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Финансы
Nazigul Jusupova

Илон Маск заявил, что «продал достаточно» акций, и назвал Калифорнию «регионом чрезмерного налогообложения» Статьи редакции

В ноябре Маск начал продавать свои акции для уплаты налогов.

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Илон Маск продал ещё 583 611 акцию, после чего общее количество проданных им за три месяца акций составило 13,5 млн — это 80% от того, что он планировал продать, пишет Reuters.

По данным издания, 8,06 млн акций из 13,5 млн были проданы для уплаты налогов, связанных с исполнением принадлежащих Маску опционов.

6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.

«Я продал достаточно акций, чтобы получить около 10% для реализации опционов, и я старался быть здесь предельно точным», — сказал он в интервью сатирическому сайту Babylon Bee.

На вопрос, продал ли он акции из-за итогов опроса в Twitter, Маск ответил, что «несмотря ни на что» должен был исполнить опционы на акции, срок действия которых истекает в 2022 году. Также, по его словам, он продал дополнительные акции, чтобы получить около 10%.

Раньше Калифорния была регионом возможностей, а теперь она превращается в своего рода страну регулирования, судебных разбирательств и чрезмерного налогообложения. В Калифорнии становится все труднее добиваться результатов.

Илон Маск
глава Tesla

20 декабря Маск написал в Twitter, что в 2021 года заплатит больше $11 млрд налогов.

#новости #илонмаск

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9 комментариев
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Кирилл Паркс

Илон, перебирайся к нам в Сколково! А то ты явно подустал там…

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13
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Игорь Плахин

Из солнечной Калифорнии в Подмосковье. К такому его жизнь точно не готовила))

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0
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Антон Попов

А что, идея!
Школьникам планшет доделает, Федора подлатает (он же инженер по образованию). Глядишь и на Восточном возвращаемые ступени приземляться будут!
Ах, мечты-мечты...

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0
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Юрий Другач

У нас в Коми налог на доход сейчас 3%. А мы еще и резиденты Сколково.
$11 млрд. налога он заплатил… Не подумал о локации заранее, вот теперь мучайся

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4
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Super 72

Недавно был разбор, почему Маск продавал Акции и там все так и описали, как он сам и сказал

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1
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Николай Глущенко

Очевидно Илон читал vc.ru чтобы подготочиться к официальному заявлению)

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6
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Иван Бухонин

Даже Илон Маск читает vc.ru

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1
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Дмитрий Филиппов

Ну значит акции Т подрастут на фоне заявления

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joji b

самый богатый человек на планете а налоги платить не хочет, мудило

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