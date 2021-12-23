«Коммерсантъ»: «Онэксим» Михаила Прохорова продаст «Ренессанс Кредит» — компанию может купить «Совкомбанк» Статьи редакции
Продажа может говорить об отказе от планов на IPO банка, отмечает «Ъ».
- Банк «Ренессанс Кредит» могут продать вместе со страховой компанией (СК) «Согласие», которая также принадлежит Михаилу Прохорову, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
- По данным источников, финальная схема сделки пока не ясна. Источник издания, близкий к сторонам, полагает, что цена банка вместе со страховой компанией будет выше 0,8-0,9 их общего капитала. По итогам девяти месяцев капитал «Ренессанс Кредита» составляет 36,7 млрд рублей, приводит «Ъ» отчёт по РСБУ.
- В сентябре Алексей Левченко, который занимал пост с 2003 года, объявил о своём уходе из компании. Банк возглавила его заместитель Татьяна Хондру. Алексей Левченко был сторонником IPO, продажа компании может говорить об отказе от планов на IPO, отмечает «Ъ». Компания планировала IPO в 2013 году, но так и не провела.
- В «Совкомбанке» отказались от комментариев, в «Онэксим» ответили, что не ведут переговоров о продаже банка и страховой компании «Согласие». В последней также сказали, что не ведут переговоров. В банке «Ренессанс Кредит» не ответили на запрос «Ъ».
- В марте 2021 года «Совкомбанк» объявил о покупке банка «Восточный». Процесс присоединения завершится в начале 2022 года. После поглощения «Совкомбанк» объявил, что упразднит бренд банка «Восточный».
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