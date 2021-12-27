Финансы
Богдан Музыченко

Стартап-разработчик головоломок WowCube запланировал привлечь до $5 млн при оценке в $49 млн Статьи редакции

Компания планирует разместить 10% акций компании на площадке для краудинвестинга.

  • Компания Cubious получила разрешение от Комиссии по ценным бумагам США (SEC) для привлечения до $5 млн (до $1,07 млн до финансового аудита и до $5 млн после него). Для этого она использует американскую площадку StartEngine, где обычные люди могут купить акции любой компании на ранней стадии развития, пишет Rusbase.
  • Без одобрения SEC компании в США не могут привлекать акции от неквалифицированных инвесторов или рекламировать такую возможность. Теперь стартап может привлекать до $5 млн в год — комиссия разрешила делать это в рамках инвестиционного краудфандинга.
  • Осипов заявил, что инвесторам будет предложено 10% акций Cubious. Бумаги можно будет приобрести в течение года. За место на площадке StartEngine компания заплатит комиссию в 1-9%. Она может быть оплачена акциями.
  • Вырученные деньги компания направит на расширение производства, создание ПО, маркетинг и текущее управление.
  • В 2019 году WowCube привлёк $1,4 млн от бизнес-ангелов на запуск производства и тестирование различных каналов продаж. В августе 2021-го стартап привлёк ещё $4,5 млн.

  • WowCube напоминает кубик Рубика с дисплеями. Через приложение для iOS и Android по Bluetooth можно загрузить на устройство до 24 игр. У куба 24 экрана и восемь микропроцессоров.

#новость #wowcube #стартапы

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