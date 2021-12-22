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Финансы
Nazigul Jusupova

Alibaba и Tencent выбыли из десятки мировых лидеров по капитализации — в ней не осталось китайских компаний Статьи редакции

Тайваньский производитель процессоров TSMC стал единственной азиатской компанией, которая попала в топ-10.

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По данным Quick Factset, Tencent в конце 2020 года занимала седьмое место, Alibaba — девятое, пишет Nikkei.

Сейчас список возглавляют технологические компании США — Apple, Microsoft и Google занимают первые три места. На четвёртом месте Saudi Aramco, за ней следуют Amazon, Tesla и Meta. Восьмое место занимает Nvidia, на девятом — холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

На десятом месте тайваньский производитель процессоров TSMC — единственная азиатская компания, которая попала в топ-10.

Китайский фондовый индекс достиг рекордного максимума в 2007 году, когда четыре из 10 крупнейших компаний по рыночной капитализации были из Китая, а первое место занимала китайская нефтяная компания PetroChina. На рост компаний плохо повлияли жёсткие меры правительства в техническом секторе и напряжённость в отношениях Китая и США, отмечает издание.

Топ-10 компаний по рыночной капитализации в 2007-м и 2021 году Quick Factset

Китайские власти ужесточили контроль над компаниями, котирующимися за рубежом, из опасения, что иностранные регуляторы получат доступ к конфиденциальным данным. С другой стороны США усилила давление на китайский бизнес.

По данным на октябрь 2021 года, Alibaba за год потеряла $344 млрд капитализации на фоне давления китайских властей — это больше, чем все другие мировые компании.

Акции Alibaba HKG

В июле 2021 года капитализация Tencent снизилась на $170,2 млрд за месяц на фоне ужесточения требований властей Китая к сбору и передаче данных компаниями, которые торгуются на иностранных биржах.

#новости #китай

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Вася Пражкин

Успехи китайской компартии по борьбе с капитализмом налицо.

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Денис Демидов

Повторяют путь Хрущева, который ради удержания власти, снес последние остатки частной инициативы в экономике, похоронив производство примерно половины ширпотреба, сделав дефицит всего и вся главным советским атрибутом.

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Руслан Ніколаєнко

неплохо Вини Пух наказал своих же бизнесменов, когда там уже будут садить в лагеря тех, у кого найдуть доллары?)

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Android

здесь это начнется раньше...

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Дмитрий Блинов

И все компании технологические. Кроме Saudi Aramco.

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Максим Золотов
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