Финансы
Nazigul Jusupova

Платформа онлайн-курсов «Синхронизация» привлекла $2,25 млн от владельца «Русагро» Максима Басова и других Статьи редакции

Сервис предлагает курсы по 25 направлениям, в том числе по искусству, экономике, философии.

  • В раунде участвовали венчурный фонд Adfirst.vc, гендиректор и операционный директор Sports.ru Марк Тен и Стас Коростелев, частные инвесторы Антон Волков, Михаил Цыферов и другие, объявили в «Синхронизации».
  • Стороны не раскрыли, во сколько инвесторы оценили компанию. Это первые инвестиции стартапа, до этого проект развивался самостоятельно. Полученные средства стартап направит на развитие ИТ-решений внутри продукта, запуск новых курсов, а также выход на международные рынки.

  • «Синхронизацию» запустили Мария Бородецкая и Андрей Лобанов в 2015 году. Сервис предлагает онлайн-курсы по 25 направлениям, в том числе по искусству, философии, экономике и другим. По собственным данным, за шесть лет лекции и курсы платформы посетили 200 тысяч человек. Пользователи могут приобрести отдельно курс или подписку на безлимитный доступ за 1000 рублей в месяц.

#новости #синхронизация

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Степан Фадеев

Написано так, буд-то бы Басов владеет всем Русагро

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