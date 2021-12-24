Участники смогут получить от $100 тысяч до $20 млн.

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Акселератор организовывает Intema, дочерняя структура МТС AI («дочка» МТС). Главное условие для участия — применении ИИ в продукте стартапа.

В программу входят 80 часов лекций об ИИ-направлениях, а также общение с менторами. Главная цель акселератора — собрать стартапы, начинающих учёных и других и предложить им ресурсы для развития — инвестиции, технологии и связи.

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Первый этап программы начнётся в январе 2022 года и продлится три месяца в онлайн-формате. Эксперты научат основателей стартапов проводить клиентские исследования, создавать стратегию развития, подбирать команду, продвигать проекты в разных странах и другому.

У каждого участника акселератора будет своя индивидуальная программа, а за каждым стартапом закреплён ментор. При этом будут доступны индивидуальные и групповые консультации и другое.

Среди менторов — специалисты из Google, Shazam, PayPal и других компаний.

Стартапы получат до $100 тысяч на стадии акселерации и от $500 тысяч до $20 млн от венчурного фонда на поздних стадиях.