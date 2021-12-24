Как устроена Meta и что это означает для цифровых компаний

В кинотеатрах показывают «Матрицу» с Киану Ривзом, а в интернете — Марка Цукерберга с Meta. Ни на что не намекаем, просто иногда кажется, что между фантастическим фильмом из конца девяностых и сегодняшним настоящим есть много общего, которое можно описать одним словом на букву «м» — метавселенная.