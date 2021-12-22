Финансы
Nazigul Jusupova

Freedom Holding запланировал выйти на рынок IPO в США Статьи редакции

Для этого он купил американского брокера MKM Partners.

  • MKM Partners специализируется на работе с институциональными инвесторами, «активно IPO не продавала», а делала «аналитическую работу в рамках размещений». Брокер возьмёт на себя дистрибуцию первичных размещения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Тимура Турлова.
  • О покупке брокера компания сообщила в декабре, но не рассказала о сумме сделки, отметив, что покупка «будет оплачена денежными средствами и обыкновенными акциями» Freedom Holding. По данным Bloomberg, цена сделки составила $50 млн.
  • В Freedom Holding считают, что выстроенная сеть брокера поможет компании «добиться более широкой узнаваемости» на фондовом рынке США. По словам Турлова, холдинг собирается «как минимум» капитализировать прибыль, получаемую MKM Partners, но при необходимости «готов рассматривать предоставление средств» компании.
  • Брокеры и инвестдома с российскими корнями представлены в США очень слабо, предпочитая европейские рынки и emerging markets, но они не участвуют на североамериканском рынке первичных размещений, отмечает издание.
  • Чтобы занять «достойное место» в индустрии организации IPO в США потребуются значительные инвестиции, которые вряд ли окупятся в ближайшем будущем, считают опрошенные «Ъ» эксперты.
  • Freedom Holding зарегистрирован в Неваде, но её главный офис находится в Казахстане. Клиенты компании — казахстанцы и россияне, желающие купить акции компаний, которые провели IPO в Кремниевой долине, писало Bloomberg. Акции холдинга торгуются на Nasdaq.
  • У Freedom есть дочерние компании в России, Украине, Узбекистане, Киргизии, Германии и на Кипре. Основной бизнес холдинга в России — это образованная в 2010 году ИК «Фридом Финанс».

#новости #freedomfinance #freedom

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