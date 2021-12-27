Ростуризм разработает законопроект о выплате 40 тысяч рублей клиентам разорившихся турфирм Статьи редакции
Сейчас, если банкротится крупная компания, турист получит максимум 5% от оплаченного тура.
- О подготовке законопроекта рассказала в интервью РБК глава Ростуризма Зарина Догузова. По действующим правилам пострадавшие не получают значительных компенсаций, дополнила она.
- Ростуризм вынесет законопроект на общественное обсуждение до конца 2021 года. Размер выплаты ещё определяется, пока ведомство рассчитывает на 40 тысяч рублей на туриста. Это средняя стоимость пакетного тура на человека на пляжный отдых в России и за рубежом.
- Агентство предлагает создать фонд, куда туроператоры будут перечислять взнос за каждого своего туриста. Для выплат пострадавшим при банкротстве двух-трёх крупных туроператоров нужно собрать около 5 млрд рублей.
- Накопить сумму можно за несколько лет, если каждая компания будет перечислять за туриста 250 рублей, посчитали в Ростуризме. Если денег не хватит, предлагают докапитализировать фонд за счёт государства.
- С 2017 года по закону туроператоры должны были переводить от 50 тысяч до 500 тысяч рублей в фонд «Турпомощь» для вывоза туристов из-за границы при банкротстве, и 1% от цены турпродукта — в фонд компенсации. В 2020 году из-за пандемии выплаты в «Турпомощь» приостановили, а в фонд компенсации сократили до 0,25%.
40.000р смешно при нынешних стоимости путевки! Проще страховать путешествия самостоятельно за 5% от всех трат и от всех невзгод!
Много лет не пользуюсь туроператорами, тк нет удачных по цене предложений, исключениями являются туры где на прямую не купишь билеты или проживания, но это очень узкий сегмент!
Логика однозначно здоровая - банкротятся из-за высоких налогов? добавить ещё налогов и сборов) и это глобальный тренд, а не глюк у пары чиновников.
Если туроператоры будут перечислять, все же понимают, что конечный клиент заплатит за это?
*конченый
Ушатали рынок теперь придумывают оправдания и подачки по 40 тысяч рублей ;)
Туры всегда дешевле чем самостоятельный выкуп билетов, трансферов и отелей ;)
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