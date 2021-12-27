ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между физлицами по отчётам банков Статьи редакции
Регулятор будет запрашивать в том числе персональные данные отправителей и получателей денег.
- Банк России отправил банкам новую форму отчётности о финансовых переводах между физлицами, сообщает РБК со ссылкой на источники. Получение письма подтвердили в Qiwi. В Совкомбанке дополнили, что регулятор хочет ввести новые правила с 2022 года.
- Основная цель новой формы отчетности — оптимизация данных от банков. Информацию будут использовать для анализа рынка и «формирования статистических показателей», пояснили изданию в ЦБ.
- В отчете должны быть все входящие и исходящие переводы денег между физлицами с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физлица между собственными счетами в одной кредитной организации, переводы через специальные системы, например, Western Union, Contact.
- К отчётным операциям не относятся переводы денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание, переводы в пользу юрлиц и ИП, пояснил ЦБ.
- В отчёте должны быть номера карт отправителя и получателя, данные банков, уникальный ID клиента банка, назначение платежа, сумма переведенных денег, дата и время перевода, код страны отправителя и получателя и другие данные. Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для p2p-переводов, а также магазины и юридические лица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и другие.
- Новая мера необходима для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и «серым» предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги, считают опрошенные изданием эксперты.
Старый добрый нал, привет.
На какой-то срок да. Думаю с 23 года цифровой рубль введут, и постепенно нал выведут из обращения. При этом даже закон принимать не будут, просто эмиссию налички прекратят. Сколько там бумага выдерживает при энтенсивном использовании, около года? Так что думаю после 25 года рассчитаться налом не получится.
Начнём просто обменивать одни вещи на другие.
Деньги - это просто обменный инструмент.
Для обменных операций можно использовать что угодно. Что угодно можно превратить в деньги.
Не выведут нал из обращения на нашем веку, инфа 100%.
учитывая как у нас в стране развит банкинг классический( уж точно лучше европы и консервативного сша, не считай нескольких финтехов), то вполне могут и отменить нал
"Эй, трактирщик, сколько с меня золотых? "
И кидаешь на прилавок кожаный мешочек с десятками
Вангую
2 квартал 2022
Куча негатива в сети
Банк X/Y/Z (все банки) сволочи (и тп)
Заблокировали счета/удержали 13%
Ифнс оборзели, я плачу налоги и тд
По факту зп 10-20 тыр/вообще нет дохода траты по Безналу 50-100 тыр ежемесячно.
Слышал байки когда доказывали взаимосвязь аренды квартиры, хотя рассчет был налом. Снимающий хату снимал с карты, отдавал нал, собственник закидывал на свою...
Имхо настроить банкоматы со сбором выдачи и зачисления номеров купюры не так сложно и реализуемо.
Меня посчитают шизофреником, но когда суммы до 100т стараюсь снимать по 4 т. Не пятаками.
В сетевых магазинах кстати размен 5, записывают в тетрадь, время и ещё какую то инфу. Возможно номер чека=привязка карты лояльности=виден человек.
Раздача денег на семью с детьми преследовал цель переписать домохозяйства.
Спустя несколько месяцев, некоторые семьи перестали получать вертолетных детские, аргументы нет офиц дохода второго члена семьи/ доход семьи выше минимального...
Все звенья одной цепи.
Платон, маркировка...
Сдать квартиру и так сложно, даже не из-за платежа, а из-за коммуналки, загадочное обслуживание составляющее 1/3 платёжки, вывоз мусора, утилизация бытовых отходов (почему бы не продублировать), вода, ВОДООТВЕДЕНИЕ (почему бы и воду не продублировать двойным платежом), Капремонт (неналог) который будет в 2036 в виде покраски подъездов и первого этажа дома серой краской, которая осталась неликвидом. По факту никто лампу поменять не может если не писать заявление и заборы поставить, чтобы машины на зелёную зону не становились.
Но суть в том, что 50-100к безналу берется не потому что он такой богатый продал 3 сатоши и сдал 5 квартир, а потому что провел их переводом от родственников, чтобы внезапно обойти комиссию Сбера при переводе из Сбера в Сбер. Не у всех привязан СБП (Внезапно его надо активировать в приложении и оно спрятано благодаря говнобанкам за тремя вкладками и пятью скроллами). И ещё разные могут быть обстоятельства почему прошла сумма АЖ 50к
з/п серую как источник не рассматриваете? Получил налом в конверте, закинул на карту и рассчитывается. Почему рассчитывается не налом? Масса ответов: просто удобнее, страшно носить с собой крупные суммы налички, подсчет расходов в приложении нагляднее и тп. Пока государство за эим сильно не следило - так было можно. С 22 года станет сложнее и все перейдут в нал. Но это временно - данную лавочку думаю закроют быстро. Это в первую очередь не с целью снять налог с физиков, а с юр. лиц - работающих в серую. Года через полтора-два думаю будет вал банкротств мелкого и среднего бизнеса и очередной передел рынка в пользу крупных госмонополий.
Как это отразится на нас? Те кто имел большую часть в серой зарплате - безусловно пострадают. В выигрыше будут лишь мелкие гос. и муниципальные служащие, бюджетники получающие белые, но очень небольшие з/п (им скорее всего прибавлять ее будут активнее).
Вся суть борьба с P2P криптообнала
Но это не остановить, придумают другую форму
Очередная "вербальная интервенция" от ЦБ под конец года :) Главная цель этой новости - не уведомить о всеобщем контроле, а банально пугнуть самых слабонервных, в надежде вывести хоть какую-то часть оборота из p2p транзакций под налогообложение. Такие новости ежегодно появляются в 4 квартале уже несколько лет подряд, просто погуглите.
Суть всего состоит в том, что даже если удастся наладить обмен данными между ЦБ и банками в едином формате данных, то эффективно обработать все их до единой и предпринять какие-либо меры к сторонам платежей в рамках существующего законодательства и при существующих размерах контрольных и фискальных структур - нереально.
Так что контроль безусловно ужесточается и необходимая техническая база совершенствуется, но могу успокоить - пару лет почти бесконтрольных p2p еще остается. Когда же все будет готово, то никто статейками и новостями на РБК заморачиваться не будет, просто включат механизм. Даже после этого, скорее всего критерии риска для платежей останутся достаточно высокими, но будет устойчивая тенденция их ежегодного снижения.
Ну ладно, не буду мешать автору копипасты с РБК собирать посещаемость топика :)
Объективность есть в ваших словах.
Только с 1 взгляда.
Пока есть кого щипать, щипают с крупняка. Я про ЮЛ и ФЛ.
Постепенно придёт и к более мелким слоям.
Взять тех же таксистов/курьеров.
Сделаны все условия для выхода в прозрачный мир.
Кто не вышел (есть личное авто) арестуют, возьмут оборот за 3 года.
Впаяют незаконное предпринимательство. Машину продают с торгов.
ФЛ в.. опе. Но виноват сам.
Партнёров агрегаторов кошмарят по другому. Если просто прокладка и оформлены нормально доки, все проверяют, ндфл прилетает ФЛ.
Если большой парк машин и с доками есть проблемы, признают водил работниками, доначислчют налоги в полном объёме, остаются только крупные парки. Пионеров практически не осталось.
И так во многих сферах, происходит с той или иной стороны.
Тем более если ты продаёшь услуги свои через маркетплейс или товары.
Проверка по НДС из цепочки в 50 контрагентов уже банальность, или подготовка доков по встрече в размере 1-3 коробок доков (500 листов умножаем на 8 или сколько там в коробке А4).
У нас налоговая технически одна из самых технически подкованных.
Если не самая...
Плати налоги.
Пока кто-то на них дворцы строит и шкерит
Кто знает, в других странах так же контролируют подобное, в США и Германии, например? Типа торгуешь ты на Форексе, дохода нет, но траты есть - местная налоговая возьмётся? Или у нас строже, особенно сейчас?
Только в нашей стране привязка налогов к работодателю.
Абсолютное большинство в мире это человек обязан оплатить (по законам и у нас обязан).
Про другие страны, с бабками бывают варианты (работают спецы по уменьшению мзды государству) а если как обычно, и так прокатит, мы видим на примере с Тиньковым.
Смысл приплетать "мировая практика". Ты живёшь здесь и сам решаешь по каким правилам хочешь жить. Точнее не решаешь
Смысл приплетать "мировая практика".
Ради объективности.
Ты живёшь здесь и сам решаешь по каким правилам хочешь жить. Точнее не решаешь
Не знаешь, что сказать по теме вопроса, проходи мимо, а?
Не, а серьёзно. Есть хоть какой нибудь способ заставить верхушку в налогах собственных и на их детей отчитаться так же, куда пихают нас с вами?
Или нет?
А вы посмотрите декларации депутатов.
У многих жены прям клад.
Зарабатывают млрд и платят честно налоги))
А то у нас из серии, соломинку разгляжу в чужом глазу, а бревно в своём это другое.
Начинать нужно с себя, а потом уже спрашивать.
К тому же рычагов достаточно для этого. Многие контракты в открытом доступе и тд тп
Какого черта вообще ЦБ занимается борьбой с онлайн казино и тд. Для этого вроде другие службы существуют.
В рашке все как обычно, под предлогом борьбы с чем-то, всем по анальному зонду. Оруел в гробу вертится.
Больше никаких переводов иноагентам от сердобольных пятиколонников.
Инструкция для всех, кто хочет превратить бизнес в систему, отказаться от управленческого хаоса и провести наконец-то настоящую стратсессию, а не тимбилдинг или семинар.
А ещё как распределяют экскурсоводов по группам, зависит ли спрос на поездки от сезона, возраста и пандемии и почему даже просто нейтральный отзыв на гида — это уже тревожный звонок.
Как с помощью веб парсинга поддерживать конкурентное преимущество на рынке и совершенствовать свои операционные процессы. Обзор продукта Data Collector от Bright Data
На той неделе я как обычно делал заказ в Детском мире, выбрал нужный товар, но к моему большому сожалению доставить курьером Яндекс.Такси не получалось.
Выбор был либо Почта России, либо Сберлогистика. Ну, вы уже поняли, кого я выбрал.
11.05 2021 г. на сайте Ozon.ru ООО "Интернет Решения" мной были заказаны и оплачены два внутренних жестких диска на 6 тб. каждый WD Purle (WD62PURZ). Заказ № 09176814-0009 и № 09176814-0008, стоимостью 19990р. каждый. Диски пришли в постаматы в мягких упаковках-конвертах, что недопустимо для такого товара. На одном из дисков был след…
Регулятор будет запрашивать в том числе персональные данные отправителей и получателей денег.
Согласно данным провайдера интеллектуальных решений для бизнеса АО «МТТ» за 2021 год более 90% компаний, массово работающих с потребителями, выбирают роботов с женской озвучкой голосами для общения по телефону. Такой выбор обусловлен эстетическими факторами: женский голос считается более мелодичным и приятным для слуха даже незнакомого человека.…
Мне до сих пор стыдно говорить о том, как меня развели мошенники словно 80-летнюю бабусю. Но я хочу, чтобы вы не повторяли моих ошибок.
Для понимания всей ситуации, предлагаю пройти по ссылке и прочесть пост с чего всё начиналось: