не выезжая за пределы района.