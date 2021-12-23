Финансы
Nazigul Jusupova

«Коммерсантъ»: «Онэксим» Михаила Прохорова продаст «Ренессанс Кредит» — компанию может купить «Совкомбанк» Статьи редакции

Продажа может говорить об отказе от планов на IPO банка, отмечает «Ъ».

  • Банк «Ренессанс Кредит» могут продать вместе со страховой компанией (СК) «Согласие», которая также принадлежит Михаилу Прохорову, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • По данным источников, финальная схема сделки пока не ясна. Источник издания, близкий к сторонам, полагает, что цена банка вместе со страховой компанией будет выше 0,8-0,9 их общего капитала. По итогам девяти месяцев капитал «Ренессанс Кредита» составляет 36,7 млрд рублей, приводит «Ъ» отчёт по РСБУ.
  • В сентябре Алексей Левченко, который занимал пост с 2003 года, объявил о своём уходе из компании. Банк возглавила его заместитель Татьяна Хондру. Алексей Левченко был сторонником IPO, продажа компании может говорить об отказе от планов на IPO, отмечает «Ъ». Компания планировала IPO в 2013 году, но так и не провела.
  • В «Совкомбанке» отказались от комментариев, в «Онэксим» ответили, что не ведут переговоров о продаже банка и страховой компании «Согласие». В последней также сказали, что не ведут переговоров. В банке «Ренессанс Кредит» не ответили на запрос «Ъ».
  • В марте 2021 года «Совкомбанк» объявил о покупке банка «Восточный». Процесс присоединения завершится в начале 2022 года. После поглощения «Совкомбанк» объявил, что упразднит бренд банка «Восточный».

#новостии #совкомбанк

392 просмотров
0
0
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Т1 Консалтинг
CRM, No-Code, CX: как мы организовали два хакатона за 4 месяца

Зачем бизнесу соревнования для разработчиков и как получить от них максимум пользы для всех.

1
1
Финансы
Маша Цепелева
«Посты стоят до 150 тысяч рублей»: The Bell рассказал, как реклама в анонимных Telegram-каналах влияет на акции компаний Статьи редакции

Владельцы около 100 тысяч счетов принимают решения о сделках с ценными бумагами на основе постов в анонимных каналах, посчитали в ЦБ.

19
26
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Проект Ошибатор
IT без костылей и концентрация на своей сфере: Как не потратить лишние деньги при построении бизнеса

Сооснователь магазина по продаже велосипедов CityCycle Владимир Лосинский рассказывает о том, какие ошибки они допустили почти за 9 лет ведения бизнеса и как их можно было избежать.

7
11
Приёмная
Роман Кругляков
Каждая неуспешная попытка снятия наличных приводит к уменьшению денег на счете Тинькоф

По условиям тарифа стоимость снятия наличных за границей складывается из комиссии банка, владельца банкомата и комиссии 2% банка #Tinkoff @Тинькофф.

13
13
Офлайн
Маша Цепелева
Умер основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин Статьи редакции

Ему было 88 лет.

Дмитрий Зимин
100
126
Почта России
Первый в истории положительный NPS, доставка за час, беспилотники, почтоматы и рост цифровой выручки

Почта России подвела итоги 2021 года.

47
13
Тинькофф
«Старые добрые траты»: Тинькофф запустил традиционный новогодний спецпроект с возможностью сделать доброе дело

Декабрь — время итогов года. В том числе и финансовых. Традиционно мы упрощаем последнюю задачу для клиентов — делаем спецпроект, который помогает в ретроспективе посмотреть на свои расходы, категории покупок, любимые товары, магазины и не только. И в этом году мы снова сделали все немного иначе. Рассказываем, что именно, и причем здесь…

0
–1
Торговля
Nazigul Jusupova
«Азбука вкуса» запланировала провести IPO на Московской бирже Статьи редакции

Компания будет развивать foodtech-направлении расширит производство.

23
10
Точка
Банк «Точка» расскажет об итогах года и планах на 2022-й

В прямом эфире 24 декабря.

11
2
Право
Nazigul Jusupova
«Коммерсантъ» узнал детали иска против основателя «Рольф» Сергея Петрова — он управлял бизнесом будучи депутатом Статьи редакции

Гособвинение считает, что Петров продолжал управлять своей компанией и получать от неё доход.

22
7
Checkaso
Новое в Checkaso: Ranking tool, Keywords Movement Index, Installs и многое другое

Как оценить эффективность продвижения по ключевым запросам? Для этого у нас появился новый индекс, отражающий динамику ранжирования вашего приложения. Мы расширили возможности анализа по позициям в разделе Ranking. Добавили новую метрику Installs, обновили Text Editor и переработали меню.

0
2
Больше статей
null