4 идеи для креативных запусков в новом году

В этой статье мы собрали несколько креативных механик, которые реализовали в этом году. Рассказываем, как они сработали, на примерах разных запусков — в телеграм-боте, email-рассылке и на лендинге. И, конечно, мы не были бы Skyeng, если бы не поделились цифрами.