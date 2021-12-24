«Миллиарда в этом бизнесе не может быть»: Артемий Лебедев оценил стоимость своей студии в $100 млн Статьи редакции
Работа студии зависит от настроений на рынке, а в случае кризиса первым перестают платить дизайнерам, — рассказал он.
Дизайнер Артемий Лебедев дал интервью миллиардеру Игорю Рыбакову, где и рассказал о своей студии, пишет Forbes. Лебедев назвал свой бизнес «очень тяжелыми, как и любой интеллектуальный».
По его словам, работа студии «очень зависит» от настроений на рынке. «Если что, первому перестают платить дизайнеру, когда на рынке какой-то кризис», — отметил Лебедев.
Студия Артемия Лебедева основана в 1995 году. Компания работала над логотипом Большого театра, схемой Московского метрополитена, дизайнами сайтов «Яндекса», «Газпрома», российского Microsoft, «Билайна» и других.
По итогам 2020 года выручка компании составила 120,1 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
Пока есть госзаказ- стоимость компании не важна)
Как бы на него другой госзаказ не поступил, учитывая последние высказывания.
Может по этому так скромничает...
Что он наговорил?
148 ч1
чистая прибыль — 5,2 млн рублей = $70k
Тёма оценивает свою студию в 1428 годовых прибылей? И это он Маска проходимцем считает?
Давно в прибылях считают оценку? Тогда спотифай можно купить за бесплатно
В оборотах тоже как-то не бьётся.
Может быть, тем более он скорее всего пошутил про 100 млн. Я про сам принцип мерить компанию в чистой прибыли.
он скорее всего пошутил про 100 млн
тема лебедев
Идеальная отмазка для его поклонников. Что бы плохого он ни сделал — "это шутка" или "это ирония". Пора бы уже перестать уважать гадких типов.
От бизнеса зависит. Для непубличной компании инвестор захочет возврата инвестиций. Спотифай - растущий бизнес, такие оценивают по росту выручки.
Только окупаемости нет и не предвидится. Окупаемость будет означать автоматический луз другим сервисам.
Давно. Стоимость компании ≈ ожидаемый дисконтированный денежный поток, который она сгенерирует (см wacc, capm).
Хорошо что не в 1488 годовых прибылей
Отправьте редактора телеги в отпуск, ребят.
Сейчас бы из-за этого персонажа отправлять кого-то в отпуск.
Да и 100 млн не факт.
Рублей если только
это же шутка
Если вместе с органами(почки,печень и тд),то может наскребут
Тенге
Артемка за свои шрифты берет по миллиону рубликов , поймает какую нибудь контору которая его шрифтами свои коробочки расписывает и шлёт им досудебку на миллион. Нормальный такой пассивный заработок . Сколько поймаешь столько получишь бабла
а в чём претензия? Люди создали нематериальну ценность и оценили её, а кто-то хочет этим бесплатно пользоваться. Либо плати за неё, либо в судах тоже плати, но больше
А еще Артемий Лебедев блогер и инфобизнесмен
А ещё он любитель почесать языком и покрутиться как **** на ****
Блять что зашифровано нехуя не понятно
Это специальный шрифт дизайнерский Dodumai_sam
Шрифт Артемий разработал?)
Он звездочками не прячет
Додумай, Сэм
Да они за деньги бл**ь маму родную продадут (с). А мама у него влиятельная, с ней может и 100 лямов $
Почти все шрифты платные, ты либо платишь создателю, либо при уличении платишь штраф.
добро пожаловать в цивилизованный мир, где за интеллектуальный труд принято платить
выручка компании составила 120,1 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн рублей
сказки какие-то
В студии работает 350 чел. Что они там делают, писю гоняют за бесплатно?
чистая прибыль считается уже за вычетом всех расходов, в том числе ФОТ на 350 сотрудников. Это для справки) 5 миллионов не идут на 350 работников.
А если рассуждать, то 5 млн рублей в год это слабовато как-то - 4% рентабельность по выручке...
350 человек, если, в среднем, каждый сотрудник с налогами, условно, обходятся фирме в 50 000 рублей в месяц (значит, на руки получает сотрудник 30 тысяч, что бред), то это только в месяц ФОТ на 17,5 миллиона, в год — 210 миллионов.
Попахивает пиздежом. Или занижена выручка. Или сотрудников сильно меньше.
Я думаю, что 350 - это все, кто в данный момент контактирует и прикладывает руку к студии. Реально на фуллтайме в офисе работает человек 50, остальные на подряде. Так бьются цифры
Сомневаюсь, что все 350 человек фуллтайм, скорее всего там большая часть людей на подряде, подключают время от времени кого-то.
Главный актив моей компании — мое имя. Я в него много лет вкладывал.
Оно не стоит и одной копейки.
Нисколько эта студия не стоит. Вот пусть акции выпустит, тогда и будет понятно. А пока ноль без палочки.
Я, например, его акции не куплю. Потому что все завязано на его синие волосы. Завтра его закроют или крокодил его сожрет и пи;да его студии.
Это зря. Так можно сказать про любой бизнес из России, однако если тебя попросить назвать дизайнерскую студию российскую, то первое что придёт тебе в голову это АртЛебедев. Других ты или будешь очень долго вспоминать, или просто не знаешь.
Ну, с учётом жирных госзаказов, миллиард не нужен)) А вообще странный человек Лебедев. С одной стороны есть реально отличные работы, а с другой порой лепит такое…
Да и во многом это бизнес одного человека, и его успех зависит от отношений к нему самому. Эту стадию по-моему он даже не пытался расти, а может и пытался, но максимум года до 2008-го.
С такой чистой прибылью Лебедеву выгодней переключиться на трэш-стримы с своим участием.
Это как раз его аудитория.
А мой вопрос простой.
Предположим есть 300 чел со средней з/п 120 тысяч в месяц. Ну то есть у офис-менеджера предположим 50000, у middle дизайнера 160000.
300 чел X 120 тыс X 12 месяцев = 432 000 000р.
При этом вся выручка по данным Фокуса = 120 000 000р.
Где деньги, Зин?
средней з/п 120 тысяч в месяц
смешно. все знают что у лебедева платят сильно меньше рынка, потому он и запрещает про зарплаты говорить
Даже если платить по 50000 рублей в среднем (в Москве на эти деньги не прожить), получится 180 000 000 рублей. Что все равно не бьется с выручкой...
5,2 млн рублей
Ого, так скромно
Зарплата одного сеньора девелопера при работе на Запад. Без геморроя с 350 сотрудниками и клиентами и налоговой.
Ну оценил и оценил.
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