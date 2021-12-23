Владельцы около 100 тысяч счетов принимают решения о сделках с ценными бумагами на основе постов в анонимных каналах, посчитали в ЦБ.

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Telegram-каналы для инвесторов могут размещать посты с непроверенной информацией и публиковать рекламу без специальной пометки, чтобы «разогнать» цену акций компаний.

Масштабную кампанию можно запустить за несколько миллионов рублей. Главное из расследования The Bell.

Чьи акции росли после постов в анонимных каналах

В середине февраля стоимость акций алкогольной компании «Белуга» выросла с 1951 рубля до 6500 рублей. Она заявила, что значимых новостей, которые могли бы сильно повлиять на это, не было. Но, как пишет The Bell, накануне в Telegram-канале «РынкиДеньгиВласть» (РДВ) вышло 11 постов об инвестиционной привлекательности «Белуги».

20-21 февраля бумаги резко подешевели. Инвесторы, которые купили их ближе к 20 февраля, почти гарантированно потеряли деньги, утверждает издание.

В конце июля стоимость акций биотехнологической организации «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) за два дня подорожала на Мосбирже на 32%. Перед этим в РДВ вышел пост, что продажи разработанного институтом препарата вырастут к 2026 году в десять раз.

Примерно в это же время канал «Сигналы РЦБ» написал, что созданная по «безопасной технологии» вакцина от коронавируса может увеличить выручку ИСКЧ в 1,5 раза по сравнению с данными 2020 года. В ноябре в РДВ вышло ещё около 20 постов о перспективности компании.

Как и кто в Telegram-каналах «разгоняет» акции

Telegram-каналы могут публиковать советы об одной и той же инвестиционной бумаге несколько раз, добиваясь роста цены, пишет издание. Для «разгона» используют и чаты. Это проще — после вброса можно удалить и все сообщения, и аккаунт «агитатора», и весь чат.

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Заказчиками могут быть акционеры, готовящие малоликвидный бизнес к SPO — вторичному размещению, менеджеры компаний, чьи бонусы привязаны к акциям, и другие покупатели и продавцы, уже совершившие сделки. Об этом рассказали опрошенные изданием аналитики и источник, близкий к ЦБ.

Один из самых популярных инвестканалов в России — «РынкиДеньгиВласть». У него более 155 тысяч подписчиков, есть чат с 5,5 тысячи участников и бот, который советует куда вкладывать деньги, по подписке за 36 тысяч рублей в месяц или 240 тысяч рублей в год. Охват некоторых постов достигает полумиллиона пользователей.

РДВ может принадлежать аналитической компании PFL Advisors, выяснило издание. Компанию основали Фёдор Наумов и Владислав Пантелеев. Предприниматели вместе закончили экономический университет имени Плеханова, там же организовали свои первые курсы для финансовых аналитиков.

Чат у канала появился в декабре 2017 года, первыми в него вступили более десятка сотрудников PFL Advisors, включая основателей. Первое сообщение «Ну что, погнали» написал начальник отдела акционерного капитала организации Антон Мингалеев.

С 2021 года РДВ начал вести YouTube-канал, где в качестве контактов указал сайт инвестиционной компании и Instagram-аккаунт сооснователя PFL Фёдора Наумова. Официально основатели отрицают свою связь с Telegram-каналом.

Эксперимент: кто разместил рекламу с фальшивой «инсайдерской» информацией

Журналисты The Bell обратились с одинаковой легендой к менеджерам 20 популярных у инвесторов каналов. В рекламном посте они указали, что якобы у крупной региональной топливно-энергетической компании есть планы допэмиссии акций в начале 2022 года.

Также в посте указали, что компания договорилась с ЦБ о налоговых льготах, и что у неё сильный финансовый баланс — но предъявляли устаревшие финансовые показатели.

Обязательным условием было размещение постов без пометки «реклама». Согласились на это Telegram-каналы:

«РынкиДеньгиВласть» — за 182 тысячи рублей. Договоривались через рекламного менеджера канала «Незыгарь».

«Сигналы РЦБ» и «Сигналы РЦБ US» — 105 тысяч рублей и 28 тысяч рублей за посты соответственно.



«Незыгарь» — 4,7 млн рублей за десять постов в основной канал и РДВ, пять репостов в «Банксту», «Трубу под Неглинной» и «Сигналы РЦБ».



«Кабинет инвестора» и «Лимон на чай» — по 150 тысяч рублей.



«Караульный» — 75 тысяч рублей.

«Мысли не мысли» — 55 тысяч рублей.

«Медиатехнолог» и «Дабл Ять» — по 50 тысяч рублей каждый.

«Кстати» — 47 тысяч рублей.

«Навстречу трансферу» — 40 тысяч рублей.

«Wall street по-русски» — 32 тысячи рублей.



«Кролик с Неглинной» — 30 тысяч рублей.



«Канал Бромберга» — 19 тысяч рублей.



Banks Alerts и «Антитрейдер» — по 15 тысяч рублей.



«Управляющем №1» и «Фундаменталка» — два поста за 17 тысяч рублей.



ToTheMoon и «Биржа для вас» — по 2 тысячи рублей,

«Надо было брать — идеи» — 6,9 тысяч рублей.



Общая сумма размещений составила бы 6 млн рублей, суммарный охват превысил бы 1 млн пользователей. Журналисты раскрывали эксперимент менеджерам каналов. Большинство из них отказались комментировать размещение. А в каналах «Незыгарь» и «Банкста» появились посты с ложными обвинениями в разгоне акций «Яндекса» в адрес редакции The Bell.

Представитель канала MarketTwits согласился разместить пост за 50 тысяч рублей, но перестал выходить на связь. После раскрытия эксперимента администратор отказался представиться, сказал, что не дал «добро» на размещение поста, потому что «он явно может повлиять не котировки».

Менеджер канала Bitkogan президента компании «Московские партнеры» и профессора ВШЭ Евгения Когана согласилась разместить пост за 140 тысяч рублей. После раскрытия эксперимента Коган ответил изданию, что лично проверяет все посты перед публикацией — этот бы не пропустил.

Реакция ЦБ

Аналитики ЦБ регулярно с помощью алгоритмов сопоставляют посты в Telegram-каналах, чатах и ботах с динамикой стоимости акций компаний на бирже, сообщили изданию в пресс-службе регулятора.

В Центробанке считают, что примерно по 100 тысячам счетов сделки проводятся только на основании рекомендаций каналов и специальных ботов.

В марте 2021 года регулятор впервые выявил случаи публичного призыва к изменению стоимости на рынке ценных бумаг в Telegram-каналах и их чатах. Тогда заблокировали около 100 счетов тех, кто призывал «загнать» бумагу.

Департамент противодействия недобросовестным практикам ЦБ отправил запросы о работе организация «Финрейсерз» (операционная компания PFL Advisors) и «Медиатор-Зи» (ей принадлежат права на платного бота RDV Premium) в 2021 году.