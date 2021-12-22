«Синхронизацию» запустили Мария Бородецкая и Андрей Лобанов в 2015 году. Сервис предлагает онлайн-курсы по 25 направлениям, в том числе по искусству, философии, экономике и другим. По собственным данным, за шесть лет лекции и курсы платформы посетили 200 тысяч человек. Пользователи могут приобрести отдельно курс или подписку на безлимитный доступ за 1000 рублей в месяц.