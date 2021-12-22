В ноябре Маск начал продавать свои акции для уплаты налогов.

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Илон Маск продал ещё 583 611 акцию, после чего общее количество проданных им за три месяца акций составило 13,5 млн — это 80% от того, что он планировал продать, пишет Reuters.

По данным издания, 8,06 млн акций из 13,5 млн были проданы для уплаты налогов, связанных с исполнением принадлежащих Маску опционов.

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6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.

«Я продал достаточно акций, чтобы получить около 10% для реализации опционов, и я старался быть здесь предельно точным», — сказал он в интервью сатирическому сайту Babylon Bee.

На вопрос, продал ли он акции из-за итогов опроса в Twitter, Маск ответил, что «несмотря ни на что» должен был исполнить опционы на акции, срок действия которых истекает в 2022 году. Также, по его словам, он продал дополнительные акции, чтобы получить около 10%.

Раньше Калифорния была регионом возможностей, а теперь она превращается в своего рода страну регулирования, судебных разбирательств и чрезмерного налогообложения. В Калифорнии становится все труднее добиваться результатов. Илон Маск глава Tesla