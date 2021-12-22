Платформа для продажи стартапов MicroAcquire привлекла $5 млн Статьи редакции
Оценка компании составила $80 млн.
- MicroAcquire привлекла деньги от действующего инвестора Shrug Capital, сообщает Axois.
- Стартап основан в январе 2020 года в Калифорнии. На площадке около 100 тысяч зарегистрированных покупателей, более 2 тысяч компаний, выставленных на продажу. За время существования через площадку заключено более 500 сделок на общую сумму более $200 млн.
- Пока компания зарабатывает на подписке за $390 в год, которая даёт покупателям полный доступ к данным о стартапах. В 2022 году MicroAcquire планирует брать комиссию за транзакцию в 2-3%. Выручку и прибыль основатели не раскрывают.
- На площадке можно найти юристов, консультантов и банкиров для оформления сделки. У MicroAcquire есть партнёрские соглашения с компаниями AngelList и Pipe для финансирования сделок.
- В июне 2021 года MicroAcquire привлёк первые инвестиции $6,3 млн, тогда стартап не раскрывал свою оценку.
Не понимаю. Это внебиржевая площадка продажи акций? Тогда как то странно платить так много. По идее выгоднее массовая аудитория. Если же предлагается купить контрольную долю, то такие вопросы решаются лично, а не по объявлениям на публичных площадках.
Судя по среднему чеку сделки — 400 тыс. долл. — это платформа для совместных seed-инвестиций (обычно от 10 тыс. до 2 млн долл.).
Вероятно, одна из ценностей может быть в стандартизации инструментов, используемых для оценки. Они при регистрации стартапов требуют финансовые метрики из Baremetrics и ChartMogul — надеюсь, этот список расширится, так как оба дают левые цифры при использовании, например, Shopify.
Ещё у них более 100 сертифицированных acquisition advisor'ов — может быть полезно, чтобы они не были навязаны покупателями, как это обычно бывает.
Вероятно, есть ещё какие-то фишки, надо смотреть.
Axyels лучше бы назвали )
Отлично, можно пилить платформу для продажи платформ для продажи стартапов
Агрегатор платформ для продажи стартапов
Ребзи, пилю платформу для выхода мелкого российского бизнеса на IPO.
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