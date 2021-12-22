Финансы
Маша Цепелева

Платформа для продажи стартапов MicroAcquire привлекла $5 млн Статьи редакции

Оценка компании составила $80 млн.

  • MicroAcquire привлекла деньги от действующего инвестора Shrug Capital, сообщает Axois.
  • Стартап основан в январе 2020 года в Калифорнии. На площадке около 100 тысяч зарегистрированных покупателей, более 2 тысяч компаний, выставленных на продажу. За время существования через площадку заключено более 500 сделок на общую сумму более $200 млн.
  • Пока компания зарабатывает на подписке за $390 в год, которая даёт покупателям полный доступ к данным о стартапах. В 2022 году MicroAcquire планирует брать комиссию за транзакцию в 2-3%. Выручку и прибыль основатели не раскрывают.
  • На площадке можно найти юристов, консультантов и банкиров для оформления сделки. У MicroAcquire есть партнёрские соглашения с компаниями AngelList и Pipe для финансирования сделок.
  • В июне 2021 года MicroAcquire привлёк первые инвестиции $6,3 млн, тогда стартап не раскрывал свою оценку.

#новость #microacquire

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7 комментариев
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юрий с

Не понимаю. Это внебиржевая площадка продажи акций? Тогда как то странно платить так много. По идее выгоднее массовая аудитория. Если же предлагается купить контрольную долю, то такие вопросы решаются лично, а не по объявлениям на публичных площадках.

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Denis Bystruev

Судя по среднему чеку сделки — 400 тыс. долл. — это платформа для совместных seed-инвестиций (обычно от 10 тыс. до 2 млн долл.).

Вероятно, одна из ценностей может быть в стандартизации инструментов, используемых для оценки. Они при регистрации стартапов требуют финансовые метрики из Baremetrics и ChartMogul — надеюсь, этот список расширится, так как оба дают левые цифры при использовании, например, Shopify.

Ещё у них более 100 сертифицированных acquisition advisor'ов — может быть полезно, чтобы они не были навязаны покупателями, как это обычно бывает.

Вероятно, есть ещё какие-то фишки, надо смотреть.

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Чувствительный коктейль

Axois или Axios?

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Павел Родюков

Axyels лучше бы назвали )

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kirill

Отлично, можно пилить платформу для продажи платформ для продажи стартапов

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Евгений Симутин

Агрегатор платформ для продажи стартапов

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Василий Степанофф

Ребзи, пилю платформу для выхода мелкого российского бизнеса на IPO.
Додо, К&Б, Делимобиль отказались от сложных процедур по выходу на биржу и встали ко мне в очередь.

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