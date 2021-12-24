«Дочка» МТС запустила акселератор для ИИ-стартапов Статьи редакции
Участники смогут получить от $100 тысяч до $20 млн.
Акселератор организовывает Intema, дочерняя структура МТС AI («дочка» МТС). Главное условие для участия — применении ИИ в продукте стартапа.
В программу входят 80 часов лекций об ИИ-направлениях, а также общение с менторами. Главная цель акселератора — собрать стартапы, начинающих учёных и других и предложить им ресурсы для развития — инвестиции, технологии и связи.
Первый этап программы начнётся в январе 2022 года и продлится три месяца в онлайн-формате. Эксперты научат основателей стартапов проводить клиентские исследования, создавать стратегию развития, подбирать команду, продвигать проекты в разных странах и другому.
У каждого участника акселератора будет своя индивидуальная программа, а за каждым стартапом закреплён ментор. При этом будут доступны индивидуальные и групповые консультации и другое.
Среди менторов — специалисты из Google, Shazam, PayPal и других компаний.
Стартапы получат до $100 тысяч на стадии акселерации и от $500 тысяч до $20 млн от венчурного фонда на поздних стадиях.
Для участников предусмотрены дополнительные обучающие материалы от Nvidia и особые условия от партнёров Intema.
Для укрепления и развития экосистемы? Если все подметать корпорациями, афк система, сбер, втб, яндекс, что получится?
А что в других сферах не так? Роснефть, Ростелеком, Росатом и т.д.
...и других...
...и другому...
...и другое...
...и других...
(отредактировано)
Еще раз пожалуйста медленно. Двадцать миллионов долларов ...
Взлетит?
телекомы не знают куда халявное бабло присунуть, чтобы бах бац и стать вторым майкрософтом.
за 100$ люди с яйцами не пойдут отдавать долю в конторе
такую сумму в банке можно взять просто если ты так уверен в своей идее
лол
чеголол?)
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