Как вас обманывают банки, а вы об этом не знаете. Откровение бывшего работника банка

Довелось мне в моей жизни работать в банке. Всегда мне казалось, что работа в банке — это если не верх престижа, то, как минимум, где-то сильно выше середины. Оказалось, что нет. Попасть на работу в банк довольно легко — достаточно иметь экономической или менеджерское образование и перед собеседованием прочитать пару статей про технику продаж.…