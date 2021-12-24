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Финансы
Маша Цепелева

ЦБ предложил ограничить инвестиции в криптовалюту через блокировку банковских переводов криптобиржам — Forbes Статьи редакции

Ведомство не хочет разрабатывать дополнительный законопроект о запрете криптовалют, заявила представитель ЦБ.

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Регулятор и участники финансового рынка обсуждают несколько вариантов ограничения инвестиций на крипторынке, рассказал Forbes Андрей Михайлишин, основатель криптопроекта Joys, который тестировал ЦБ.

Основной вариант — блокировка переводов по картам по определенным MCC-кодам, их получает каждая операция в зависимости от услуги, сказал Михайлишин. Например, у продуктовых магазинов код — 5411, у криптообменников и бирж — 6051. Он одинаковый с переводами в адрес онлайн-казино, которые ЦБ постановил блокировать.

Такой вариант рассматривается, но «среди множества других», сказал изданию источник, близкий к регулятору.

Ведомство не хочет разрабатывать дополнительный законопроект о запрете криптовалют, но считает их обращение недопустимым и планирует запретить инвестиции в них, пересказывает издание слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой на совещании 20 декабря.

Росинфомониторинг на встрече предложил разрешить оборот криптовалюты, но жестко контролировать и деанонимизировать криптовалютные переводы. Представитель Минфина предложил ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов, потому что «полностью запрещать её уже поздно».

  • У 17,3 млн россиян есть криптокошельки, приводит Forbes информацию Ассоциации криптоиндустрии и блокчейна. Это данные только тех, кто заходит в них под местными IP-адресами. По оценкам профильного комитета Госдумы, россияне инвестировали в криптовалюту 5 трлн рублей.
  • В декбаре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует полностью запретить инвестиции в криптовалюту в России. Эльвира Набиуллина подтвердила, что ограничение «вполне возможно».
  • В январе 2022 года ЦБ начнёт тестировать систему цифрового рубля через «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк» и ещё пять банков.

#новость #цб #криптовалюта

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18 комментариев
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Блаженный огонь

Раздражает, что при этом бонусные баллы есть в любом магазине и через 7, 14, 30 дней они сгорают (то есть их отнимают). Этот вопрос наверное лет 5 или даже 10 и никого особо не беспокоит.

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Mikhail Che

прикольный способ выкинуть из страны 5 триллионов рублей и объявить 17 миллионов человек вне закона

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Дмитрий Филиппов

Если ЦБ так рьяно хочет прикрыть криптовалюту в РФ, то значит надо заходить туда! Государство блюдет только свои интересы.

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Aleksei Shtein

Ну, доля правды есть. На эти МММ-фантики покупают скам акции Теслы

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Костя Жажиев

Именно поэтому появится новый фантик «цифровой рубль»?

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Maxim Petrukhin

Да что ж такое то. Цифровой рупь - не крипта. Вообще. Это фиат. По вашей логике и безнал на счёте вашей карты - это крипта.

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Владимир Румянцев

Люди заведут себе карты за рубежом и будут сначала деньги туда отправлять)))
Вот тебе и рост оттока капитала. Причем это будет очень даже выгодно на определенных объемах переводов. А для мелких уверен появятся посредники типа revolut

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Aleksei Shtein

как ты откроешь счет за рубежом будуче не резидентом?

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Владимир Румянцев

Это не так сложно. Можно выехать в нужную страну и открыть счет там. В некоторых странах можно делать это удаленно через посредников

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Vassili Situnov

Еще туже!

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Блаженный огонь

Хехех

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Alexey Kryuchkov

Жаль госуслуги в Татарстане https://mcc-codes.ru/code/6051

MCC 6051: Квази-Кэш – Нефинансовые учреждения
Покупка чеков, иностранной валюты, пополнение электронных кошельков, торговых счетов и другие…
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Рустам Байбулатов

Ну так, через посредников из списка https://www.bestchange.ru/ не? Хоть и с комиссией

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Хабиб Омаров

Да здравствует P2P

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Евгений Красняк

……….******, ****, ******

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Костя Жажиев

Цб неловко намекает , мол «ребят ! Инвестируйте в рубль! Это супер выгодно!»

НЕТ

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Дмитрий Филиппов

Налоги

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Denis Kiselev

Инвестировать в налоги?!))

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