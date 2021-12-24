ЦБ предложил ограничить инвестиции в криптовалюту через блокировку банковских переводов криптобиржам — Forbes Статьи редакции
Ведомство не хочет разрабатывать дополнительный законопроект о запрете криптовалют, заявила представитель ЦБ.
Регулятор и участники финансового рынка обсуждают несколько вариантов ограничения инвестиций на крипторынке, рассказал Forbes Андрей Михайлишин, основатель криптопроекта Joys, который тестировал ЦБ.
Основной вариант — блокировка переводов по картам по определенным MCC-кодам, их получает каждая операция в зависимости от услуги, сказал Михайлишин. Например, у продуктовых магазинов код — 5411, у криптообменников и бирж — 6051. Он одинаковый с переводами в адрес онлайн-казино, которые ЦБ постановил блокировать.
Такой вариант рассматривается, но «среди множества других», сказал изданию источник, близкий к регулятору.
Ведомство не хочет разрабатывать дополнительный законопроект о запрете криптовалют, но считает их обращение недопустимым и планирует запретить инвестиции в них, пересказывает издание слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой на совещании 20 декабря.
Росинфомониторинг на встрече предложил разрешить оборот криптовалюты, но жестко контролировать и деанонимизировать криптовалютные переводы. Представитель Минфина предложил ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов, потому что «полностью запрещать её уже поздно».
- У 17,3 млн россиян есть криптокошельки, приводит Forbes информацию Ассоциации криптоиндустрии и блокчейна. Это данные только тех, кто заходит в них под местными IP-адресами. По оценкам профильного комитета Госдумы, россияне инвестировали в криптовалюту 5 трлн рублей.
- В декбаре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует полностью запретить инвестиции в криптовалюту в России. Эльвира Набиуллина подтвердила, что ограничение «вполне возможно».
- В январе 2022 года ЦБ начнёт тестировать систему цифрового рубля через «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк» и ещё пять банков.
прикольный способ выкинуть из страны 5 триллионов рублей и объявить 17 миллионов человек вне закона
Если ЦБ так рьяно хочет прикрыть криптовалюту в РФ, то значит надо заходить туда! Государство блюдет только свои интересы.
Ну, доля правды есть. На эти МММ-фантики покупают скам акции Теслы
Именно поэтому появится новый фантик «цифровой рубль»?
Да что ж такое то. Цифровой рупь - не крипта. Вообще. Это фиат. По вашей логике и безнал на счёте вашей карты - это крипта.
Люди заведут себе карты за рубежом и будут сначала деньги туда отправлять)))
Вот тебе и рост оттока капитала. Причем это будет очень даже выгодно на определенных объемах переводов. А для мелких уверен появятся посредники типа revolut
как ты откроешь счет за рубежом будуче не резидентом?
Это не так сложно. Можно выехать в нужную страну и открыть счет там. В некоторых странах можно делать это удаленно через посредников
Еще туже!
Жаль госуслуги в Татарстане https://mcc-codes.ru/code/6051
Ну так, через посредников из списка https://www.bestchange.ru/ не? Хоть и с комиссией
Да здравствует P2P
……….******, ****, ******
Цб неловко намекает , мол «ребят ! Инвестируйте в рубль! Это супер выгодно!»
НЕТ
Налоги
Инвестировать в налоги?!))
Онлайн-магазин продуктов “Утконос” пополнил ассортимент категории “Кофе” линейкой кофе от локального обжарщика “Кооператив Черный”. В ассортименте будет представлено 3 позиции в упаковках по 200 г.
Пользователям Авито стала доступна двухфакторная аутентификация: теперь в личном кабинете можно установить защиту входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Его использование помогает дополнительно обезопасить аккаунт. При этом, новый функционал не осложняет вход на платформу.
Ровно год назад я рассказала, как с нуля открыла кондитерское производство, вышла на Ozon и запустила интернет-магазин. Тогда я пообещала написать продолжение и решилась сделать это только после того, как придумала лучший заголовок для публикации.
«Былое величие» компании собирается вернуть новый владелец.
Название песни и исполнителя будут отображаться в интерфейсе плеера.
Опыт Татьяны Варакиной, основателя бренда посуды «Сотвори чудо», доказывает: чтобы создавать красивые вещи, не обязательно иметь художественное образование. Нужно просто любить творчество, чувствовать прекрасное и не бояться нового.
Yota проанализировала мобильный трафик пользователей в 2021 году. Суммарно с января по ноябрь клиенты проговорили на 8% больше минут, чем в 2019 году. Если же сравнивать с результатами 2020 года, тренд будет отрицательным: потребление голосового трафика снизилось на 5%. Падает как входящий, так и исходящий голосовой трафик. Однако исходящих…
Довелось мне в моей жизни работать в банке. Всегда мне казалось, что работа в банке — это если не верх престижа, то, как минимум, где-то сильно выше середины. Оказалось, что нет. Попасть на работу в банк довольно легко — достаточно иметь экономической или менеджерское образование и перед собеседованием прочитать пару статей про технику продаж.…
Хаски помогают доставлять заказы в удалённые уголки, куда нельзя добраться на машине.
Евгений Мацюк, Google Developer Expert (GDE) по направлению Android, по просьбе «Лаборатории Касперского» поделился своим опытом и рассказал, как стать GDE, что это дает разработчику и при чем тут статьи и выступления.