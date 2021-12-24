Финансы
Nazigul Jusupova

«Миллиарда в этом бизнесе не может быть»: Артемий Лебедев оценил стоимость своей студии в $100 млн Статьи редакции

Работа студии зависит от настроений на рынке, а в случае кризиса первым перестают платить дизайнерам, — рассказал он.

Дизайнер Артемий Лебедев дал интервью миллиардеру Игорю Рыбакову, где и рассказал о своей студии, пишет Forbes. Лебедев назвал свой бизнес «очень тяжелыми, как и любой интеллектуальный».

Главный актив моей компании — мое имя. Я в него много лет вкладывал. Миллиарда нет, не может его быть в этом бизнесе. $100 млн.

Артемий Лебедев

По его словам, работа студии «очень зависит» от настроений на рынке. «Если что, первому перестают платить дизайнеру, когда на рынке какой-то кризис», — отметил Лебедев.

Студия Артемия Лебедева основана в 1995 году. Компания работала над логотипом Большого театра, схемой Московского метрополитена, дизайнами сайтов «Яндекса», «Газпрома», российского Microsoft, «Билайна» и других.

По итогам 2020 года выручка компании составила 120,1 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».

#новости #артемийлебедев

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Павел Антипов

Пока есть госзаказ- стоимость компании не важна)

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15
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Bacceti Sphodromantis

Как бы на него другой госзаказ не поступил, учитывая последние высказывания.

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7
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Павел Антипов

Может по этому так скромничает...

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0
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Артемий Володин

Что он наговорил?

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0
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Злой Полушубок

148 ч1

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0
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Хозяин

чистая прибыль — 5,2 млн рублей = $70k

Тёма оценивает свою студию в 1428 годовых прибылей? И это он Маска проходимцем считает?

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12
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Lifar Sk.

Давно в прибылях считают оценку? Тогда спотифай можно купить за бесплатно

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1
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Alexander Ivanov

В оборотах тоже как-то не бьётся.

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3
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Lifar Sk.

Может быть, тем более он скорее всего пошутил про 100 млн. Я про сам принцип мерить компанию в чистой прибыли.

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1
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borodutch

он скорее всего пошутил про 100 млн
 тема лебедев
Идеальная отмазка для его поклонников. Что бы плохого он ни сделал — "это шутка" или "это ирония". Пора бы уже перестать уважать гадких типов.

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0
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Вася Пражкин

От бизнеса зависит. Для непубличной компании инвестор захочет возврата инвестиций. Спотифай - растущий бизнес, такие оценивают по росту выручки.

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1
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neolol

Только окупаемости нет и не предвидится. Окупаемость будет означать автоматический луз другим сервисам.

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0
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Vadim Andronov

Давно. Стоимость компании ≈ ожидаемый дисконтированный денежный поток, который она сгенерирует (см wacc, capm).

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0
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Роман Александров

Хорошо что не в 1488 годовых прибылей

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0
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Alexey Razuvaev

Отправьте редактора телеги в отпуск, ребят.

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5
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Виктор Булов

Сейчас бы из-за этого персонажа отправлять кого-то в отпуск.

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Блаженный огонь

Юморист. Фактически заголовок 1 в 1
Руб. Специально не написали)

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Slava Semenchuk

Да и 100 млн не факт.

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4
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Alexander Ivanov

Рублей если только

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1
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Дмитрий Новиков

это же шутка

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Валерий Голованов

Если вместе с органами(почки,печень и тд),то может наскребут

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0
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Green Base

Тенге

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Евгений Демюк

Артемка за свои шрифты берет по миллиону рубликов , поймает какую нибудь контору которая его шрифтами свои коробочки расписывает и шлёт им досудебку на миллион. Нормальный такой пассивный заработок . Сколько поймаешь столько получишь бабла

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–2
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Мой Финансовый консультант

а в чём претензия? Люди создали нематериальну ценность и оценили её, а кто-то хочет этим бесплатно пользоваться. Либо плати за неё, либо в судах тоже плати, но больше

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12
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Ilia

А еще Артемий Лебедев блогер и инфобизнесмен

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1
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Евгений Демюк

А ещё он любитель почесать языком и покрутиться как **** на ****

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2
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умный человек

Блять что зашифровано нехуя не понятно

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4
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Gleb Tyutikov

Это специальный шрифт дизайнерский Dodumai_sam

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1
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Юрий Карпов

Шрифт Артемий разработал?)

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0
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умный человек

Он звездочками не прячет

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0
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умный человек

Додумай, Сэм

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0
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Ilia

Да они за деньги бл**ь маму родную продадут (с). А мама у него влиятельная, с ней может и 100 лямов $

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0
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Tim Antoshin

Почти все шрифты платные, ты либо платишь создателю, либо при уличении платишь штраф.

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1
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Pavel Raspaev

добро пожаловать в цивилизованный мир, где за интеллектуальный труд принято платить

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KINCH

выручка компании составила 120,1 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн рублей
 сказки какие-то

В студии работает 350 чел. Что они там делают, писю гоняют за бесплатно?

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3
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Мой Финансовый консультант

чистая прибыль считается уже за вычетом всех расходов, в том числе ФОТ на 350 сотрудников. Это для справки) 5 миллионов не идут на 350 работников.

А если рассуждать, то 5 млн рублей в год это слабовато как-то - 4% рентабельность по выручке...

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1
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Abo Truk

350 человек, если, в среднем, каждый сотрудник с налогами, условно, обходятся фирме в 50 000 рублей в месяц (значит, на руки получает сотрудник 30 тысяч, что бред), то это только в месяц ФОТ на 17,5 миллиона, в год — 210 миллионов.

Попахивает пиздежом. Или занижена выручка. Или сотрудников сильно меньше.

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0
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Мой Финансовый консультант

Я думаю, что 350 - это все, кто в данный момент контактирует и прикладывает руку к студии. Реально на фуллтайме в офисе работает человек 50, остальные на подряде. Так бьются цифры

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1
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Денис Демидов

Сомневаюсь, что все 350 человек фуллтайм, скорее всего там большая часть людей на подряде, подключают время от времени кого-то.

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0
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Виктор Булов

Главный актив моей компании — мое имя. Я в него много лет вкладывал.
Оно не стоит и одной копейки.

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–5
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Эразм Хемуль

Нисколько эта студия не стоит. Вот пусть акции выпустит, тогда и будет понятно. А пока ноль без палочки.

Я, например, его акции не куплю. Потому что все завязано на его синие волосы. Завтра его закроют или крокодил его сожрет и пи;да его студии.

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0
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neolol

Это зря. Так можно сказать про любой бизнес из России, однако если тебя попросить назвать дизайнерскую студию российскую, то первое что придёт тебе в голову это АртЛебедев. Других ты или будешь очень долго вспоминать, или просто не знаешь.

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Даниил Мельник

Ну, с учётом жирных госзаказов, миллиард не нужен)) А вообще странный человек Лебедев. С одной стороны есть реально отличные работы, а с другой порой лепит такое…
Да и во многом это бизнес одного человека, и его успех зависит от отношений к нему самому. Эту стадию по-моему он даже не пытался расти, а может и пытался, но максимум года до 2008-го.

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1
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Денис Семенов

С такой чистой прибылью Лебедеву выгодней переключиться на трэш-стримы с своим участием.

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1
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Виктор Булов

Это как раз его аудитория.

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Блаженный огонь

В 20 году в плюсе (почти не работая)
Уже хорошо. Правда объем выручки как то поражает. Мал размером
Половину логотипа видимо разработали за год))

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Lena Nexman

А мой вопрос простой.
Предположим есть 300 чел со средней з/п 120 тысяч в месяц. Ну то есть у офис-менеджера предположим 50000, у middle дизайнера 160000.

300 чел X 120 тыс X 12 месяцев = 432 000 000р.
При этом вся выручка по данным Фокуса = 120 000 000р.

Где деньги, Зин?

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Олег Саенов

средней з/п 120 тысяч в месяц
 смешно. все знают что у лебедева платят сильно меньше рынка, потому он и запрещает про зарплаты говорить

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Lena Nexman

Даже если платить по 50000 рублей в среднем (в Москве на эти деньги не прожить), получится 180 000 000 рублей. Что все равно не бьется с выручкой...

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Tim Antoshin

5,2 млн рублей
Ого, так скромно

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Abo Truk

Зарплата одного сеньора девелопера при работе на Запад. Без геморроя с 350 сотрудниками и клиентами и налоговой.

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33_rublya

Ну оценил и оценил.

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