«Тинькофф» разрешит российским инвесторам торговать иностранными бумагами каждый день без выходных Статьи редакции
Со временем расширят время торгов и для российских ценных бумаг.
- Услуга будет доступна с 25 декабря, пишет «Коммерсантъ». Торговля будет идти на внебиржевом рынке с 10:00 до 19:00, маркетмейкером выступит сам «Тинькофф».
- На старте будут доступны несколько десятков наиболее ликвидных ценных бумаг «СПБ Биржи». Со временем компания расширит время торгов и для российских ценных бумаг, отметили в «Тинькофф Инвестициях».
- Площадок, которые предлагали бы услуги операций с ценными бумагами ежедневно, пока нет. На биржах почти не осталось неторговых часов, но выходные дни могут оказаться интересными для инвесторов, считают опрошенные «Ъ» эксперты.
- Некоторые из них считают, что портфеля участника может не хватить для поддержания нужного качества ликвидности в экстремальных случаях без наличия у брокера внешней инфраструктуры по организации торгов и что для ликвидности необходимо иметь либо несколько десятков тысяч активных клиентов либо провайдера ликвидности, готового нести рыночный риск.
- В «Тинькофф Инвестициях» ответили, что готовы к рискам. Для контроля ликвидности будут использовать собственную разработку Tinkoff Quantitative Market Maker. Также компания не исключает полную или частичную приостановку торгов в случае резких изменений цены или значительного увеличения спроса и предложения.
Всё правильно. Казино должно работать как можно дольше, лучше — круглосуточно!
Да это не казино, хоспади) Если ты купил и забыл где казино? Люди сами из этого делают казино.
В казино есть вероятности при повторении попыток, они доказаны и общеизвестны. биржа - вообще про другое
Комиссия 0,3% за сделку аналог казино
это где это такое?! дичка
у тинька, он один такой
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вот согласен, эти инвестиции по всем каналам связи с людьми крутят, на улице, тв, инете. реально - казино 21 века. Причем ладно если торгуются профи - которые умеют вкладываться, чтобы снимать сливки под старость или простоспасать состояние от инфляции, но что делают брокеры? рекламируют инвестиции финансово не грамотным людям. Я не говорю про всех, но условные Васяны решают почувствовать себя волками, но зарабатывает только брокер
Это право васяна. Как и казино
а никто не спорит, пусть играет в акционера, но это не отменяет факт лудомании
У тинькова вполне доступное обучение.
Вопрос не в обучении, а в его практической ценности в разрезе конечного результата. Так как, скромно полагаю, большинство инвесторов, нет, нужно больше пиетета! Большая часть Инвесторов несут убытки на дистанции, то практическая ценность такого обучения на отрезке от нуля до бесконечности стремится к 0. Вся эта затея - заработать на недостаточно грамотных людях, дав им поверить в то, что они профессионалы, которые
а) знают;
б) умеют;
в) могут.
Помните, что в определенных ситуациях не нужен нож, когда три короба соврешь.
Удачи. Пусть несут последнее на биржу. Надеюсь, бот Олег одобрит. Добровольно же.
p.s. Критическим мышлением и критическим отношением к своим компетенция и шансам на успех тут не пахнет. Как и пониманием мат. модели игры на бирже.
да, смешно)) прям вот обучили индикаторы смотреть, кнопачьки нажимать и всё, доход попер))) или там в обучении и инсайды с манипуляциями учат распознавать?))
Маркетмейкером выступит сам тинькофф. В принципе, с этим все ясно
"Кухня?"
так а с чего сливки снимать китам, если криль не запустить в торги?))) в выигрыше всегда биржа, в любом случае, конечно
При чем здесь казино вообще, вы считаете, что любые акции допустим падают до нуля что-ли каждый день? Сравниваете хрен с пальцем.
тебе наверное меньше 30 и ты не застал казино на каждом углу, тогда понял бы аналогию
Мне 38, в свое время даже сдавал свои нежилые помещения под игровые автоматы. В инвестициях тинька сижу с конца 2019го, играюсь так сказать со свободными средствами, при том, что я не разбираюсь во всяких там графиках и прочем, за 3 первых месяца конца 2019 - 4.94% в плюс, 2020 - 89% в плюс, этот год 55.8% в плюс, получил статус квала недавно. И никто вам не мешает просто купить какой нибудь индекс и спокойно сидеть с ним лет 20, а не спекулировать как я. Так что в чем суть ваших претензий к инвестициям абсолютно не понятно...а проигрывать деньги и казино не нужно, можно ставки например делать или просто дома сидеть в карты играть...
Мы кажется не поняли друг друга, я же и писал - что одно дело сидеть до старости с акциями и не парится, снимать сливки, другое - когда Васяну условному впаривают с телека что "инвестиции это просто", он бежит покупать акции, пытается играть на разницах и в итоге это своего рода игра, заменяет одну лудоманию на другую
Инвестиции - это и есть сидеть до старости с акциями. Любой брокер во всех рекламах, обучающих материалах и т.д. так и советует широкому кругу Васянов. А играть на разницах - это торговля, трейдинг. Обычно это рекламируют не брокеры, а "телеграм канал разгоним ваш депозит на 100% за месяц!!!!" Причём тут инвестиции?
Ну и пусть пытается, что в этом плохого? Может как и мне станет интересно, попытается разобраться и что-то заработать, почему нет то? Даже более того, думаю не мало людей например зайдут и заинтересуются инвестированием на свою старость, портфель какой то собирать начнут, я лично например никогда и не узнал об этом если бы не попробовал.
Что-то вы в показаниях путаетесь
"я не разбираюсь во всяких там графиках" и "получил статус квала недавно"
Квала могут дать просто за сумму на счёте, там разные механизмы есть (профильное образование/сертификаты, объем сделок, величина депо)
Согласна с вами. Но тут ещё один аспект.Люди вновь пришедшие на биржу встретятся ещё и с неккоректной работой приложения. И с тем .что им придется общаться с поддержкой и доказывать свою правоту. В последнее время работе приложения остаётся желать лучшего
уже забыли, как в топовых журналах и уважаемые лица пиарили ММСИС в середине 10х
Что это такое?
одна из форекс-кухонь. одна из крупнейших афер 10х.
Не Васяны, а Иваны. Сразу видно, ты тоже далёк от инвестиций😌
Вот интересно, по сути это будут внебиржевые торги.
Чисто теоретически. В субботу происходит событие, которое вызовет рост цены бумаги с открытием сессии на 5-10%.
А аналитики тинькова прошляпили или не угадали с %%.
За чей счет праздник будет?
Банк на свои докупит или "у нас технический сбой и лапки" будут?
Естественно технический сбой)))
Так может клиенты Тинька друг с другом тогровать и будут только в выходные. Тиньку доп комиссии в любом случае
Это не реально. Че там будет висеть 2,5 заявки? и одна сделка в день? Больше энергии на сервер сгорит. Если они не будут покрывать разницу между спросом и предложением хотя бы частично то торговли как таковой не будет.
если не будет, то чем тогда ещё заниматься ММ, кроме как не обеспечением ликвидности? 🤣
Ну практически так и есть, да.
С % чего они не угадали? Тут очевидно же, в таком случае берёшь кредит, закупаешься на всю котлету в субботу, в понедельник фиксируешь прибыль.
Шейкер-шейкер, маркетмейкер
Как то бинарными опционами попахивает уже)
Норм, ставим заявки на -50%/+50% от рыночных, по любому кого нибудь прокатят на стопы в отсутствии ликвидности =)
там нет лимиток, только по рынку. в бета версии уже работало на этих выходных
Это совсем отвратительно. По рынку брать, а высокочастотный робот снимет заявку и купишь по невероятной цене
Стопы противопоказаны вообще в таком случае
Не дадут поставить. Умным может быть только брокер! Нам - нельзя!
любители стопов и плечей, готовьтесь к убыткам/ маржин-коллам
По сути это убивает идею долгосрочной маржинальной покупки. Поскольку волатильность может быть огромной. У маркетмейкера сбой, а у всех клиентов маржин колл
а если депозит просядет- можно будет сразу тинькоф кредит взять одним кликом
На это и расчет)))
лучший банк
@Тинькофф а можно разрешить не российским инвесторам начать торговать хотя бы по выходным?
Речь о гражданах СНГ, но налоговые резиденты РФ. Повестка актуальна давно, а прогресса не видать.
Пока не можем поделиться подробностями, но планы по работе с иностранными гражданами есть. Следите за новостями.
Простой вопрос:
Кто заработает, если я потеряю деньги, торгуя только в выходные? Другой частник-участник рынка или Тиньков? Или чтобы мою заявку исполнили, должен будет найтись такой же Иван как я, который выступит контрагентом по моей сделке на полуликвидном инструменте, да еще и в выходной день?
интересен вопрос комиссий за такую торговлю... риски для брокера выше, так что и комиссии, по всей видимости, будут отдельные. ну а к вопросу - да, по идее, бумага ходит из рук в руки (ну или брокеру, если по ММ закрывать), брокер берет комиссию за передачу бумаг и денег от участника к участнику
Ну правильно, а то все сливки накуканивания идут спбех. Непорядок
Зашёл почитать отзывы экспертов виси.ру о запущенном продукте.
"Разрешит", автор да вы холоп.
Ну это уже реально как однорукие бандиты. Зарабатывают на дистанции, а не в моменте, там один день или неделя ничего не решает, а это ежедневное тыкание реально казино
Это называется трейдинг. Ну или скальпинг, но это для совсем отчаянных и рискованных.
Обычно приставку Quantitative используют хедж-фонды, занимающиеся naked short selling и банкротящие молодые перспективные компании. Но в Тинькове собственное видение прекрасного и справедливого, поэтому вот так.
А так, да, рынок OTC в Америке – помойка, в которой варятся компании-неудачники, акциями и "ликвидностью" которых эти самые маркет-мейкеры и торгуют против своих же клиентов
25 декабря - знаковый день, в 2018 на фьючерсах нефти пошли спайки и маржинколы. Нет ликвидности, нет международного рынка, твори что хочешь))
Придётся брокерам без выходных работать, эх
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