Финансы
Валерия Козлова

«Тинькофф» запустил совместные счета для пользователей своего и других банков Статьи редакции

Всего доступ к нему могут получить до десяти пользователей.

  • «Тинькофф» запустил сервис «Совместный счёт», которым могут пользоваться сразу несколько человек, в том числе и клиенты других банков.
  • Также пользователи смогут поделиться доступом к своему счету — для покупок или снятия наличных, сделать дополнительную карту к нему или организовать сбор средств на совместные цели, без общего доступа к самому счету.
  • Каждый клиент может открыть не больше трех совместных счетов. Общим счетом могут пользоваться до десяти человек — не более пяти пользователей «Тинькофф» и не более пяти клиентов других банков.
  • Обслуживание бесплатное, пользователи могут получить до 6% годовых на остаток средств и до 30% кэшбека.

#новость #тинькофф

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умный человек

А ещё тиньков прекращает сотрудничество с Яндексом в рамках программы лояльности Яндекс плюс
Сегодня пришло на почту

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6
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Konstantin Konstantinov

@Тинькофф у меня кредитка Яндекс.Плюс Ткс, уведомлений не было. Она будет жить?

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Тинькофф

Нет, мы полностью закрываем программу лояльности Яндекс.Плюс.

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8
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Konstantin Konstantinov

Мне не приходило уведомление.

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Aleksei Shtein

два дня о этом новости по всему инету

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умный человек

Где?
https://newssearch.yandex.ru/news/search?from=tabbar&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%20%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84

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0
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Aleksei Shtein

в телеграме конечно же, два дня назад писали о этом

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умный человек

а, я-то, дурак, думал, что по всему инету
оказывается телега и есть весь инет

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1
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Aleksei Shtein

ну по сути да, все в ней есть, выходит в остальную сеть не надо

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0
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умный человек

я всё ещё юзаю электронную почту(несколько раз в день)
скайп и слак
пользуюсь ютубом
ищу ответы в поисковиках
юзаю гитхаб, битбакет и ещё парочку репозиториев
гугл таблицы
вк ради поиска ивентов
яндекс маркет и озон для покупок
и это только начал вспоминать
https://sp.freehat.cc/episode/1507/

Саус Парк, 1507 эпизод — Стареешь
После своего 10-летия Стэн стал видеть вещи иначе, он стал другим, и чужим для друзей.
sp.freehat.cc
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0
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Jay Green

к сожалениб да. веб странички это уже меньше половины интернета..

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0
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Konstantin Konstantinov

На банки.ру представители банка говорят, что всем должно прийти письмо. Мне - не пришло.

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Георгий Хромченко

Готовятся к приходу Яндекс банка - генерят им клиентов.

Мне даже интересно, насколько выход Яндекса ударит по Тиньку. Мне кажется - сильно.

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–3
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Aleksei Shtein

не думаю, что яндекс предложит что то дельное

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3
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Mike K

все привлекательные условия по этой программе давно срезали вроде как

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1
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Jay Green

Думаю что вообще никак.
А вот сможет ли яндекс предложить что-то дельное огромный вопрос. Ведь что-то дельное в других сферах они предлагали крайне редко.

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0
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Василий Степанофф

Тариф по карте "Яндекс. Дзен" : Узнал тарифы для физических лиц в яндекс.банке. Рассказываю...

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0
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Василий Степанофф

Могу подключить к своей безлимитной карте Тинькофф Платинум Блек всех желающих.
От вас нужны только фото вашей банковской карты с двух сторон (в личку) и на какие цели планируете тратить средства.

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1
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Aleksandr Ostrenko

Баян будет, конечно, но прям тут ему самое место... Планирую тратить на новогодние праздники, жду доступ :)

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10
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Василий Степанофф

Подключил.
Записывайте реквизиты

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0
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Aleksandr A

и даже код из смс не спросите?)))

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1
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Влад Борщ

Вы удивитесь, но даже CVV не всегда бывает нужен) А уж код 3DS тем более.

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0
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Io Eau

судя по количеству жалоб на Тинек что деньги куда-то девались - фича работала давно

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4
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Yury Kotov

Соску свою подключить

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4
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Artyom

Сделали бы в самом Тинькофф разделение баланса на картах.

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1
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Тинькофф

Что вы имеете ввиду?

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Artyom

Я могу иметь до 5 Ваших карт, но при всем этом баланс у них (или же счет) общий. К примеру, в Сбербанке, у каждой карты свой баланс/счет. Вот в Вашем банке хотелось бы такую же фичу)

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Тинькофф

Дополнительные карты привязаны к тому же счету, баланс у них общий. А вот доступный остаток может быть разным, если установить лимиты.

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Aleksei Shtein

так открой счета к каждой карте...

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Блаженный огонь

Они открывают только 1 карточный счёт для каждой валюты. В редких случаях, очень редких, могут пойти на встречу и открыть карту с другой программой лояльности.

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1
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Вик Бой

лучше бы приложение своё починили, точнее изначально не ломали

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1
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Roman Trifonov

По ГК все равно владельцем счета является один человек, и он — царь и бог для всех действуй по счёту. Всех остальных «совладельцев» он может без проблем удалить и заблокировать им карты.

Поэтому по сути это не совместный счёт в понимании одинаковых гражданских прав, а просто шеринг доступа к счету.

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юрий с

Зачем?

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Aleksei Shtein

например ты Отец, открываешь счет, подключаешь туда жену, двух детей, бабушку. Кидаешь на счет некий бюджет, все тратят

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юрий с

Да начнутся голодные игры и разборки кто слишком много тратит?)) Невероятно дружными надо быть

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Valeratal Val

это типа денег в тумбочке наверно
А можно родителям-пенсионерам удаленно помогать

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расслабленный пост-хипстер

Лучше б нормальный процент по вкладам запустили.

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Forgotten Games

Вам мало:

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Arartem

*По подписке за 199,99₽*
-
-
-
-
Ещё 4 спойлера.
*но не более 199₽*
*на сумму не более 10000₽

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Forgotten Games

Понятно. Мало.

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Forgotten Games

Понятно. Мало.

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Valeryi Ozarnichuk

Так это не совместный счет, а просто доступ к счету левого человека. Если он "завтра" кинет, то будет "сами дали доступ фиг пойми кому".

Продвиньте нормальные совместные счета в виде закона, тогда будет о чем писать.

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Роман Александров

Отлично подойдёт для финансовых пирамид 😀

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Василий Степанофф

Лучше бы смену обложки карты в кошельке сделали.
3 ваших карты и все с одинаковым дизайном

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