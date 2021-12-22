Лесопромышленные компании России смогут экономить 50 млрд рублей ежегодно

В настоящий момент из-за недостоверного учета древесины и создаваемых из-за этого рисков мошенничества отрасль теряет до 50 млрд рублей. Эта цифра составляет порядка 5% от ежегодного объема заготовки древесины в стране, и может быть снижена за счeт внедрения в процессы заготовки, перевозки и складирования древесины современных цифровых решений.