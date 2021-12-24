«Тинькофф» запустил совместные счета для пользователей своего и других банков Статьи редакции
Всего доступ к нему могут получить до десяти пользователей.
- «Тинькофф» запустил сервис «Совместный счёт», которым могут пользоваться сразу несколько человек, в том числе и клиенты других банков.
- Также пользователи смогут поделиться доступом к своему счету — для покупок или снятия наличных, сделать дополнительную карту к нему или организовать сбор средств на совместные цели, без общего доступа к самому счету.
- Каждый клиент может открыть не больше трех совместных счетов. Общим счетом могут пользоваться до десяти человек — не более пяти пользователей «Тинькофф» и не более пяти клиентов других банков.
- Обслуживание бесплатное, пользователи могут получить до 6% годовых на остаток средств и до 30% кэшбека.
А ещё тиньков прекращает сотрудничество с Яндексом в рамках программы лояльности Яндекс плюс
Сегодня пришло на почту
@Тинькофф у меня кредитка Яндекс.Плюс Ткс, уведомлений не было. Она будет жить?
Нет, мы полностью закрываем программу лояльности Яндекс.Плюс.
Мне не приходило уведомление.
два дня о этом новости по всему инету
в телеграме конечно же, два дня назад писали о этом
а, я-то, дурак, думал, что по всему инету
оказывается телега и есть весь инет
ну по сути да, все в ней есть, выходит в остальную сеть не надо
я всё ещё юзаю электронную почту(несколько раз в день)
скайп и слак
пользуюсь ютубом
ищу ответы в поисковиках
юзаю гитхаб, битбакет и ещё парочку репозиториев
гугл таблицы
вк ради поиска ивентов
яндекс маркет и озон для покупок
и это только начал вспоминать
https://sp.freehat.cc/episode/1507/
к сожалениб да. веб странички это уже меньше половины интернета..
На банки.ру представители банка говорят, что всем должно прийти письмо. Мне - не пришло.
Готовятся к приходу Яндекс банка - генерят им клиентов.
Мне даже интересно, насколько выход Яндекса ударит по Тиньку. Мне кажется - сильно.
не думаю, что яндекс предложит что то дельное
все привлекательные условия по этой программе давно срезали вроде как
Думаю что вообще никак.
А вот сможет ли яндекс предложить что-то дельное огромный вопрос. Ведь что-то дельное в других сферах они предлагали крайне редко.
Тариф по карте "Яндекс. Дзен" : Узнал тарифы для физических лиц в яндекс.банке. Рассказываю...
Могу подключить к своей безлимитной карте Тинькофф Платинум Блек всех желающих.
От вас нужны только фото вашей банковской карты с двух сторон (в личку) и на какие цели планируете тратить средства.
Баян будет, конечно, но прям тут ему самое место... Планирую тратить на новогодние праздники, жду доступ :)
Подключил.
Записывайте реквизиты
и даже код из смс не спросите?)))
Вы удивитесь, но даже CVV не всегда бывает нужен) А уж код 3DS тем более.
судя по количеству жалоб на Тинек что деньги куда-то девались - фича работала давно
Соску свою подключить
Сделали бы в самом Тинькофф разделение баланса на картах.
Что вы имеете ввиду?
Я могу иметь до 5 Ваших карт, но при всем этом баланс у них (или же счет) общий. К примеру, в Сбербанке, у каждой карты свой баланс/счет. Вот в Вашем банке хотелось бы такую же фичу)
Дополнительные карты привязаны к тому же счету, баланс у них общий. А вот доступный остаток может быть разным, если установить лимиты.
так открой счета к каждой карте...
лучше бы приложение своё починили, точнее изначально не ломали
По ГК все равно владельцем счета является один человек, и он — царь и бог для всех действуй по счёту. Всех остальных «совладельцев» он может без проблем удалить и заблокировать им карты.
Поэтому по сути это не совместный счёт в понимании одинаковых гражданских прав, а просто шеринг доступа к счету.
Зачем?
например ты Отец, открываешь счет, подключаешь туда жену, двух детей, бабушку. Кидаешь на счет некий бюджет, все тратят
Да начнутся голодные игры и разборки кто слишком много тратит?)) Невероятно дружными надо быть
это типа денег в тумбочке наверно
А можно родителям-пенсионерам удаленно помогать
Лучше б нормальный процент по вкладам запустили.
Вам мало:
*По подписке за 199,99₽*
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Ещё 4 спойлера.
*но не более 199₽*
*на сумму не более 10000₽
Так это не совместный счет, а просто доступ к счету левого человека. Если он "завтра" кинет, то будет "сами дали доступ фиг пойми кому".
Продвиньте нормальные совместные счета в виде закона, тогда будет о чем писать.
Отлично подойдёт для финансовых пирамид 😀
Лучше бы смену обложки карты в кошельке сделали.
3 ваших карты и все с одинаковым дизайном
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