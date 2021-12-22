Тайваньский производитель процессоров TSMC стал единственной азиатской компанией, которая попала в топ-10.

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По данным Quick Factset, Tencent в конце 2020 года занимала седьмое место, Alibaba — девятое, пишет Nikkei.

Сейчас список возглавляют технологические компании США — Apple, Microsoft и Google занимают первые три места. На четвёртом месте Saudi Aramco, за ней следуют Amazon, Tesla и Meta. Восьмое место занимает Nvidia, на девятом — холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

На десятом месте тайваньский производитель процессоров TSMC — единственная азиатская компания, которая попала в топ-10.

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Китайский фондовый индекс достиг рекордного максимума в 2007 году, когда четыре из 10 крупнейших компаний по рыночной капитализации были из Китая, а первое место занимала китайская нефтяная компания PetroChina. На рост компаний плохо повлияли жёсткие меры правительства в техническом секторе и напряжённость в отношениях Китая и США, отмечает издание.

Топ-10 компаний по рыночной капитализации в 2007-м и 2021 году Quick Factset

Китайские власти ужесточили контроль над компаниями, котирующимися за рубежом, из опасения, что иностранные регуляторы получат доступ к конфиденциальным данным. С другой стороны США усилила давление на китайский бизнес.

По данным на октябрь 2021 года, Alibaba за год потеряла $344 млрд капитализации на фоне давления китайских властей — это больше, чем все другие мировые компании.

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