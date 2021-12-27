Ozon не возвращает деньги за товар

11.05 2021 г. на сайте Ozon.ru ООО "Интернет Решения" мной были заказаны и оплачены два внутренних жестких диска на 6 тб. каждый WD Purle (WD62PURZ). Заказ № 09176814-0009 и № 09176814-0008, стоимостью 19990р. каждый. Диски пришли в постаматы в мягких упаковках-конвертах, что недопустимо для такого товара. На одном из дисков был след…